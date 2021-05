Augenklinik Türkei – BATI GÖZ als Hotspot für minimal-invasive Korrekturen von Fehlsichtigkeit

Moderne Laser-Technologie im Bereich der Augenheilkunde ermöglicht es heutzutage viele Fehlsichtigkeiten auf Dauer zu korrigieren. Die einzelnen Laser-Methoden werden dabei individuell auf die Patienten:innen zugeschnitten.

Handelsübliche Sehhilfen wie Lesebrillen, Gleitsichtbrillen oder Kontaktlinsen, die den Alltag bisher erleichtern, jedoch oft hinderlich sind, werden durch eine Augenlaser-Behandlung überflüssig. Sogenannte refraktiv-chirurgische Techniken werden heutzutage in zahllosen Behandlungen angewendet und sind durch innovative Laser-Technologien wie beispielsweise vom Unternehmen Carl Zeiss schonend und erfolgreich. Durch das Augenlasern in Istanbul im Bati Göz Augenzentrum lässt sich darüber hinaus im Vergleich zu Deutschland erheblich viel Geld sparen.

BATI GÖZ Augenklinik – Garant für neue Sehschärfe

Die türkischen Fachärzte und Augenlaser-Spezialisten des BATI GÖZ Augenzentrums sind international anerkannt und bieten Patienten:innen durch spezielle Ausbildungen im Bereich der Laser-Technologie höchste Sicherheit. Neben Istanbul verfügt die BATI GÖZ auch über einen Standort in Izmir. In allen Kliniken wird hauptsächlich die moderne ReLEx Smile Technik eingesetzt. Augenlasern Türkei ist dadurch für Fehlsichtige besonders schonend und schnell durchzuführen. Die BATI GÖZ besitzt eine Zertifizierung vom TÜV Rheinland und die Auszeichnung „Carl Zeiss Center of Excellence“.

Dies ist auch einer der Gründe, warum sich jährlich etliche deutsche Patienten:innen für eine Laser-Korrektur ihrer Fehlsichtigkeit in Istanbul entscheiden. Health Travels agiert als Kooperationspartner der BATI GÖZ Klinik und bietet attraktive Rundum-Sorglos-Pakete für Augenlaser-Behandlungen. Fehlsichtige profitieren von dieser professionellen Organisation und können ihre Reise ohne Stress genießen.

BATI GÖZ – zertifiziertes Augenzentrum mit Carl Zeiss Hardware

„Carl Zeiss Center of Excellence“ bedeutet nicht nur ein begehrtes Zertifikat, das komplette Team der BATI GÖZ Augenlaser-Klinik steht grundsätzlich für höchste Professionalität und Sorgsamkeit. Die Augenklinik hat ihren Standort im Istanbuler Stadtteil Altunizade, dem Herzen der Metropole. Hier genießen Patienten:innen nicht allein innovative Laser-Behandlungen, sondern auch eine Ausstattung mit hoch-

professioneller Technologie von Carl Zeiss. Die spezialisierten Chirurgen der BATI GÖZ sind weltweit anerkannt und durch ihre Ausbildungen für schwierige Fehlsichtigkeiten prädestiniert.

Die minimal-invasive ReLEx Smile Methode ist in der BATI GÖZ Klinik ein Eingriff, der bevorzugt eingesetzt wird. Daher wurden bereits seit über zehn Jahren mehr als 10.000 Behandlungen dieser Art erfolgreich durchgeführt. Um für deutsche Patienten:innen den Aufenthalt in Istanbul so angenehm wie möglich zu gestalten, bietet das Augenzentrum Patienten-orientierte Mitarbeiter und Dolmetscher, die für Übersetzungen in Deutsch wie auch Englisch zur Verfügung stehen.

Die BATI GÖZ Klinik gehört einer Klinik-Gruppe an, die neben vier türkischen Zentren für Laser-Behandlungen auch vier weitere Hotspots (beispielsweise Niederlande und Rumänien) betreibt. Sämtliche Kliniken erfreuen sich internationaler Anerkennung und verfügen somit über exzellente Referenzen. Aus diesen Gründen suchen jährlich weit über 5.000 Patienten:innen die BATI GÖZ Augenkliniken auf. Hier kümmern sich rund 500 geschulte Mitarbeiter und Chirurgen um die Korrektur von Fehlsichtigkeit und anderen Augenerkrankungen.

ReLEx Smile Verfahren – schonendes Augenlasern Türkei

Die Erfahrungen, die Patienten:innen bisher mit Health Travels sowie den professionell organisierten Reisen nach Istanbul gemacht haben, fallen generell positiv aus. Durch die moderne und schonende ReLEx Smile Technologie werden refraktive Korrekturen etlicher Fehlsichtigkeiten ermöglicht. Dies basiert auch auf der Hardware des Unternehmens Carl Zeiss, welche am Markt einzigartig ist. So ist es unter anderem gewährleistet, dass Ametropie (Unschärfe) schnell und sicher mittels minimal-invasiver Laser-Behandlung zu beheben ist.

Im Gegensatz zu den bisher eingesetzten Methoden wie beispielsweise der LASIK, muss auf der Hornhaut keine größere Öffnung erfolgen. Mithilfe der ReLEx Smile Methode bedarf es lediglich eines zwei Millimeter langen Schnittes. Der VisuMax Femto-Sekunden-Laser von Carl Zeiss bereitet im Hornhautinneren nur eine winzige, sehr dünne Hornhautlinse (Lentikel) auf. Durch Impulse des Lasers wird ein minimaler Zugang geschaffen, durch den diese Linse anschließend entnommen wird.

Schnellster Carl Zeiss Laser für sanfte Augenkorrekturen

Bei dem VisuMax Femto-Laser handelt es sich um eine Technologie, die zu den schnellsten gehört. Daher dauert der Eingriff lediglich einige Sekunden. Aufgrund der Präzision und Schnelligkeit des Augenlasers empfinden Patienten:innen diese Methode als sehr sanft. Zudem sind Schmerzen oder generell Einschränkungen jeglicher Art kaum zu erwarten. Am folgenden Tag können sich Behandelte schon über eine gute Sehschärfe freuen. Das gewünschte Endergebnis wird normalerweise nach circa vier/sechs Wochen erreicht.

Die Hornhaut der Augen wird durch das ReLEx Smile Verfahren kaum strapaziert, sodass dieses Augenlasern Türkei auch für Fehlsichtige geeignet ist, deren Hornhaut ungewöhnlich dünn ist oder die allgemein unter Trockenheit in den Augen leiden. Die minimal-invasive Technologie bietet sich sogar zur Korrektur von sehr ausgeprägten Arten Fehlsichtigkeit an.

Health Travels ist professioneller Partner der BATI GÖZ Klinik in Istanbul und bietet deutschen Patienten:innen daher eine Rundum-Betreuung während des Aufenthaltes. Auch im Anschluss an den Eingriff beantwortet Health Travels in Deutschland als Ansprechpartner gerne Fragen der Kunden.

BATI GÖZ – beste Augenklinik Istanbul

Die Augenlaser-Behandlung in der BATI GÖZ Klinik bietet einen umfassenden Service. Dazu gehört zum Beispiel:

– ein modernes Klinikgebäude, welches großzügig auf fünf Stockwerke aufgeteilt ist

– Zertifikation vom TÜV Rheinland

– innovative Ausstattung von Carl Zeiss Deutschland (VisuMax und MEL 90 Excimer Augenlaser)

– spezialisierte Chirurgen, welche weit über 1.000 Eingriffe jährlich vornehmen.

Verfahren und Behandlungen, die die BATI GÖZ Klinik einsetzt sind beispielsweise:

– Femto-Lasik und LASEK

– ReLEx Smile und iLasik

– Presbyond (Alterssichtigkeit)

– PRK (photorefraktive Keratektomie)

– Laser-Blended-Vision (neuartige Monovision-Lasik bei Alters-Weitsichtigkeit)

– Schieloperationen

– Netzhaut-Behandlungen (Retina)

– Linsen-/Hornhaut-Transplantationen.

