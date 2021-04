Deutsche Erfindungen, die die Welt veränderten

Deutschland ist bekannt als Land der Denker, Dichter und der Ingenieurskunst und dies zurecht. Denn es gibt so einige deutsche Erfindungen, die die Welt verändert haben. Die Experten von Netbet, dem Online Casino Schweiz, haben fünf Erfindungen aus Deutschland zusammengetragen, durch die die gesamte Welt verändert wurde.

Der Buchdruck – Johannes Gutenberg (1440)

Eine der wohl weltbewegendsten Erfindungen aus Deutschland war der Buchdruck. Bereits 1440 entwickelte ihn der damalige Goldschmied Johannes Gutenberg, und noch heute wird seine Erfindung als eine der bedeutendsten in der Geschichte angesehen.

Dabei setzte Gutenberg sein Wissen als Goldschmied bzw. sein Knowhow aus der Schmiedekunst ein und baute so eine Apparatur aus beweglichen Lettern. Diese konnten auf einer Schiene beliebig verschoben und mit Farbe versehen werden, worauf anschließend ein weißes Blatt Papier auf die bemalten Lettern gelegt und durch die Maschine gepresst und bedruckt wurde. mit dieser Methode konnte kurz darauf die erste Druckfassung der Bibel gedruckt werden.

Damit hatte Gutenbergs Erfindung einen wesentlichen Anteil an der Reformation von Martin Luther und somit auch der Revolution in der Sprache und Schrift. Denn zum ersten Mal konnten dank Gutenberg gedruckte Texte an Menschen jeder sozialen Schicht und so Wissen unter das gemeine Volk gelangen.

Die Homöopathie

Samuel Hahnemann ist für eine noch heute umstrittene und kontrovers diskutierte Erfindung zuständig: Die Homöopathie. Der Apotheker, Arzt und Chemiker entwickelte 1797 ein sogenanntes alternativmedizinisches Heilverfahren, mit dem Ziel, eine weniger rabiate Heilmethode als den damals aktuellen Aderlass zu finden.

Dazu wandte er zwei Schritte an: Zuerst befragte er die Patientinnen und Patienten ausführlich, um sowohl die körperlichen als auch die seelischen Symptome vollständig zu erfassen. Aufgrund der daraus gewonnen Erkenntnisse und nach dem Prinzip “Ähnliches mit Ähnlichem heilen” hat er den Patienten dann verschiedene Mittel in Tropfenform oder Zuckerkügelchen verabreicht. Diese Zuckerkügelchen sind auch heute noch als Globuli bekannt.

Der damit verabreichte Wirkstoff war und ist jeweils stark verdünnt, wobei die sogenannte Potenz beschreibt, wie oft er “vergeschüttelt” wurde. Aus wissenschaftlicher Sicht ist bis heute keine Wirkung der Homöopathie belegt, doch findet sie auch heute viele Sympathisanten.

Die Glühbirne

1854 wurde es sprichwörtlich Licht, denn Heinrich Göbel hat damals die Glühbirne erfunden. Obwohl viele glauben, dass Thomas Edison der Erfinder der Glühbirne war, und über ihn viel mehr Geschichten bestehen, so war es doch Göbel, der die Idee zur Glühbirne hatte. Edison hat hingegen 1879 die erste Kohlefaden-Lampe hergestellt und auch das Patent darauf angemeldet. Genau dies, die Patentanmeldung, hatte Göbel versäumt, weswegen auch bis heute noch oft die Glühbirne Edison zugesprochen wird.

Das Telefon

Auch das Telefon in seiner ersten Variante wurde in Deutschland erfunden, und zwar 1859 von Johann Phillipp Reis. Genauer gesagt, hat Reis, der Lehrer für Mathematik und Physik war, es geschafft, Töne in elektrischen Strom umzuwandeln und so an einem anderen Ort als Schall wiederzugeben.

Dabei war der erste Satz, der auf diese Art und Weise gesprochen und übermittelt wurde: “Das Pferd frisst keinen Gurkensalat”. Genau wie Göbel, der Erfinder der Glühbirne, hat es jedoch auch Reis versäumt, das Patent auf seine Erfindung anzumelden, sodass Alexander Graham Bell, der sie weiterentwickelt hat, 1875 das Patent auf das erste Telefon anmeldete.

Das erste Motorrad und das erste Automobil

1885 wurde der damals sogenannte Reitwagen von Gottlieb Daimler erfunden und legte zugleich den Grundstein für die Erfindung des ersten Automobils, der sogenannten Motorkutsche, ein Jahr später, 1886. Mit dem dazu verwendeten Ottomotor wurde auch ein motorbetriebenes Boot entwickelt, das Daimler gemeinsam mit seinem Freund Wilhelm Maybach erfunden hat.

Auch hier wurde jedoch das Patent auf das erste Auto von jemand anderem angemeldet, nämlich Carl Benz, der neben Daimler und Maybach ebenfalls an der Entwicklung von motorbetriebenen Fahrzeugen tüftelte. Bemerkenswert rund um das erste Auto ist auch, dass die erste Fahrt nicht von Benz selbst, sondern von seiner Frau unternommen wurde, weil er zu große Ehrfurcht davor hatte.

