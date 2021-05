Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die deutsche Wirtschaft

Man braucht kein Wirtschaftsprofessor zu sein, um zu erkennen, dass die Pandemie die deutsche Wirtschaft hart getroffen hat. Einerseits sind Branchen wie die Gastronomie oder die Kinos sowie die Freizeitindustrie seit Monaten geschlossen. Andererseits spielen im Lockdown gefangene Deutsche im Casino Online im Ausland, weil der neue Glücksspielstaatsvertrag zu spät kommt.

So wie es heute aussieht, werden die ersten neuen deutschen Online Spielotheken online gehen, sobald die Deutschen wieder das Haus verlassen dürfen. Dann sind alle wieder in den Restaurants und Kinos sowie in der Disco zu finden und nur mehr wenige werden ein Casino Online besuchen. Wir Deutschen können also nicht nur unendlich langsam Flughäfen bauen, sondern auch Milliarden Umsätze im Internet verschlafen.

Der Corona-Einbruch der deutschen Wirtschaft

Erst glaubte man Mitte 2020, dass alles besser von der deutschen Wirtschaft verdaut wird, als gedacht. Dann kamen aber immer wieder neue Lockdowns, um den letzten Funken Kraft auszutreiben. Monatelange Schließungen bei gleichzeitigen Zahlungsverpflichtungen wie Miete, Kredite und Mitarbeiter, kann das beste Geschäft nicht stemmen. Irgendwann muss ein Unternehmen auch etwas einnehmen dürfen.

Das war in weiten Teilen des Jahres 2020 und auch 2021 nicht der Fall. Die gesamte Gastronomie, die Kinos, die Discos und Nachtclubs, die Fitnessstudios und dann auch noch der gesamte Handel, außer die Lebensmittel und systemrelevanten Branchen. Da es in den anderen Ländern nicht besser aussieht, ist auch ein großer Teil des Exports zusammengebrochen.

Die Hilfsmaßnahmen der deutschen Bundesregierung für die Wirtschaft

Natürlich hat die Bundesregierung entsprechende Hilfsprogramme geschnürt. Der deutschen Wirtschaft wird mit Garantien und Bürgschaften, Kredite und Rekapitalisierungen geholfen.

Der wirtschaftliche Zusammenbruch soll durch die Liquiditätshilfen in Milliardenhöhe verhindert werden. Das Corona Hilfspaket ist das allergrößte in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik. Inzwischen sind mehr neue Schulden geplant als nach dem Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Staatsverschuldung steigt auf über 2.200 Milliarden Euro.

Prognosen für die deutsche Wirtschaft nach der Pandemie

Fast niemand traut sich heute klare Prognosen für die deutsche Wirtschaft nach der Coronaviruskrise zu stellen. Das ist wie im Casino online zu spielen. Am heutigen Punkt ist nicht einmal noch absehbar, ob die Krise wirklich 2021 zu Ende geht oder ob 2022 noch weitere Lockdowns mit verschiedenen Virusvarianten drohen.

Viel wird wieder einmal von den Unternehmen selbst abhängen. Nur mit staatlichen Hilfen wird die Wirtschaftskrise nicht zu bewältigen sein. Die Pandemie dauert jetzt bald zwei Jahre und fordert die Unternehmer auf neue Wege zu gehen. Es entsteht möglicherweise eine ganz neue Art von Wirtschaft. Gleichzeitig wird viel Altbewährtes auf der Strecke bleiben.

Aber seien wir ehrlich: Sollte man ein Restaurant, dass nach zwei Jahren Krise immer noch kein Essen liefert oder zur Abholung verkauft, wirklich noch retten? Macht es Sinn einen Händler der immer noch keinen Online-Shop in den letzten zwei Jahren organisiert hat, weiter zu unterstützen?

Soll nach zwei Jahren Corona eine Spielbank, die noch immer kein Casino online hat, Hilfsprogramme nutzen können? Das wird wohl die entscheidende Frage nach der Krise sein: Wer konnte sich anpassen? Der überlebt – wie immer.

