Corona spielt mit der Glücksspielbranche – Großer Gewinner: der Staat

Neues Jahr, neues Glück? Nicht nur Friseure und Kosmetiker leiden unter den andauernden Corona-Maßnahmen. Die Pandemie sorgt auch in der Glücksspielbranche für eine "dramatische Lage". Während der Dachverband der Deutsche Automatenwirtschaft Betriebsschließungen nicht ausschließen kann, nutzen Spieler zunehmend Online-Angebote. Großer Gewinner ist der Staat, der sich von neuen Steuern einen Milliarden-Jackpot erhofft.

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden Anfang des Jahres in einer Pressemitteilung verkündete, sind die Steuereinnahmen aus Lotto, Sport- und Rennwetten in den letzten zehn Jahren kräftig gestiegen. Erspielte die Glücksspielbranche 2009 etwa 1,5 Milliarden Euro für die Staatskassen, stiegen die Einnahmen bis 2019 um über 31 Prozent auf 1,97 Milliarden Euro.

Das Lotterierecht in Deutschland – und damit auch die Rennwett- und Lotteriesteuer – ist Ländersache. Das heißt, die Einnahmen stehen den Bundesländern zu. Den größten Anteil der Einnahmen hatte mit 21 % das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen (419 Millionen Euro). Darauf folgte Bayern mit 14 % (274 Millionen Euro) sowie Baden-Württemberg mit 12 % (234 Millionen Euro).

Corona-Pandemie sorgt für „dramatische Lage“ bei Betreibern von Spielhallen

Für das Corona-Jahr 2020 liegen bislang keine Zahlen vor. Branchenexperten gehen jedoch von einem deutlichen Umsatzrückgang aus, der wiederum weniger Geld den Staatskassen zuspielt. Der zweite Lockdown führe auch für Betreiber von Spielhallen und Geldspielautomaten zu einer „dramatische Situation“, erklärte Georg Stecker, Vorstandssprecher des Dachverbands der Deutschen Automatenwirtschaft.

Für seine Branche geht Stecker für 2020 von einem Umsatz-Rückgang von etwa 50 Prozent aus. Da Spielautomaten nach wie vor das beliebteste Glücksspiel sind, ist mit einem entsprechenden Rückgang der Steuereinnahmen zu rechnen. Bundesweit arbeiteten 70.000 Menschen in der Automatenbranche, viele davon befänden sich derzeit in Kurzarbeit.

Auch Paul Gauselmann – zur Gauselmann-Gruppe gehören unter anderem die Merkur-Casinos – verbuchte 2020 „erhebliche Rückgänge“. Mit einem Umsatz-Minus von etwa 30 Prozent bezogen auf das Vorjahr habe man erstmals in der 63-jährigen Unternehmensgeschichte „rote Zahlen nicht vermeiden können“. Zudem warnte Gauselmann vor neuen gesetzlichen Regulierungsauflagen, die in vielen Bundesländern „zu einer massiven Reduktion von Spielhallen-Standorten führen könnte“.

Glücksspielbranche: Staat pokert auf 1,4 Milliarden Euro „Steuer-Jackpot“

Auch der deutsche Staat hat erkannt, dass klassische Glücksspiele ihren Höhepunkt überschritten haben könnten und mit sinkenden Steuereinnahmen zu rechnen ist. Im Rahmen einer länderübergreifenden Arbeitsgruppe habe man sich in einem Gesetzentwurf bereits auf die Besteuerung von virtuellen Automaten- und Pokerspielen verständigt. Die Steuer soll sich am Umsatz orientieren und beispielsweise 5,3 Prozent für Poker- und acht Prozent für Automatenspiele betragen.

Virtuelle Geldgewinnspiele waren bislang bis auf wenige Ausnahmen illegal und strafbar. Im Frühjahr hatten sich die Regierungschefs der Länder auf einen neuen Glücksspielstaatsvertrag verständigt, wonach Online-Casinospiele erstmals bundesweit erlaubt werden sollen. So wollen die Länder den bislang unkontrollierten Schwarzmarkt in den Griff bekommen. Anders als die allgemeine Glücksspielregulierung ist das betreffende Gesetz jedoch Sache des Bundes.

Einem internen Bericht zufolge verspreche man sich von den neuen Steuern Mehreinnahmen in Höhe von fast 1,4 Milliarden Euro. Die betroffenen Anbieter kritisieren, die Steuer sei deutlich zu hoch. Sie befürchten, dass die Kunden auch in Zukunft bei den nicht regulierten Anbietern ohne deutsche Lizenz spielen. Auf Anfrage wollte sich keines der beteiligten Ministerien zu den Plänen äußern. Das Bundesfinanzministerium bestätigte lediglich, es würden derzeit Änderungen am Rennwett- und Lotteriegesetz diskutiert.

Mehr als jeder Dritte hat im letzten Jahr an einem Glücksspiel teilgenommen

Doch nicht nur neue Gesetze und Steuern machen Spielbanken und Wettbüros zu schaffen. Weil durch die Corona-Maßnahmen mehr Menschen im Home-Office „eingesperrt“ werden, verlieren klassische Spiel- und Wettangebote Kunden. Wer schon länger mit dem Glücksspiel abschließen wollte, nimmt die Pandemie vielleicht als Anlass für seinen Entzug. Andere Spieler – und das ist vermutlich die Mehrheit – wenden sich alternativen, Online-Angeboten zu.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) warnte in diesem Zusammenhang vor den Gefahren der Glücksspielsucht in Corona-Zeiten. „Die Nutzung digitaler Medien in Beruf und Freizeit hat in den letzten Monaten deutlich zugenommen. Damit rücken auch Online-Glücksspiele vermehrt in den Fokus“, erklärte BZgA-Leiterin Heidrun Thaiss anlässlich eines bundesweiten Aktionstags zur Glücksspielsucht.

Insbesondere Online-Casinospiele bergen demnach ein Suchtrisiko. Die schnelle Spielabfolge, rasch wechselnde visuelle Reize und das Spielen um virtuelles Geld seien „verlockend und können dazu führen, dass der Bezug zu den real entstehenden Geldverlusten verloren geht“. Knapp 38 Prozent der 16- bis 70-Jährigen haben laut BZgA im vergangenen Jahr mindestens einmal an einem Glücksspiel teilgenommen .

(Mit Material der Nachrichtenagenturen und des Statistischen Bundesamtes)

