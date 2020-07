Wegen Ungleichbehandlung: Dänischer Hersteller benennt Eskimo-Eis um

Ein dänischer Speiseeis-Hersteller nennt sein Eis am Stil ab sofort nicht mehr Eskimo. Diese Entscheidung sei Ergebnis einer reiflichen Überlegung und des Dialogs, schrieb die Herstellerfirma Hansens Is am Dienstag auf ihrem Facebook-Profil. Der Begriff Eskimo erinnere die Inuit und andere arktische Völker an „eine Geschichte der Erniedrigung und der Ungleichbehandlung“.

Die Entscheidung fiel nach einer immer lauter werdenden öffentlichen Debatte über die Ungleichbehandlung der rund 140.000 Ureinwohner der Arktis. Diese lehnen den Begriff Eskimo bereits seit den 1970er Jahren ab.

Die grönländische Politikerin Aaja Chemnitz Larsen begrüßte die Entscheidung. „Eskimo empfinden viele Grönländer als abwertend. Die Änderung des Namens ist eine selbstverständliche Form des Respekts uns gegenüber“, sagte sie der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau.

Ob die Entscheidung den geforderten Vorbildcharakter hat, bleibt abzuwarten. Der dänische Eishersteller Premier Is kündigte an, den Namen Kaempe Eskimo (Riesen-Eskimo)für sein Schokoladeneis beizubehalten.

Grönland gehört seit der kolonialen Inbesitznahme im 18. Jahrhundert zu Dänemark und hat einen Autonomiestatus. Seine 55.000 Einwohner gehören überwiegend den Inuit an. (afp)