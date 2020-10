Das wahre Mantra des Bitcoin-Handels

Eine Krypto-Währung ist eine Tauschplattform, vergleichbar mit Länder-Währungen wie US-Dollar, Pfund und Euro. Der auffällige Unterschied besteht jedoch darin, dass die Kryptowährung in digitaler Form vorliegt und Verschlüsselungsverfahren verwendet, um die Konzeption von Geldgegenständen zu regulieren und die Zuteilung von Geldern zu authentifizieren. Bitcoin ist die bekannteste Kryptowährung, die auf einem Marktplatz, der als Blockkette bezeichnet wird, gehandelt und abgewickelt wird.

Bitcoin – Ein Überblick

Der digitale Vermögenswert, Bitcoin, wird wie andere Ressourcen im Austausch gegen Gegenstände und Dienstleistungen verwendet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Währungen und Besitztümern ist Bitcoin leicht transportierbar, isolierbar und unwiederbringlich. Bitcoin, das verteilte Netzwerk, ermöglicht es den Benutzern, direkte Transaktionen zwischen Bekannten und dem Netzwerk durchzuführen, ohne dass ein Moderator eingreifen muss, um die Transaktion der Gelder zu kontrollieren. Bitcoin steigert die Systemkompetenz und ermöglicht die Einrichtung finanzieller Annehmlichkeiten zu einem radikal untergeordneten Preis, wodurch die Händler mehr Stärke, Vormachtstellung und Freiheit erhalten.

Bitcoin-Handel – Ein kurzer Überblick

Der Bitcoin-Handel erfolgt über ein legitimes und zuverlässiges Podium, das einem hilft, durch Bitcoin-Transaktionen Geld zu verdienen. Wenn sich der Benutzer auf der Plattform registriert, kann er die Zeit auf dem Musterkonto verbringen, bevor er mit dem Live-Handel beginnt. Wenn der Benutzer die Besonderheiten des Bitcoin-Handels verstanden hat, ist es nun an der Zeit, mit verschiedenen renommierten Bitcoin-Handelsplattformen zusammenzuarbeiten, um diesen Handel und dieses Geschäft erfolgreich durchzuführen. Einige der beliebten und vertrauenswürdigen Bitcoin-Handelsplattformen sind de.bitqt-app.com, Kraken, Robinhood und Gemini.

Muster des Bitcoin-Handels – Die Genres

Es gibt eine ganze Reihe von Bitcoin-Handelsstrategien, nämlich Tages-Handel, Schwung-Handel, Skalpieren und automatisierter Handel. Beim Day-Trading sollte man eine Position auf der Grundlage von geplanten kurzfristigen Aktionen erwerben und sie am Ende des Handelstages absegnen. Es ist am besten für diejenigen, die angesichts aufkommender Nachrichten oder sich entwickelnder Formen zu sofortigen Reichweiten und Aussichten im Bitcoin-Raum zurückkehren möchten. Wenn ein Benutzer die Eröffnungen aus dem Marktmomentum optimal nutzen möchte, ist Swing-Handel die beste Wahl. Hier sollte man die Trends in dem Moment erfassen, in dem sie entstehen, und an der Stelle festhalten, bis der Drift seinen Verlauf nimmt oder Hinweise auf ein Hindernis zeigt. Für diejenigen, die als passiver Händler regieren wollen, ist der automatisierte Handel die beste Wahl. Man sollte die Handelsereignisse automatisieren, um im Namen des Benutzers auf unruhige Marktbedingungen zu reagieren. Und schließlich, wenn sich jemand in eine Lage versetzen will, in der er kleine, aber ununterbrochene Einkünfte erzielen will, anstatt auf einen folgenschweren Kursausbruch oder -einbruch zu warten, ist nichts eine bessere Wahl als Skalping. Die Idee dabei ist, wiederkehrende, Intraday-Handel auf unkonsequente Preisschwankungen zu legen, um ununterbrochene Gewinne zu erzielen.

Schritte des Bitcoin-Handels

Sequentiell gesehen gibt es vier Schritte des Bitcoin-Handels, und jede authentifizierte Bitcoin-Handelsplattform hilft bei der Ausführung aller vier Schritte. Der erste Schritt ist die Eröffnung des Kontos. Um CFDs zu handeln, wird man zunächst in erster Linie ein Investors Gold- oder IG-Handelskonto eröffnen. Es dauert nur wenige Augenblicke, um das Konto einzurichten und zu erstellen und Gelder hinzuzufügen. Denken Sie daran, dass man im Gegensatz zu jemandem, der Bitcoin kaufen und verkaufen soll, kein Konto mit einem Bitcoin-Argument benötigt. Das liegt daran, dass man mit den dem Händler vorgelegten Preisen handelt. Im zweiten Schritt geht es darum, einen Handelsplan und ein Handelsschema zu erstellen.

Ein Handelsplan kann dem Händler helfen, genaue und präzise Entscheidungen zu treffen, selbst wenn der Einsatz hoch ist, so dass man die Geschäfte nicht über längere Stunden offen hält oder sogar unerwartet früh absagt. Im nächsten Schritt geht es um umfangreiche Recherchen. Man sollte sich über das neueste Nachrichten-Update über Bitcoins, den Preisindex der Kryptowährung, Preisschwankungen und aufkommende Tendenzen und Muster informieren. Schließlich muss man den Handel platzieren, indem man den Betrag, den man auf den Handel setzen möchte, in das Transaktionsticket eingibt. Um die Position zu Handel, platziert man einfach das Gegenteil des ursprünglichen Abschlusses. Wenn also jemand das erste Ereignis einbringt, wird er oder sie den gleichen Betrag handeln. Die Handelsfirmen werden das Transaktionsticket mit der Positionsgröße mechanisch versiegeln.

Die regionalisierte Natur von Bitcoin hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Da es keine vorherrschende Behörde gibt, die Bitcoins reguliert, kann niemand eine Mindestbewertung von Bitcoin gewährleisten. Wenn eine große Gruppe von Händlern beschließt, Bitcoins zu verramschen und vom System abzuweichen, wird ihre Schätzung stark zurückgehen.