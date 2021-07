Bitcoin Investment- Was Sie vor dem Kauf wissen sollten

Bitcoin könnte die Kryptowährung sein, über die heute die meisten Menschen sprechen. Allerdings ist diese virtuelle Währung für die meisten Menschen auf der ganzen Welt ein Rätsel. Dieses digitale Geld ist eine komplexe, faszinierende New-Age-Währung. Es ist nur in der digitalen Form verfügbar und man kann es irgendwie anonym benutzen.

Jeder, der noch nichts über Bitcoin gehört hat, könnte denken, dass es etwas Verdächtiges ist. Manche Leute halten dieses digitale Geld sogar für gefährlich. Einige Leute haben von Bitcoin gehört, sind aber skeptisch über seine Legitimität. Nun, Bitcoin ist elektronisches Geld, das die Menschen auf die gleiche Weise benutzen wie Fiat- oder traditionelles Bargeld. Aber bevor Sie in dieses elektronische Geld investieren, sollten Sie einige Dinge darüber lernen.

Was ist Bitcoin?

Als erstes muss man Bitcoin verstehen. Die meisten Menschen definieren Bitcoin als eine digitale oder virtuelle Währung, die Menschen verwenden, um für Dienstleistungen und Gegenstände zu bezahlen, genauso wie sie den US-Dollar oder Euro verwenden. Dies könnten jedoch die einzigen Gemeinsamkeiten zwischen Bitcoin und Fiat-Geld sein.

Anders als Fiat-Geld ist Bitcoin:

– Digital: Sie können keine physischen Bitcoin-Scheine oder -Münzen bekommen. Das liegt daran, dass es eine Online- oder virtuelle Form von Geld ist. Blockchain verfolgt diese Kryptowährung und dadurch wachsen die Aufzeichnungen dieser virtuellen Währung. Als solche können Sie eine vollständige Geschichte von jeder Bitcoin-Transaktion erhalten, die Sie durchführen.

– Dezentralisiert: Bitcoin hat keine Zentralbank oder Regierungsbehörde, die sein Angebot kontrolliert.

– Pseudo-anonym: Bitcoin ist an die ID eines Wallets gebunden und nicht an personenbezogene Daten. Das bedeutet jedoch nicht, dass Bitcoin völlig anonym ist.

Satoshi Nakamoto, eine Entität mit diesem Pseudonym, entwickelte Bitcoin im Jahr 2008. Diese Entität veröffentlichte das White Paper, das die Funktionsweise von Bitcoin erklärte, bevor die Menschen ein Jahr später mit dem Mining und Trading begannen.

Der Grund, warum Bitcoin viele Menschen anzieht, ist die Abwesenheit von Banken und Zwischenhändlern mit saftigen Gebühren. Und weil es nur online verfügbar ist, verwenden Sie eine Wallet-ID, um Bitcoin-Transaktionen durchzuführen, anstatt personenbezogene Daten wie Ihren Namen.

Bitcoin erwerben

Sie können Bitcoin über die bitcoin profit mit einer Debit- oder Kreditkarte, per Überweisung oder mit Bargeld kaufen. Sie müssen jedoch zuerst ein Bitcoin-Wallet herunterladen, installieren und sich bei diesem Verzeichnis anmelden. Ihr Bitcoin-Wallet stellt die Wallet-ID bereit, die Sie zum Empfangen und Senden von Bitcoin benötigen. Es ist auch der Ort, an dem Sie diese Kryptowährung aufbewahren, genauso wie Sie eine physische Brieftasche verwenden, um Kreditkarten und Bargeld aufzubewahren.

Obwohl Sie Bitcoin schürfen können, wird Sie das Verarbeiten mehr Geld kosten und Sie werden Ihre Investition möglicherweise nicht zurückerhalten. Das liegt daran, dass Sie in Computer mit leistungsstarken Prozessoren investieren müssen. Sie brauchen auch spezielle Fähigkeiten, um mathematische Rätsel zu lösen.

Bitcoin verwenden

Menschen zahlen für Dienstleistungen und Artikel in Online-Shops, die Kryptowährungen akzeptieren, mit Bitcoin. Viele Firmen und Geschäfte auf der ganzen Welt akzeptieren Bitcoin-Zahlungen. Außerdem erlauben einige Fluggesellschaften Reisenden, Flüge mit dieser virtuellen Währung zu bezahlen. Sie können auch für Hotelübernachtungen, Lebensmittel und Getränke mit Bitcoin bezahlen. Allerdings akzeptiert nicht jedes Geschäft diese Kryptowährung. Nehmen Sie sich daher die Zeit, die Bitcoin-Akzeptanz an Ihrem Wohnort oder an Ihrem Reiseziel zu recherchieren.

Investieren in Bitcoin

Sie können in diese virtuelle Währung investieren, indem Sie sie zu einem niedrigen Preis kaufen und zu einem höheren Preis verkaufen. Auf diese Weise können Sie einen Gewinn aus der Preisdifferenz erzielen. Alternativ können Sie Bitcoin auch kaufen und behalten. Das heißt, Sie können diese elektronische Währung kaufen und behalten, in der Hoffnung, dass ihr Wert mit der Zeit steigt.

Fazit

Informieren Sie sich über Bitcoin, um herauszufinden, ob es sich um eine hervorragende Anlagemöglichkeit handelt. Investieren Sie außerdem keinen höheren Betrag als den, den Sie verlieren können und der ein Leben lang hält. Das liegt daran, dass die hohe Volatilität dieser virtuellen Währung bedeutet, dass Sie innerhalb kurzer Zeit viel Gewinn machen oder alles verlieren können.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!