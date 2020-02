Unternehmen Umfrage: Selbstständige arbeiten nicht nur fürs Geld

Nur 17 Prozent der Selbständigen in Deutschland gehen einer Studie zufolge in erster Linie wegen des Geldes zur Arbeit. Unter Angestellten sind es mit 37 Prozent dagegen mehr als doppelt so viel. Eine Studie von Yougov.