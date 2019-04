Unsichere Geschäftspartner: USA erklärt 37 chinesische Unternehmen und Hochschulen zum Risikofaktor

Das US-Handelsministerium fügte laut Ankündigung im Federal Register weitere 37 chinesische Unternehmen und Schulen zur „Red Flag“-Checkliste hinzu. Die auf der Liste notierten Unternehmen gelten als „nicht geprüft“ und unsicher, vor denen sich US Firmen in Acht nehmen sollten.

Zu den unsicheren Konzernen zählen das Aisin Nantong Technical Center, eine chinesische Tochtergesellschaft eines japanischen Autoteile-Herstellers, die Beijing Bayi Space LCD Materials Technology Co Ltd., die Patente für High-End-Bildschirmtechnologie erhalten hatte sowie weitere Unternehmen, die auf Präzisionsoptik, Elektronik, Maschinenbau oder Luftfahrt spezialisiert sind.

Zudem wurden weitere sechs Organisationen aus Hongkong, vier aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, zwei aus Malaysien und eine aus Indonesien in die aktualisierte Fassung vom Donnerstag aufgenommen. Auf der Liste befinden sich Unternehmen, die sich weigerten, Fragen zur Verwendung von US-Waren zu beantworten.

Wirkung wie ein Embargo

Die Aufnahme in die „ungeprüfte“ Liste bedeutet, dass US-Lieferanten diese Unternehmen und Bildungsinstitute keine Ausnahmen von Lizenzen mehr nutzen können, um beispielsweise Produkte zu verkaufen oder zu reparieren.

Stattdessen müssen sie eine neue Lizenz beantragen, sagte Kevin Wolf, ehemaliger stellvertretender Handelsminister für Export, der jetzt für die Anwaltskanzlei Akin Gump arbeitet.

„Auch wenn es kein Embargo ist, werden Lieferanten die Firmen wegen der zusätzlichen Umstände mitunter wie bei einem Embargo meiden. Sobald die Unternehmen auf der Liste erscheinen, werden die US-Unternehmen sie mit Vorsicht behandeln“, so Wolf weiter. „Es hat einen praktischen Effekt, der größer als der rechtliche Effekt ist.“

Unsichere Hochschulen

Zu den Schulen auf der Liste gehören das Changchun Institute of Applied Chemistry, das auf Physik und Chemieforschung zum Zwecke der Verteidigung und wirtschaftlichen Entwicklung spezialisiert ist.

Weitere Schulen auf der Liste sind die Guangdong University of Technology in Guangzhou, die Renmin University, die Tongji University in Shanghai und zwei Hochschulen in Xi’an, China.

Das Original erschien in The Epoch Times USA (deutsche Bearbeitung von nh)

Originalartikel: US Puts 37 Chinese Companies, Schools on Red-Flag ‘Unverified’ List