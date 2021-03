Deutsche Glücksspiellizenzen legalisieren Online Casinos

Online Casinos in Deutschland spielten bislang sprichwörtlich in einer rechtlichen Grauzone. Mit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags und deutschen Glücksspiellizenzen soll sich das ändern.

Glücksspiel ist längst kein Privileg von Monaco oder Las Vegas mehr. Mit der zunehmenden Digitalisierung ist auch das Casino auf Hosentaschenformat geschrumpft. Unverändert blieben bislang die Gesetze, sodass Online Casinos in Deutschland sprichwörtlich in einer rechtlichen Grauzone spielten. Mit dem Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaatsvertrags am 1. Juli 2021 und deutschen Glücksspiellizenzen soll sich das ändern.

Statt das bisherige Verbot strickt durchzusetzen, haben sich die Bundesländer entschieden, das Glücksspiel weitgehend zu legalisieren. Einerseits versprechen deutsche Glücksspiellizenzen Spielern umfassenden Spielerschutz, aber auch Kontrolle und Überwachung, etwa über ein zentrales Melderegister, dass die Ausgaben überwacht. Andererseits erhofft sich der Staat Steuereinnahmen.

Verschiedene Länder, verschiedene Lizenzen

Möchte ein Online Casino seine Dienste in Deutschland anbieten, benötigt es – nach wie vor – eine gültige Glücksspiellizenz. Die Vergabe von Glücksspiellizenzen in Deutschland obliegt den Ländern. Bislang hat jedoch lediglich Schleswig-Holstein davon Gebrauch gemacht.

Mit dem „Gesetz zur Neuordnung des Glücksspiels“ konnte 2011 erstmals auch private Anbieter Lizenzen beim Innenministerium in Kiel beantragen. Schleswig-holsteinische Glücksspiellizenzen haben eine Gültigkeit von fünf Jahren. Anschließend könne die Lizenz gegebenenfalls verlängert werden. Bisher vergebene Lizenzen laufen dieses Jahr aus.

Eine andere Möglichkeit (halb)legal Glücksspiel in Deutschland anzubieten, sind ausländische Glücksspiellizenzen, ausgestellt etwa durch die Malta Gaming Authority (MGA), die Regierung von Gibraltar oder die Gambling Supervision Commission (GSC) auf der Isle of Man.

Jeder Lizenz liegen dabei die Gesetzte des jeweiligen Landes zugrunde und entsprechen daher nicht unbedingt deutschen Standards. Derart lizenzierte Online-Casinos berufen sich wiederum auf die sogenannte Dienstleistungsfreiheit, um ihre Spiele EU-weit anzubieten. Diese Ansicht ist durchaus umstritten. Bis zum 1. Juli 2021 gelten Übergangsfristen, danach muss jeder, der Glücksspiel in Deutschland anbieten möchte, eine gültige, deutsche Lizenz vorweisen können.

Konkurrenz belebt das Geschäft (und die Steuerkasse)

Anders als bisher kann jedes Bundesland beliebig viele unbegrenzt viele Glücksspiellizenzen vergeben. Prinzipiell können damit sämtliche Online Casinos, Wettbüros und Buchmacher, Online Spielautomaten und ähnliches legal weiterbetrieben werden, sodass kein Spieler befürchten muss, sein Lieblingscasino zu verlieren.

Mehr Lizenzen bedeuten dabei zugleich einen stärken Wettbewerb unter den Anbietern, sodass – so die Hoffnung der Länder – die Angebote fairer und transparenter werden. Konkurrenz belebt das Geschäft.

Mit der Stärkung des Verbraucherschutzes der Spieler gehen jedoch auch Maßnahmen einher, die (einige) Spieler merken könnten. So ist ein Ausgabelimit von monatlich 1.000 Euro vorgesehen, das mittels einer zentralen Plattform Anbieter-übergreifen kontrolliert werden soll. Kritiker bemerken, dass Spieler, die mehr Geld ausgeben können und wollen, dadurch mitunter zu illegalen Angeboten wechseln könnte.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, der Datenschutz der zentralen Kontrollplattform. So wird unter anderem infrage gestellt, ob die Überwachung – und gegebenenfalls die Sperrung einzelner Spieler – mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar ist. Aus derartigen Daten könnte man unter Umständen Persönlichkeitsprofile ableiten. Auch die Selbstbestimmung der Spieler werde dadurch eingeschränkt.

Letztendlich, so heißt es aus den Reihen der Kritiker weiter, sei die Legalisierung aller Angebote insbesondere im finanziellen Interesse Deutschlands begründet. Obwohl die Wettsteuer derzeit „nur“ fünf Prozent beträgt, belaufen sich die zusätzlichen Einnahmen auf einen mindestens zweistelligen Millionenbetrag. Inwiefern die Bedenken gerechtfertigt sind, wird allerdings erst die Umsetzung der Maßnahmen ab Sommer 2021 zeigen.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!