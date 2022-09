3D-Druck: Soll man seinen Drucker kaufen oder einen Online-Dienst in Anspruch nehmen?

Mit 3D-Druckern können Sie Konzepte in 3D-Modelle umwandeln und so bequem eine breite Auswahl an einzigartigen Gegenständen herstellen. Trotz ihrer unbestrittenen Bedeutung erfordern 3D-Drucker einen erheblichen Arbeitsaufwand. Lohnt sich also der Kauf eines 3D-Druckers oder sollten Sie einen 3D-Druckservice eines Drittanbieters beauftragen?

Ein 3D-Drucker ist ein hervorragendes Hilfsmittel für kreative Menschen, die ihre einzigartigen Designs zum Leben erwecken wollen. Mit einem 3D-Drucker können Sie zum Beispiel Ihr eigenes Brettspiel, Flugzeuge oder Autos herstellen.

Der 3D-Druck hat sich auch sehr schnell zu einem festen Bestandteil vieler großer Unternehmen entwickelt. Die wichtigste Frage für Menschen, sei es als Privatperson oder Unternehmen, die den 3D-Druck als Lösung in Betracht ziehen, ist heute, ob sie ihre Projekte an einen professionellen Online 3D-Druck-Service auslagern oder sich einen eigenen 3D-Drucker anschaffen sollten.

Sollte man einen 3D-Druck zum Eigenbedarf kaufen oder besser drucken lassen?

3D-Druck ist nicht jedermanns Sache. Das Hobby mag auf den ersten Blick interessant erscheinen, aber ohne das technische Wissen, wie man seine Entwürfe von Grund auf erstellt und einen 3D-Drucker vollständig ausnutzt, kann man sich schnell langweilen.

Die Anschaffung eines 3D-Druckers lohnt sich in der Regel nur, wenn der 3D-Druck eine Leidenschaft oder ein Hobby ist, das Sie weiter verfolgen oder vertiefen möchten. Die Investition in einen 3D-Drucker lohnt sich auch, wenn Ihnen die technischen Schwierigkeiten, die mit dem 3D-Druck verbunden sind, nichts ausmachen oder wenn dieser einen wichtigen Teil Ihrer Arbeit ausmacht.

Was sind die Vorteile der Nutzung von 3D Online-Diensten?

Es gibt eine Menge Vorteile, die sich ergeben, wenn Sie sich für einen 3D-Druck Online-Dienst entscheiden, anstatt einen 3D-Drucker zu kaufen:

Erfahrenes Team

Das Beste an der Beauftragung eines 3D Online-Dienstes ist, dass ein erfahrenes Team dahinter steht, das Ihre Anforderungen versteht und entsprechend arbeitet. Das bedeutet, dass Sie vom ersten Tag an voll durchstarten können und keine Zeit für die Einstellungen, die Bedienung oder die Wartung für einen 3D-Drucker aufwenden müssen.

Zugriff auf die neuesten Technologien

Der größte Nachteil bei der Verwendung von 3D-Druckmaschinen könnte die Nutzung und Wartung auf lange Sicht sein. Mit dem technologischen Fortschritt veralten 3D-Drucker schnell.

3D-Druck Dienstleister haben Zugang zu den neuesten Technologien und Geräten. Sie sind stets bemüht, ihre Prozesse zu rationalisieren und ihren Kunden die beste Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie also einen 3D-Druck Online-Dienst beauftragen, können Sie sicher sein, dass Ihre Entwürfe mit den neuesten 3D-Druckern der Branche gedruckt werden.

Geringere anfängliche Investitionskosten:

Ein guter 3D-Drucker und seine Einrichtung sind mit hohen Ausgaben verbunden und führen zu einer großen Investition. Diese hohen Investitionen rechtfertigen sich nicht, wenn nur wenige Teile pro Monat gedruckt werden sollen. Ein professioneller 3D-Druck Online-Dienst kann dabei helfen, bei diesen hohen Investitionskosten zu sparen.

Welche 3D-Druck Lösung würden Sie wählen?

Niemand kennt Ihr Geschäft oder Interessen besser als Sie selbst. Wenn Sie sich technische Ratschläge für den 3D-Druck zu Herzen nehmen, oder bereits technisches Wissen mitbringen und Ihren zukünftigen 3D-Drucker vollständig ausnutzen, kann ein Kauf durchaus in Frage kommen. Aber Sie müssen bedenken, dass Sie bei einem eigenen 3D-Drucker auch für die Wartung des Druckers aufkommen müssen. Es gibt also Unwägbarkeiten, und Sie können nicht vom ersten Tag an loslegen.

Das Outsourcing von 3D-Druck Online-Diensten hingegen verschafft Ihnen Zugang zu den besten Technologien und Ressourcen, ohne dass Sie irgendwelche Nachteile in Kauf nehmen müssen.