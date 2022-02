Besser jetzt als nie: Inflation trotzen und Investieren

Sparbücher, Tages- und Festgeld – das war gestern. Heute gehen clevere Sparer in Profi-Manier vor. Immer mehr Deutsche trauen sich die Investitionen am Wertpapiermarkt und in anderen Bereichen zu. Ursächlich dafür: Die geringeren Hürden, denn Broker und Co. vereinfachen den Zugang; stehen sogar mit Profi-Wissen häufig kostenlos zur Verfügung. Dieser Investment-Mut wird immer häufiger belohnt, was steigende Vermögenszahlen in Deutschland zeigen.

Geschickte Investitionen bringen 200.000 Euro und mehr

Zahlen, die aufhorchen lassen: Laut einer Studie der Bundesbank, haben deutsche Bürger immer mehr Kapital zur Verfügung. Privathaushalte verfügen ohne Schulden über ein durchschnittliches Nettovermögen von mehr als 230.000 Euro.

Im Vergleich zum Auswertungsjahr 2014 eine Steigerung von über 18.000 Euro pro Haushalt. Zur Wertsteigerung kommt es vor allem wegen Immobilieneigentum, denn die Preise für Betongold kletterten in den letzten Jahren enorm. Deutschlandweit sind unter 50 % im Besitz von Immobilieneigentum, sodass der Vermögensaufbau auch andere Ursachen hat: geschickte Investitionen am Wertpapiermarkt oder andere Finanzprodukte beispielsweise.

Die Wertpapierkäufe privater Investoren hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Ebenso wie Investments in ETFs, vor allem in ETF-Sparpläne. Die Auswahl der ETFs ist mit mittlerweile mehr als 7.600 enorm. Auch Nicht-Profis haben die Chance, mit den Fonds an ihrem Vermögensaufbau zu feilen. Wer sich die ETF-Sparpläne im Vergleich auf Finanzwissen.de anschaut, stellt schnell die geringen Zugangsvoraussetzungen fest. Auch mit wenig Eigenkapital gelingt der Startschuss für die Umsetzung der eigenen Investitionsstrategie. Viele Anbieter stellen Sparpläne schon ab 50 Euro/Ausführung zur Verfügung. Auf Wunsch lässt sich der Sparbetrag sogar flexibel anpassen.

Auch bei Inflation: Darum lohnen sich ETFs besonders

Aktuelle Zahlen zeigen, dass die Inflation in Deutschland auf dem Höchststand seit 1993 ist. Damit die liquiden Reserven durch die Inflation nicht aufgefressen werden, ist Aktionismus gefragt. Für Sparbücher, Fest- und Tagesgeld gibt es seit Jahren keine lukrativen Zinsangebote mehr. Zeit, um sich nach Anlage- und Investitionsalternativen um zu sehen.

ETFs bieten eine lukrative Alternative mit überschaubarem Risiko. Wer sich für die Fonds entscheidet, kann mit maximaler Diversifikation in Wertpapiere investieren. Die Exchange Traded Funds bilden die Wertpapiere bzw. den zugrunde liegenden Index nach, beinhalten jedoch mehrere Titel. Der Vorteil: Verluststreuung. Die Entwicklungen der ETFs geben sogar Investitions-Skeptikern recht. So brachte ein DAX-ETF beispielsweise innerhalb von fünf Jahren 55 % Rendite, wenn Investoren bei Kurseinbruch im Frühjahr 2020 nicht veräußert haben. Renditezahlen, von denen anderer Finanzprodukte nur träumen können.

10.000 Euro Invest vor 10 Jahren – das wäre es heute wert

Um zu veranschaulichen, wie rentabel ETFs sein können, reicht der Blick auf die letzten zehn Jahre (2011 bis 2021). Mit 10.000 Euro Startkapital hätten Investoren beim Goldkauf beispielsweise eine Rendite von durchschnittlich unter 15 Prozent. Der DAX erzielte ein Kursplus von mehr als 117 Prozent, der MSCI-World-ETF ein Plus von mehr als 227 Prozent. Nur Bitcoin schaffte innerhalb der letzten zehn Jahre eine deutlich höhere Kurssteigerung: um über 240.000 Prozent.

Erfolgreich in ETFs investieren: So klappt der Traum-Einstieg

Jeder kann sein Kapital in ETFs investieren oder mit geringen Sparraten am Vermögensaufbau arbeiten. Dafür notwendig: ein Broker und die richtige Investitionsstrategie. Der Zugang zu Brokern ist heutzutage keine Hürde mehr. Angehende Trader finden online unzählige renommierte Broker, welche sogar kostenfreie Depotführung und häufig Profi-Wissen aus erster Hand bereitstellen.

Wichtig bei der Brokerauswahl: Der Zugang zu ETFs muss gewährleistet sein. ETFs lassen sich nicht direkt vom Emittenten (Anbieter) kaufen. Der Broker stellt dafür die Handelsplattform zur Verfügung. Beim Kauf der ETFs sind die Börsenzeiten interessant. Die Fonds werden wie Aktien ebenfalls an der Börse gehandelt. Demnach orientieren sich die Kurse am täglichen Handelsgeschehen.