Chaos am Himmel: das größte Problem der Luftfahrtbranche

Der Branchenverband Iata rechnet mit einer Verdoppelung der Passagierzahlen bis zum Jahr 2035 und der Grund dafür liegt im asiatisch-pazifischen Raum. Jeder zweite Flugpassagier stammt aus diesem Gebiet und dieser Umstand verweist die Vielfliegernation USA auf den zweiten Platz.

Zunächst klingt steigendes Wachstum einer Branche wie ein neues Wirtschaftswunder und der Flugbranche geht es tatsächlich gut. Alleine Flugzeugbauer und Zulieferbetriebe verzeichneten gegenüber 2017 ein Plus von 8%, Flughäfen liegen nur knapp darunter. Die Luftfahrtbranche hat nur einen Wermutstropfen und der heißt Luftraum. 2018 gab es am deutschen Himmel um 130.000 mehr Flüge gegenüber dem Vorjahr.

Zeitfenster, Pläne und das Wetter

Wenn eine Airline ihre Flüge plant, geschieht das nicht im stillen Kämmerlein und mit maximaler Optimierung, sondern in Abstimmung mit dem Flughafen und der Luftraumsicherung. Um einen Flughafen anfliegen zu können, braucht es nämlich einen sogenannten Slot, was ein bestimmtes Zeitfenster für Starts und Landungen bedeutet. Diese stellen für Fluggesellschaften bares Gold dar, denn sie werden nur für die Dauer einer Flugperiode vergeben. Zwar können diese erhalten bleiben, aber nur wenn 80% von ihnen genutzt werden.

Aufgrund des immer höheren Flugaufkommens kalkulieren große Flughäfen wie etwa München oder Frankfurt deshalb am Maximum, weil es sonst für junge Airlines nicht oder nur schwer möglich wäre, an solche Slots zu kommen. Wer allerdings am Maximum plant, hat keinen Puffer für unvorhergesehene Ereignisse. In Frankfurt könnten theoretisch 43 Landungen pro Stunde stattfinden. Kommt es aber zu Gewittern oder andere wetterbedingten Einflüssen, muss der Abstand vergrößert werden und das bedeutet in Folge eine Reduzierung der möglichen Landungen um 25%, im schlimmsten Fall noch mehr. Ist dies der Fall, erfolgt eine Meldung an die Eurocontrol in Brüssel und die berechnet die Slots für den gesamten europäischen Luftraum neu. Konkret heißt das, dass der gesamte Flugplan nach hinten gestreckt wird.

Gekoppelt an die Slots für Starts- und Landungen sind zusätzlich die Überflugzeiten für einen bestimmten Luftraum, für die es ebenfalls ein bestimmtes Zeitfenster gibt. Bedenkt man den Flugverkehr, können innerhalb weniger Stunden hochgerechnet an die 10.000 Minuten Verspätung zusammenkommen. Von dieser Warte aus betrachtet sind Flüge wieder relativ pünktlich.

Parallel zur Eurocontrol arbeiten auch die Slotmanager der Fluggesellschaften auf Hochtouren, denn sie entscheiden, ob eine Flugroute geändert oder ein Flugzeug mit abgeschlossenem Boarding auf dem Rollfeld wartet. In die Abwägung fallen unter anderem erhöhter Kerosinverbrauch, Entschädigung für verspätete Flüge oder aber der Verlust wertvoller Slots.

Kleinigkeiten mit weitreichenden Folgen

Erscheint ein Passagier trotz erfolgtem Check In nicht zum Boarding, muss sein Gepäck wieder ausgeladen werden. Im Optimalfall dauert dieser Vorgang nur zehn Minuten, aber der Slot ist weg und es muss ein neuer zugeordnet werden. Ist dieses Flugzeug innerhalb der EU mit mehreren Stationen unterwegs, können leicht zwei Stunden daraus werden: Zu spätes Take Off führt unter Umständen zum Verlust des Slots am ersten Zielflughafen. Oder auf der Flugroute muss ein Gewitter umflogen werden. Oder es findet dort ein Streik statt. Im denkbar ungünstigsten Fall ist der letzte Flug so knapp kalkuliert, dass ein eventuelles Nachtflugverbot eine Landung auf einem anderen Flughafen nötig macht.

Häufen sich nun Wetterextreme, unvorhergesehene Ereignisse und daraus resultierende Entschädigungszahlungen aufgrund von Verspätungen, heißt es wohl noch öfter gute Nacht für so manche Airline.