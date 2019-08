Blitzermarathon: Viele Bußgeldbescheide sind anfechtbar

Es gibt vermutlich nicht viele Autofahrer, die in ihrem Leben noch nicht geblitzt wurden. Es passiert so leicht, dass man schneller unterwegs ist als die Polizei erlaubt und schon ist es passiert. Erstaunlicherweise sammeln norddeutsche Autofahrer schneller Punkte, die süddeutschen sind da etwas zurückhaltender. Zudem sind Männer deutlich öfter am Punkte sammeln als Frauen. Mittlerweile findet jährlich mindestens ein Blitzermarathon statt, die Geschwindigkeitsmessungen erregen das Misstrauen der Bevölkerung. Handelt es sich hier wirklich um Verkehrserziehung oder geht es um Gelder für die Staatskasse? Wer eine rote Ampel überfährt und dabei geblitzt wird, hat kaum eine Chance, etwas dagegen einzuwenden. Es gibt jedoch viele Bußgeldbescheide, die mit Aussicht auf Erfolg angefochten werden können.

Überprüfung eines Bußgeldbescheides

Wer bei einer Geschwindigkeitskontrolle geblitzt wird, verfügt ausnahmslos über die Möglichkeit, die Vorwürfe für das erhobene Bußgeld einer Überprüfung unterziehen zu lassen. Beispielsweise über die Rechtsanwälte Flegl lässt sich eine Einsicht in die Bußgeldakte beantragen. Dieser kann darin möglicherweise

formelle Fehler,

Versäumnisse bei der Fristberechnung,

nicht ausreichend geschulte Messbeamte,

defekte, nicht geeichte oder gewartete Blitzanlagen und

falsch positionierte sowie justierte Messanlagen

feststellen. Liegen dem Anwalt für Verkehrsrecht gute Argumente vor, kann dieser möglicherweise eine Verfahrenseinstellung bewirken. Um gegen einen Bußgeldbescheid vorgehen zu können, benötigt der Anwalt denselben sowie eine Vollmacht des Betroffenen.

Gut zu wissen: Die Einspruchsfrist beträgt zwei Wochen, sie beginnt mit dem Tag der Zustellung.

Wann wird ein Bußgeldbescheid erlassen?

Es gibt zahlreiche Verkehrsvergehen, die einen Bußgeldbescheid zur Folge haben können. Dazu gehören unter anderem:

Geschwindigkeitsüberschreitung

zu geringer Abstand zum Vordermann

Parken eines Fahrzeuges im Halte- oder Parkverbot

Rotlichtverstoß

Fahrzeugmängel

am Steuer telefonieren

Alkohol am Steuer

Fahren in einer Umweltzone ohne Umweltplakette

Wie gestaltet sich der Ablauf eines Bußgeldverfahrens?

Zunächst übersendet die zuständige Bußgeldbehörde einen Anhörungsbogen. Er dient zur Ermittlung, ob der Fahrzeughalter mit dem Fahrer übereinstimmt. Nach unterschiedlich langen Zeiträumen erhält man dann den Bußgeldbescheid. Mit der Bezahlung der Schuld erkennen sie diesen an und etwaige Punkte werden in Flensburg eingetragen. Wer mit der Strafe nicht einverstanden ist, muss Einspruch einlegen. Hierbei kann die Einschaltung eines Rechtsanwaltes, der sich gut mit dem Metier auskennt, hilfreich sein. Aber auch im Alleingang ist es theoretisch möglich. Letztendlich entscheidet der Richter in einer Verhandlung, ob das Bußgeld gezahlt werden muss und die Punkte oder ein eventuelles Fahrverbot Bestand haben.

Kosten fallen sowohl für den Rechtsanwalt als auch das Gericht an. Beide richten sich nach dem jeweiligen Streitwert, das heißt in diesem Fall, nach dem angesetzten Bußgeld. Der Anwalt berechnet außerdem eine Grundgebühr von 30 bis 170 Euro. Folgende Zahlen zeigen einen Rahmen für die Rechtsanwaltsgebühren auf:

Verfahrensgebühr im ersten Rechtszug bei einer Geldbuße von unter 60 Euro: 20 – 110 Euro

Verfahrensgebühr im ersten Rechtszug bei einer Geldbuße von 60 bis 5.000 Euro: 20 – 290 Euro

Verfahrensgebühr im ersten Rechtszug bei einer Geldbuße von über 5.000 Euro: 40 – 300 Euro

Verfahrensgebühr über die Rechtsbeschwerde: 80 – 560 Euro

Ansatzpunkte für einen Einspruch

Teilweise bieten bereits kleine Formfehler den Ansatz für die erfolgreiche Einlegung eines Einspruches. Gemäß § 66 OWiG (Ordnungswidrigkeitsgesetz) müssen im Bußgeld folgende Angaben enthalten sein: