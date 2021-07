Wegen technischer Umstellung: Tausende Insolvenzen nicht veröffentlicht

Die Online-Plattform wird vom Justizministerium von Nordrhein-Westfalen für alle Bundesländer betrieben. Technische Anpassungen verursachen, dass die Insolvenzmeldungen teilweise nicht tagesaktuell angezeigt werden.

Die technische Umstellung einer Justizplattform hat die Veröffentlichung Tausender neuer Insolvenzfälle vorübergehend verhindert.

Beim Online-Portal „Insolvenzbekanntmachungen.de“ wurden über eine Woche lang keine neuen Insolvenzen bekannt gegeben. Selbst nach dem Neustart am 30. Juni gibt es Verzögerungen, berichtet die „Welt am Sonntag“.

Bei Aufruf der Webseite ist folgende Nachricht zu lesen:

Aufgrund der Anpassung des Insolvenzportals an eine Änderung der Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren im Internet (InsBekV) sowie zur Anbindung an das europäische Justizportal ist eine Umstellung des Portals erforderlich. Diese vollzieht sich in mehreren Phasen.