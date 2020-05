Unternehmensstrafrecht neu: Falsches Signal oder immer noch zu stumpf gegen kriminelle Manager?

Der Referentenentwurf zum Unternehmensstrafrecht, der Ende April offiziell vorgelegt wurde, bleibt umstritten. Während die einen in Drohungen mit Millionenstrafen ein falsches Signal in Corona-Zeiten sehen, vermissen die anderen eine Handhabe gegen konkrete Manager.

Der offizielle Entwurf der Referenten im Bundesjustizministerium zum „Unternehmensstrafrecht“, der Ende April im Schatten der Corona-Krise vorgelegt wurde, stößt auf sehr unterschiedliche Reaktionen. Während die einen eine Geldbeschaffungsmaßnahme des Staates und ein verfehltes Signal zusätzlicher Belastung in Corona-Zeiten wittern, beklagen andere, dass die persönlichen Nachteile, die Manager für ungesetzliche Entscheidungen zu befürchten haben, zu gering wären.

Die Anwälte Simone Kämpfer und Norbert Nolte skizzieren in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) die wesentlichen Inhalte des Entwurfs zu einem geplanten Gesetz, dessen ursprünglicher Name „Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität“ euphemistisch in „Gesetz zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft“ umgewandelt wurde.

Compliance und Zusammenarbeit sollen Sanktionen abmildern

Im Kern war die Koalition bereits 2018 darin übereingekommen, dass es künftig deutlich höhere finanzielle Sanktionen für Unternehmen geben soll, die gegen Gesetze zum Schutz der Konsumenten oder des Wettbewerbs verstoßen – etwa durch die Verwendung verdorbener Lebensmittel, Manipulation von Finanzprodukten oder auch falsche Angaben oder Manipulationen bei Testverfahren. Als Beispiel für Letztgenanntes wird häufig die Diesel-Affäre bei VW herangezogen.

Für Verstöße werden den Unternehmen Verbandsgeldsanktionen angedroht – die bis zu zehn Prozent des weltweiten Konzernjahresumsatzes betragen können. Das könnte im Fall größerer Unternehmen auf Millionen- oder gar Milliardenstrafen hinauslaufen.

Künftig sollen Staatsanwaltschaft bei Vorliegen eines Anfangsverdachts auch nach dem „Integritätsgesetz“ gegen Unternehmen ermitteln und dabei von Amts wegen vorgehen müssen. Bis dato gab es diesbezüglich einen Ermessensspielraum. Das Vorliegen einer funktionierenden Compliance-Organisation soll sanktionsmildernd wirken, ein Aussetzen zur Bewährung soll möglich sein, wenn das Unternehmen kooperiert und sich an bestimmte Weisungen hält.

Unternehmensstrafrecht als Signal zur Unzeit?

Das Ministerium rechtfertigt die geplanten Verschärfungen ungeachtet der ohnehin drohenden Milliardenverluste für die Wirtschaft in der Corona-Krise damit, dass man die Mehrzahl der Unternehmen stärken wolle, die sich auch in der nunmehrigen Lage an die Regeln hielten.

Eine der Konsequenzen einer Neuregelung könnte sein, dass betroffene Unternehmen ungeachtet der bis 30. September ausgesetzten Insolvenzantragspflicht verfolgt werden können, wenn sie in der Zeit zwischen Inkrafttreten des Gesetzes und dem genannten Datum falsche Angaben über die finanzielle Leistungsfähigkeit gegenüber Kreditgebern und Kunden machen. Gleiches gilt für unternehmerische Entscheidungen, die im Nachhinein als bereits anfänglich unvertretbar qualifiziert werden. Allerdings ist im derzeitigen Entwurfsstadium noch von einer Karenzzeit von zwei Jahren die Rede, die zwischen Inkrafttreten und Anwendung des Gesetzes liegen sollen.

Kämpfer und Nolte monieren, dass der Gesetzesentwurf in der heutigen Form internationale Standards unterlaufe, wenn es um den Schutz von Unterlagen in Anwaltskanzleien vor Beschlagnahme gehe. Hier würden die Verschwiegenheitspflicht und das Anwaltsprivileg aufgeweicht.

Bleiben kriminelle Manager unbehelligt?

Kritik aus einer anderen Richtung kommt hingegen vom Publizisten und langjährigen Handelsblatt-Chef Gabor Steingart. Er wirft SPD-Ministerin Christine Lambrecht im „Focus“ vor, diese würde mit dem Gesetzesvorhaben „kriminell gewordene Manager schonen“.

Er kritisiert, dass zwar die Unternehmen als solche und damit die Mitarbeiter und Aktionäre durch die vorgesehenen Sanktionen bestraft würden, die konkreten Verantwortlichen für die Entscheidungen im Management jedoch persönlich keine direkten Sanktionen oder eine Regresspflicht zu befürchten hätten. Auch gäbe es keine Publizitätspflicht.

Das erklärte Ziel des Gesetzes, die Integrität der Wirtschaft zu stärken, werde verfehlt, zitiert Steingart aus einem Fachaufsatz von Anwältin Prof. Julia Redenius.

Während in den USA längst dazu übergegangen worden sei, die Haftung von kriminell gewordenen Managern ins Zentrum ihres Rechtsverständnisses zu stellen, weigerten sich die Sozialdemokraten, diese Wende in Deutschland nachzuvollziehen.