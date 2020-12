Casinos im Internet: Warum nicht jeder Spieler einen Bonus annehmen sollte

Das Glücksspiel im Internet hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten stets weiterentwickelt und ist den normalen Spielbanken ebenbürtig geworden. Nicht wenige sagen sogar, dass Online Casinos sich einen Vorsprung erarbeitet haben, denn dort gibt es eine Besonderheit, die ihresgleichen sucht: der Casino-Bonus.

Wer sich zum ersten Mal in einem Online Casino anmeldet, der erhält von dem Anbieter in aller Regel ein Willkommensgeschenk. Dieses besteht entweder aus Freispielen, die an einem beliebigen Spielautomaten eingesetzt werden können oder aber aus Bonusgeld, welches dem Spielerkonto nach der ersten Einzahlung gutgeschrieben wird. Der Grund für eine solche Promotion ist klar; das Casino möchte neue Spieler anlocken und greift dafür oft tief in die Tasche. Was sich jedoch erstmal extrem lukrativ anhört, ist in Realität nicht selten Augenwischerei.

Wer echtes Geld gewinnen will, der sollte den Casino-Bonus ablehnen

Die Frage, ob man einen Bonus im Online Casino akzeptieren sollte, hängt davon ab, ob man eher zum Spaß spielt oder tatsächlich Geld gewinnen möchte. Laut der Webseite TopOnlineCasinoBonus.de knüpfen Anbieter an Willkommensboni nämlich Umsatzbedingungen, die teilweise nur schwer umzusetzen sind, ohne etwaige Gewinne wieder komplett zu verlieren. Hinzu kommen weitere Klauseln, wie eine maximale Gewinnauszahlung oder auch Einschränkungen bei der Spielauswahl.

Zahlt ein neuer Spieler demnach 100 Euro nach der Registrierung ein und erhält weitere 100 € vom Casino in Form von Bonusgeld, dann werden diese beiden Beträge separat behandelt. Gewinne, die mit dem Bonusgeld erzielt werden, können deshalb nicht sofort als Echtgeld zur Auszahlung beantragt werden. Stattdessen muss der Gewinnbetrag abermals eingesetzt werden – in der Regel zwischen 30 und 50 Mal – und der übrigbleibende Betrag in Echtgeld umgewandelt. In den meisten Fällen bleibt von dem Gewinn nicht viel übrig.

Spielt man ohne Bonus, dann muss man sich mit solchen speziellen AGB nicht herumschlagen. Da man lediglich ein Echtgeldkonto hat, sind auch alle Gewinne automatisch Echtgeld. Beträge können demnach sofort, ohne Wenn und Aber, zur Auszahlung beantragt werden.

Darum schaffen Glücksspielanbieter den Bonus nicht ab

Nun könnte man sich fragen, warum einige Spieler ein Willkommensbonus überhaupt akzeptieren, wenn es scheinbar nur Nachteile gibt. Ganz so einfach ist die Sachlage dann auch nicht.

Freispiele oder Bonusbeträge sind eine gute Option, um ein neues Online Casino zu testen, bevor man mit zu hohem Risiko einsteigt. Lobby ansehen, Spiele ausprobieren und sich vom Kundenservice überzeugen – all das ist mit ein paar Freispielen möglich. Ist man mit dem Angebot rundum zufrieden, kann man im Nachhinein immer noch mit dem eigenen Geld einsteigen.

Der Casino-Bonus sollte deshalb lediglich als Spielspaß betrachtet werden, um die eigenen Erwartungen zu dämpfen. Die zahlreichen Einschränkungen machen es quasi unmöglich, mit diesen Promotionen das richtig große Geld zu gewinnen.

Wichtig die eigenen Grenzen zu kennen

Egal ob man nun mit oder ohne Bonus spielt, wichtig ist in beiden Fällen die eigenen Grenzen zu kennen. Casino-Spiele machen ohne Zweifel Spaß und dienen zudem perfekt zum Zeitvertreib. Dabei passiert es schnell, den Blick über die eigenen Finanzen zu verlieren.

Grundsätzlich gilt, dass man nie mehr setzen sollte als man sich leisten kann zu verlieren. Klingt pessimistisch, aber damit beugt man dem bösen Erwachen vor. Zudem ist es ratsam, regelmäßig eine Pause einzulegen. Niemals sollte das Online-Glücksspiel vor Freunden, Familie und Arbeit kommen. Sollte man feststellen, die Kontrolle über das Spiel zu verlieren oder bereits verloren zu haben, dann gibt es zahlreiche Anlaufstellen, die einem kostenlos und rund um die Uhr zur Seite stehen!