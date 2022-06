Deutschland setzt auf geregeltes Glücksspiel – wie der Staat die Spieler schützt

Das Thema Glücksspiel war lange Zeit verpönt, wurde mental dem Hinterzimmer zugeordnet und hatte in den Köpfen vieler Menschen keinen Platz. Gespielt wurde allerdings seit jeher durch fehlende bereitstehende Möglichkeiten, aber heimlich und oft illegal. Dieses Problem hat auch der deutsche Staat erkannt und so kam es am 1. Juli 2021 zu einer Revolution für die Glücksspielbranche. In Deutschland trat der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft, der fortan einen seriösen und schützenden Umgang mit Glücksspiel in Deutschland garantiert. Welche Auswirkungen das hat, wird im Folgenden kurz zusammengefasst.

Mehr Seriosität für die Glücksspielbranche

Der Ruf des dunklen Hinterzimmers ist vorüber, heute ist seriöses Glücksspiel im Internet möglich. Objektive Bewertungsplattformen wie onlinespielcasino.de unterstützen die Verbraucher bei der Auswahl. Hier werden ohne persönliche Bindung verschiedene Angebote getestet und dem potenziellen Nutzer vorgestellt.

Durch die Möglichkeit, nun auch eine Lizenz aus Deutschland zu bekommen, hat sich für Glücksspielanbieter vieles verändert. Das eigene Angebot kann Spielern auf offiziellem Weg zur Verfügung gestellt werden, das Thema Illegalität ist in den Hintergrund gerückt.

Wichtig zu wissen ist dabei, dass auch eine europäische Lizenz, so zum Beispiel die MGA-Lizenz aus Malta, ein Zeichen der Seriosität ist. Die Lizenzierung in Deutschland ist durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag nun zwar möglich, aber nicht zwingend. Auch europäische Anbieter dürfen ihr Angebot legal an deutsche Gambler offerieren.

Schutz vor gefährlicher Spielsucht steht im Fokus

Die neuen Änderungen und Maßnahmen des deutschen Staats haben den Hauptzweck, Spieler vor einer drohenden Spielsucht zu beschützen. Dafür wurden verschiedene Maßnahmen integriert:

Maximaler Einsatz pro Kalendermonat beträgt 1.000 Euro

Informationen über Schutzmethoden und Hilfsadressen

Mit einem Panik-Button können sich Spieler selbst ausschließen

Bereits erlittene Verluste werden transparent angezeigt

Die Spielsucht ist ein ernstes psychologisches Thema und geht oft mit massiven Ängsten und Depressionen einher. Wer nicht rechtzeitig Hilfe bekommt, droht in eine Spirale abzurutschen, aus der er ohne fremde Unterstützung nicht mehr herauskommt. Um genau das zu verhindern, unterstützt der neue Glücksspielstaatsvertrag Präventionsmaßnahmen.

Kontrolliertes Spielen als Alternative zum illegalen Glücksspiel

Es sind Spiele wie Poker, Blackjack, aber auch Roulette, die in vielen Romanen eine wichtige Rolle spielen. Meist werden sie von dubiosen Gestalten in Hinterzimmern praktiziert, so wurde der Gesellschaft lange eingeredet, dass Glücksspiel grundsätzlich abzulehnen sei. Mittlerweile hat ein Umdenken stattgefunden, denn wie bei vielen Dingen im Leben, macht auch hier die Dosis das Gift.

Wer ab und an ein Gläschen Wein konsumiert, ist noch lang kein Alkoholiker. Ebenso sieht es beim Glücksspiel aus. Wer dann und wann eine Runde Blackjack spielt oder sein Glück am Automaten versucht, ist deshalb noch lange nicht spielsüchtig. Der Glücksspielstaatsvertrag hilft den Menschen, aber auch dem Staat dabei, die Kontrolle über das Spielverhalten zu erlangen und so zu verhindern, dass es eine stark anwachsende Zahl an süchtigen gibt.

Die Alternative wäre gewesen, das Glücksspiel weiterhin in der Illegalität zu halten und damit die Gefahr zu erhöhen, dass nicht erlaubte Alternativen gesucht werden. Darunter leidet vor allem der Spieler selbst, denn wer im dunklen Hinterzimmer zockt oder sich auf unseriöse Anbieter ohne Lizenz einlässt, der begibt sich in größere Gefahr.

Fazit: Dank GlüStV können die Massen in Maßen spielen

Bei vielen Dingen im Leben kommt es darauf an, wie intensiv sie genutzt werden. Mit dem GlüStV ist es dem Staat gelungen, einen guten Kompromiss zum Verbot zu finden und so Menschen nicht zu beeinflussen, die ein normales Spielverhalten an den Tag legen.