Billigflüge: Woran zu denken und was zu beachten ist

Gründe für die höheren Billigflugpreise

Zunächst muss festgestellt werden, dass die Preise der Billigfluglinien bereits Mitte des Jahres 2018 auffallend angestiegen sind. Der Grund dafür, so berichtete das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in dem damalig aktuellen „Low Cost Monitor“, seien der steigende Ölpreis und die zunehmende Expansion von Billigfluglinien an europäischen Großflughäfen.

Wo man im Frühjahr 2017 für ein Ticket bei einer der vier größten Billigfluglinien durchschnittlich noch knapp 65€ zahlte, waren es zur etwa gleichen Zeit ein Jahr später schon ganze 79€. Eine Preissteigerung von fast 20% ist immens. Die Preise von Ryanair, die sonst immer für ihre extrem günstigen Tickets bekannt waren, stiegen sogar um ganze 46%. Dennoch sind die Preise moderater gestiegen, als zu Beginn des Winterflugplans erwartet worden war. Das liegt daran, dass Easyjet und Eurowings zahlreiche Flugstrecken der insolvent gegangenen Airline Air Berlin übernommen haben. Easyjet beispielsweise stockte sein Angebot um rund 400 Flüge auf. Somit bleiben Billigflüge immer noch meist günstiger, als große Airlines – vorausgesetzt, man bucht früh genug. Aber wie kommen die billigen Preise eigentlich zustande?

Wie es zu den Preisen kommt

Die angebotenen Preise lassen Reisende manchmal denken: Das kann doch nicht sein. Für wenige Euro nach Mallorca, auf die kanarische Inseln oder nach England? Was soll denn da der Flugbegleiter oder auch der Pilot noch verdienen?

Und genau das ist auch ein richtiger Gedanke. Nicht nur bei den Piloten, die sich für Billigfluglinien oft aus Freiberuflern zusammensetzen, sondern auch beim Personal, das nicht selten aus Ländern mit geringeren Lohnniveaus eingestellt wird, werden die Personalkosten aggressiv gesenkt. Wer billig fliegt, muss sich daher natürlich auch bewusst sein, dass alle Beteiligten weniger verdienen.

Hinzu kommt, dass der Komfort bei Billigairlines deutlich geringer ist. Ein engerer Sitzstand im Flugzeug sorgt dafür, dass mehr Passagiere hineinpassen und dadurch auch mehr Tickets verkauft werden. Außerdem müssen Extraleistungen zusätzlich bezahlt werden.

Sind Billigfluglinien überhaupt billig?

Zunächst werben Billigfluglinien natürlich immer mit ihren angeblich so spottbilligen Preisen. An diesen Preisen, die sich auf großen Plakaten, Flyern oder auf den ersten Blick im Internet finden, sollten Reisende sich schon einmal gar nicht orientieren. Denn die tatsächlichen Preise weichen dann aus diversen Gründen, wie etwa der Buchungszeit usw. dann doch meist stark davon ab.

Billig im eigentlichen Sinne sind die Preise von Billigfluglinien auch nicht. Dennoch sind die Preise günstiger, als die der großen Airlines – und zwar um rund 25%. Zu dieser Einschätzung jedenfalls kommt Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt, der erklärt, dass die Billigairlines auf ein „abgespecktes Kernprodukt“ setzen und damit eben genau das meint, was im vorigen Abschnitt erläutert wurde: Weniger zahlen bedeutet auch weniger bekommen und weniger Gehalt für Angestellte. Wer damit leben kann und zu einer günstigen Zeit und am besten in der Nebensaison bucht, kann aber bei Easyjet & Co. durchaus hin und wieder echte Schnäppchen ergattern. Wichtig ist aber: Nicht vergessen, dass oft noch Zusatzkosten hinzukommen.

Zusatzkosten und angepasste Beträge, die oft vergessen werden

Wer auf die letzte Minute bucht, weil er beispielsweise erst kurz vor der Anreise den Bescheid des Arbeitgebers bekommen hat, sich Urlaub nehmen zu dürfen, der geht in der Regel davon aus, dass die Flüge jetzt noch einmal so billig sind, wie kaum zuvor. Allerdings wissen Airlines natürlich auch um diesen Gedanken der Buchenden und passen die Beträge für die Flüge daher entsprechend an. So kann es durchaus vorkommen, dass ein Last-Minute-Angebot letzten Endes sogar teurer ist, als der normale Flugpreis und dass Reisende dies nur nicht wissen und sich von den vielfach hervorgehobenen und angepriesenen Angeboten verlocken lassen. Was Last-Minute-Angebote betrifft, gibt es außerdem weitere Vor- und Nachteile, die jeder Reisende sich verinnerlichen sollte, bevor eine solche Reise gebucht wird.

Hinzu kommen Kosten etwa rund um den Flughafen und das Gepäck, die viele Reisende ebenfalls vergessen. So findet sich für alle, die mit dem Auto an großen Flughäfen anreisen, oftmals kein Parkplatz. Rund um das Thema Parkplatzreservierung am Flughafen sollten, um unnötigen Stress und mitunter höhere Kosten zu vermeiden, daher im Voraus unterschiedliche Informationen eingeholt werden. So können über diverse Parkanbieter etwa Stellplätze bereits Tage vorher über das Internet reserviert werden, um am Reisetag auf der sicheren Seite zu sein. Außerdem kann geschaut werden, welches Parkhaus, bzw. welche Stellplätze dem Abfluggate am nächsten liegen, um sich umständliche Gepäcktransporte durch kilometerlange Labyrinthe in Flughafenhallen zu sparen.

Im Gegensatz zu großen Fluglinien lassen sich Billigarilines auch jedes Kilogramm, dass das Gepäck zu viel wiegt, teuer bezahlen. Wer sich also eher schwer beschränken kann oder gerne viele Souvenirs kauft, sollte sich durchrechnen, ob sich der Billigflug überhaupt lohnt.

Das Gesamtpaket zählt

Dieses „Durchrechnen“ ist sowieso unvermeidlich. Denn der Reisepreis setzt sich eben aus Flug + einigen weiteren Kosten zusammen, die ein Gesamtpaket bilden. Bei Pauschalreisen ist es einfacher, da man hier einen Preis für alles hat und einem das Denken größtenteils abgenommen wird. Wer die Flüge und die Unterkunft aber getrennt voneinander bucht, muss eben genau hinschauen. Denn neben Kosten für das Aufgabestück, zusätzliche Gepäckstücke und Übergepäck, lassen sich Billigfluglinien auch den Bordservice, bzw. die Bordverpflegung sowie Sitzplatzreservierungen einiges kosten. Rechnet man diese Preise auf das ursprüngliche Ticket drauf, kommt man gelegentlich auf kaum günstigere Gesamtpaketpreise, als bei herkömmlichen Fluglinien. Und der Komfort fehlt. Daher gilt: Genau hinschauen, was man für welchen Preis wirklich bekommt und dann abwägen, ob es sich lohnt!