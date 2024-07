Vier von zehn Firmen erleben Cloud-Ausfälle

In Deutschland nutzen 81 Prozent der Unternehmen aktuell Cloud-Computing. Dabei berichten laut einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom vier von zehn (39 Prozent) Firmen von einzelnen Ausfällen in den vergangenen zwölf Monaten.

55 Prozent hatten demgegenüber keinerlei Probleme, sechs Prozent wissen es nicht genau oder wollen keine Angabe machen.

Praktisch alle Unternehmen, die von Cloud-Störungen betroffen waren (99 Prozent), haben danach einen Notfallplan erstellt.

Viele Verträge nachverhandelt

Fast die Hälfte (48 Prozent) haben ihre Cloud-Verträge nachverhandelt, etwas mehr als ein Drittel (37 Prozent) haben in der Folge auf Multi-Cloud umgestellt und so zusätzliche Cloud-Infrastruktur verfügbar gemacht.

Dabei werden Cloud-Dienste von unterschiedlichen Anbietern bezogen. Ein Zehntel der Betroffenen hat im Anschluss den Cloud-Anbieter gewechselt.

Für die Erhebung wurden 603 Unternehmen ab 20 Beschäftigten in Deutschland telefonisch befragt. (dts/red)