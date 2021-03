Deutsches Glücksspiel ab Juli 2021: Diese Regelungen treten offiziell in Kraft

Bisher gelten Online Casinos in Deutschland als weitgehend illegal. Eine Tatsache, an welcher auch verschiedene Gerichtsurteile nichts geändert haben. Selbst ein Richterspruch des EuGH, den diverse Casinoseiten anführen, wiegt in falscher Sicherheit. Erst Anfang des Jahres hat das Landgericht Gießen in einem Urteil einem deutschen Spieler die Erstattung der Verluste zu gesprochen. Begründung: Die Lizenz aus Malta des Anbieters reicht nicht. Wer im Online Casino Vergleich sehr genau hinschaut, wird häufig auf Malta oder Gibraltar als Lizenzgeber stoßen.

Rollt auf Internet Spielbanken eine Klagewelle zu? Es gibt tatsächlich einen Trend in diese Richtung. Allerdings könnte im Sommer 2021 damit Schluss sein. Deutschland will Online Glücksspiel erlauben. Und schiebt damit nicht nur ausufernden Angeboten einen Riegel vor. Spieler werden es in offiziell lizenzierten Online Spielbanken einfach schwerer haben, sich ihre Verluste wiederzuholen. Was ändert sich im Juli 2021?

Glücksspiel: Bundesländer einigen sich auf Vertrag

Bisher ist das Glücksspielrecht in Deutschland mehr oder minder eine Blamage. Zuständig sind die einzelnen Bundesländer. Unter Federführung Hessens wurden in der Vergangenheit mehrere Anläufe auf ein gemeinsames Glücksspielrecht unternommen. Schleswig-Holstein, das sich für einen Sonderweg entschied, hat diese Regelungen immer wieder platzen lassen.

Laut einem ARD-Bericht gibt es inzwischen die Einigung zwischen den Ländern auf einen neuen Glücksspielstaatsvertrag. Zwar muss das Ganze noch final bestätigt werden. Zumindest lassen die aktuellen Medienberichte eine gewisse Einigkeit auf Länderebene erkennen. Werden die neuen Regel wie geplant gelebte Praxis, kommt dies für Deutschland einer Revolution gleich. Was ist für den Sommer 2021 im Detail geplant?

Länder wollen eine Sperrdatei

Zentrales Element hinter dem neuen Glücksspielstaatsvertrag ist Rechtssicherheit. Anbieter aus einem Online Casino Vergleich haben sich in den letzten Jahren auf die Dienstleistungsfreiheit berufen. Ein Grundgedanke, den teils auch EU-Rechtler teilen. Mit einem soliden Staatsvertrag kann die Branche in Bahnen gelenkt werden. Besonders wichtig nehmen die Bundesländer in diesem Zusammenhang den Spielerschutz.

Dessen Einhaltung – inklusive der Suchtprävention – steht als Leitmotiv über allen Maßnahmen. Eingeführt wird beispielsweise eine neue Aufsichtsbehörde. Diese wird wahrscheinlich mit einer Instanz wie der Malta Gaming Authority vergleichbar sein.

Ein Element der Arbeit in der neuen Behörde ist die zentrale Sperrdatei. Im Rahmen dieses zentralen Registers werden alle Spieler erfasst, welche einem Bann – selbstgewählt oder von Dritten ausgesprochen – unterliegen. Die Datei verhindert, dass sich in anderen Online Spielbanken einfach wieder angemeldet werden kann.

Klar definierte Einzahlungslimits

Über die Einführung der Datei wird der Spielerschutz aufgewertet. Den Ländern geht diese Maßnahme noch nicht weit genug. Anbieter der Casino Games werden Maßnahmen entwickeln müssen, die bei auffälligem Spielverhalten noch einmal genauer hinschauen. Dieses automatisierte System dient dem Monitoring. Erkennt es für einen Spieler entsprechende Muster, wird Alarm geschlagen. Spielsucht zu verhindern ist das Ziel.

Um ein solches System aufzubauen, müssen allerdings Infos zu den einzelnen Spielern und die Spielverläufe mit der Behörde geteilt werden. Nur so ist eine entsprechende Früherkennung zu realisieren. Die Bundesländer erhoffen sich von den Daten noch etwas anderes: Eine Früherkennung von Manipulationen und Betrug. Casino Fans werden jetzt hellhörig: Verbessern die neuen Regeln das Fair Play?

Einzahlungslimits und Werbung

Die geplanten Maßnahmen gehen noch weiter. Speziell in der Angebotspalette wird es zu einem „Kahlschlag“ kommen. Angebote wie Live Casinos befinden sich schon jetzt in einem Modus, der von Unsicherheit geprägt ist. Es fehlen klare Regeln, wie die Angebote in Zukunft behandelt werden. Ebenfalls betroffen sind Live Wetten. Es wird einige Wettmärkte und Casino Games nach dem Sommer 2021 (zumindest für Spieler mit deutschem Wohnsitz) nicht mehr geben.

Gravierend wirkt sich das Ganze auf Einzahlungen aus. An dieser Stelle ist ein Maximum von 1.000 Euro pro Spieler und Monat vorgesehen. Gerade Highroller haben damit ganz sicher ein Problem. Etwas entspannt entwickelt sich das Thema Werbung. Zwar ist in Zukunft mit zeitlich beschränkten Werbeverboten zu rechnen. Ein totales Verbot, wie aktuell gültig, würde mit den neuen Regeln wahrscheinlich wegfallen. Unterm Strich erwartet die Branche eine Reihe Neuerungen. Aus Spielersicht ist vielleicht nicht alles nachvollziehbar. Eine Legalisierung der Branche sorgt auf jeden Fall für deutlich mehr Freiraum.

