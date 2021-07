Deutsche Online Casinos – Die Unterschiede zu Casinos ohne deutsche Lizenz

Mit Juli 2021 eröffnen die ersten deutschen Online Casinos ihre Pforten. Damit ist Deutschland in Sachen Online Glücksspiel ein Schlusslicht in Europa. Kaum ein anderes Land hat so lange gebraucht, um Online Glücksspiel zu regulieren oder einfach ausdrücklich zu verbieten.

Casinos fristen ein Dasein im legalen Graubereich. Viele Deutschen spielten einfach in einem Casino ohne deutsche Lizenz und setzten sich damit oft einem hohen Risiko aus. Bringen hier die neuen deutschen Glücksspiellizenzen eine Besserung? Ein Überblick über die Lage von Online Glücksspiel in Deutschland.

Das neue deutsche Glücksspielgesetz

In Deutschland gibt es streng genommen kein bundesweites Glücksspielgesetz. Stattdessen ist es jedem Bundesland selbst überlassen, wie es Glücksspiel regeln möchte. Das sorgte dafür, dass es in Deutschland 16 verschiedene Glücksspielgesetze gab. Gerade in Hinblick auf Glücksspiel im Internet war dieses föderale Vorgehen aber schon lange nicht mehr zeitgemäß.

Diesen Umstand sahen schließlich auch die deutschen Bundesländer ein, weshalb man nach langen Verhandlungen 2012 den ersten länderübergreifende Glücksspielstaatsvertrag präsentieren konnte. Damals wurden vor allem Lotterien und Online Sportwetten geregelt und entsprechende Lizenzen vergeben.

Auf Online Casinos wurde aber scheinbar vergessen. Stattdessen fristeten diese auch weiterhin ein Dasein in einer rechtlichen Grauzone. Der Betrieb von deutschen Online Casinos war praktisch verboten, doch wer wollte spielte einfach in einem Casino ohne deutsche Lizenz um echtes Geld.

Dieser Umstand wurde erst mit dem neuen Glücksspieländerungsstaatsvertrag 2021 behoben. Auf 70 Seiten wurde Online Glücksspiel in Deutschland neu geregelt.

Die neuen deutschen Casino Lizenzen im Überblick

Was kommt nun also auf die Glücksspielfans zu? Wer sich das neue Glücksspielgesetz durchliest, wird schnell feststellen, dass es den Verfassern besonders um den Schutz der Spieler gegangen ist.

So wurde unter anderem die Schaffung einer zentralen Meldestelle und Sperrdatei für Online Glücksspiel beschlossen. Bei dieser Meldestelle sollen alle deutschen Nutzer von Online Glücksspielangeboten automatisch registriert werden. Der Hintergedanke ist hier, dass so eine Spielersperrung nicht umgangen werden kann. Der Ausschluss aus dem Spielbetriebt ist gerade bei Spielsucht oft die einzige wirkungsvolle Maßnahme. Viele Online Casino nehmen hier ihre Verantwortung allerdings nicht so ernst und erlauben es gesperrten Spielern oft viel zu leicht, sich erneut anzumelden, um so weiterspielen zu können. Dieses Schlupfloch wird mit der zentralen Sperrdatei wirkungsvoll gestopft.

Die neue deutsche Online Casino Lizenz ist aber auch mit Auflagen und Vorschriften verbunden, welche auf deutlich weniger Gegenliebe bei den Glücksspielfans stoßen. Besonders kritisiert wird etwa das eingeschränkte Spielangebot. Aktuell können die deutschen Glücksspielanbieter nur Spielautomaten und einige Lotteriespiele anbieten. Live Übertragungen aus Spielstätten sind verboten, womit die beliebten Live Casino Spiele nicht angeboten werden dürfen. Auch Jackpot Spielautomaten sind ausdrücklich nicht erlaubt.

Kann ein Casino ohne Lizenz überhaupt legal sein?

Nur weil etwas im Internet angeboten wird, heißt das natürlich nicht, dass es automatisch legal ist. Wie sieht also die Sachlage bei Online Glücksspiel aus. Können hier Casinos ohne Lizenz überhaupt legal sein oder macht man sich hier als Spieler womöglich sogar strafbar?

Hier muss man zwei Fälle unterscheiden: Casinos ohne Lizenz in Deutschland sind nur dann legal, wenn der Betreiber über eine gleichwertige Lizenz aus einem EU-Mitgliedsland verfügt. Dann ist zumindest das Spielen völlig legal.

Verfügt das Casino aber über gar keine Glücksspiellizenz oder stammt diese von außerhalb der EU, so ist dort auch das Spielen nicht legal. Hier ist es wiederholt vorgekommen, dass ausbezahlten Gewinne von einem Casino ohne gültige EU-Lizenz vom deutschen Zoll konfisziert wurden.

Schon aus diesem Grund ist es als Spieler daher besonders wichtig, dass man nur in einem Online Casino mit Lizenz in einem EU-Land spielt. Dieses kann aus Deutschland stammen, aus Malta oder einem anderen Mitgliedsland. Nur dann ist man rein rechtlich auf der richtigen Seite.

Der direkte Vergleich

Ob nun ein deutsches Casino oder ein Online Casino ohne deutsche Lizenz besser ist, ist auch eine Frage des persönlichen Geschmacks.

Ein Casino ohne deutsche Lizenz kann oft mit einem besonders abwechslungsreichen Spielsortiment punkten. Ein Angebot mit über 1.000 verschiedenen Casino Spielen ist hier keine Seltenheit mehr. Wer online Blackjack, Roulette, Jackpot Slots und mehr um Echtgeld spielen möchte, der findet hier mehr als genug Anbieter.

Ein Problem ist hier allerdings, dass nicht jedes Casino ohne Lizenz wirklich empfehlenswert oder auch nur sicher und seriös ist. Hier gibt es mitunter enorme Unterschiede in der Qualität der angebotenen Spiele, der Casino Software und natürlich auch bei der Seriosität. Hier können Sie mehr über Casinos ohne Limits lesen.

Gerade bei der Sicherheit können deutsche Online Casinos besonders punkten. Hier kann man sich als Spieler darauf verlasse, dass jeder Anbieter ausführlich überprüft und getestet wurde. Die zahlreichen Auflagen sorgen für einen besonders hohen Sicherheitsstandard. Diese Sicherheit wird aber mit einem eingeschränkten Spielangebot erkauft, sowie mit besonders niedrigen Einsatz- und Einzahlungslimits.

