Hotels und Ferienwohnungen: Preise in Ruhpolding um 208 Prozent gestiegen, Nachfrage bis zu 94 Prozent eingebrochen

Das Vergleichsportal "Idealo" führte eine Analyse im Bereich der Hotels und Ferienwohnungen durch. Verglichen wurde der Durchschnittspreis pro Person und Nacht für alle Hotels und Ferienwohnungen für den Buchungszeitraum vom 1. bis zum 31. Oktober in den Jahren 2019 und 2020. Das Ergebnis: Nachfrage sinkt, Preise steigen.

Trotz der stark einbrechenden Nachfrage sind die Übernachtungspreise in deutschen Hotels und Ferienwohnungen spürbar gestiegen. Das ist das Ergebnis einer Analyse, die das Preisvergleichsportal „Idealo“ für die „Welt am Sonntag“ durchgeführt hat. Demnach sank das Interesse an Hotelübernachtungen im Vergleich zum Vorjahr deutschlandweit um 53 Prozent.

Die Buchungen von Ferienwohnungen gingen um 47 Prozent zurück. Gleichzeitig aber stiegen die Preise pro Übernachtung – in Hotels um drei Prozent und in Ferienwohnungen um fünf Prozent.

Übernachtungsschnäppchen

Der Vergleich zeigt für 36 Tourismusregionen und 171 Städte, wo es noch günstige Ferienangebote gibt. Das Resultat: In Heilbronn finden sich gerade die größten Hotelschnäppchen in Deutschland. Hier sind die Preise im Vergleich zum Vorjahr um 36 Prozent gefallen. Ebenfalls besonders günstig sind Hotelzimmer an der Ostsee in Scharbeutz (minus 35 Prozent) und Bad Wörishofen (minus 33 Prozent).

Die Nachfrage ist in den drei Städten um bis zu 71 Prozent eingebrochen. Bei Ferienwohnungen gilt das für Günzburg (63 Prozent Preisrückgang), das thüringische Oberhof (minus 61 Prozent) und Eckernförde (minus 60 Prozent). Hier ist die Nachfrage um bis zu 50 Prozent rückläufig.

Um 208 Prozent höhere Preise

Um Nachfrage und Preise zu vergleichen, hat „Idealo“ den Durchschnittspreis pro Person und Nacht für alle Hotels und Ferienwohnungen für den Buchungszeitraum vom 1. bis zum 31. Oktober in den Jahren 2019 und 2020 miteinander verglichen. In Ruhpolding ist die Nachfrage nach Ferienwohnungen um 94 Prozent gesunken. Es ist der größte Rückgang unter allen ausgewerteten Städten.

Die Antwort darauf: Gestiegene Preise. 208 Prozent teurer als 2019 sind die Unterkünfte dort. Nirgendwo sonst ging es so stark nach oben.

Größte Preistreiber bei Ferienwohnungen sind neben Ruhpolding Trier (plus 194 Prozent), Hannover (plus 172 Prozent) und Bad Reichenhall (plus 136 Prozent).

Bei den Hotels langen Besitzer von Unterkünften in Templin (plus 86 Prozent) und Warnemünde (plus 66 Prozent) besonders zu. Und das, obwohl auch in diesen fünf Städten die Nachfrage um mindestens 43 Prozent eingebrochen ist. „Für viele Betriebe ist die Lage weiter dramatisch“, sagte Ingrid Hartges, die Chefin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) der „Welt am Sonntag“. Norbert Kunz,

Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbandes, sagte der „Welt am Sonntag“ dazu: „Nach wie vor können beispielsweise familiengeführte Übernachtungsbetriebe mit mehreren Standorten nur für maximal einen Betrieb Überbrückungshilfen beantragen.“ Er weist auf die individuellen Schwierigkeiten von Hotels hin. Für manche Betriebe dürfe eine Preiserhöhung also die letzte Möglichkeit zum Überleben sein. (dts)

Unsere Buchempfehlung

Alle Völker der Welt kennen den Teufel aus ihren Geschichten und Legenden, Traditionen und Religionen. Auch in der modernen Zeit führt er – verborgen oder offen – auf jedem erdenklichen Gebiet seinen Kampf gegen die Menschheit: Religion, Familie, Politik, Wirtschaft, Finanzen, Militär, Bildung, Kunst, Kultur, Medien, Unterhaltung, soziale Angelegenheiten und internationale Beziehungen.

Er verdirbt die Jugend und formt sich eine neue, noch leichter beeinflussbare Generation. Er fördert Massenbewegungen, Aufstände und Revolutionen, destabilisiert Länder und führt sie in Krisen. Er heftet sich - einer zehrenden Krankheit gleich - an die staatlichen Organe und die Gesellschaft und verschwendet ihre Ressourcen für seine Zwecke.

In ihrer Verzweiflung greifen die Menschen dann zum erstbesten „Retter“, der im Mantel bestimmter Ideologien erscheint, wie Kommunismus und Sozialismus, Liberalismus und Feminismus, bis hin zur Globalisierungsbewegung. Grenzenloses Glück und Freiheit für alle werden versprochen. Der Köder ist allzu verlockend. Doch der Weg führt in die Dunkelheit und die Falle ist bereits aufgestellt. Hier mehr zum Buch.

Jetzt bestellen - Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich zum Sonderpreis von 50,50 Euro im Epoch Times Online Shop

Das dreibändige Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ untersucht auf insgesamt 1008 Seiten historische Trends und die Entwicklung von Jahrhunderten aus einer neuen Perspektive. Es analysiert, wie der Teufel unsere Welt in verschiedenen Masken und mit raffinierten Mitteln besetzt und manipuliert hat.

Gebundenes Buch: Alle 3 Bände für 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands); Hörbuch und E-Book: 43,- Euro.

Weitere Bestellmöglichkeiten: Bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]