Deutschlands beste Festivals

Deutschland bietet eine interessante Erfahrung für alle Arten von Reisenden. Deutsche Feste sind weltberühmt, und das Land feiert jedes Jahr mehr als 10.000 verschiedene Feste. Bunte Kostüme, Live-Musik, viel Lachen, mittelalterliches Essen und die gute Laune der Menschen machen diese Feste noch interessanter. Das deutsche Land verspricht einen Urlaub voller Überraschungen, angefangen von greifbarer Geschichte, großen Städten mit hochmodernen Gebäuden, spannender Kultur, atemberaubenden Landschaften bis hin zu unterhaltsamen deutschen Festen. Die deutsche Stadt München ist für ihre legendären Bierhallen und ihre köstliche Küche bekannt, während in der Hauptstadt Berlin die Internationalen Filmfestspiele und rauschende Partys stattfinden.

1. Oktoberfest in München

Das Oktoberfest ist der Höhepunkt des deutschen Festkalenders. Jedes Jahr im September und Oktober versammeln sich mehr als 6 Millionen Besucher aus aller Welt in München, um die bayerische Küche, Musik und Traditionen zu feiern. Es gibt viele farbenfrohe Paraden, Konzerte im Freien und Fahrgeschäfte, die Sie genießen können. Obwohl dieses Fest 2021 nicht stattfinden wird, warten alle auf das Jahr 2022, um dieses lebhafte Fest zu genießen.

Das Oktoberfest ist als das größte und berühmteste Bierfest der Welt bekannt. Wenn Sie noch nie dort waren, stellen Sie sich eine Mischung aus Disneyland und einer Brauerei vor. Karussells, Rutschen, Bier, Brathähnchen, Bier, Brezeln, Bier, Lederhosen und habe ich schon Bier erwähnt? – Sechs Millionen Liter Bier!

Auf einer Fläche von über 40 Hektar in der malerischen und prächtigen Stadt München gelegen, zieht das Oktoberfest seit 1980 jedes Jahr rund 6 Millionen Besucher an.

Das Fest ist auch ein Vergnügungspark für alle Altersgruppen und Geschmäcker, mit Autos und Ponys, dem Tunnel des Grauens und Bogenschießen.

Auch wenn dieses Jahr kein Volksfest stattfindet und Sie die Stadt besuchen, ist dies kein langweiliges Ziel. Neben dem Festival hat München eine Menge interessanter Aktivitäten zu bieten, von Kinos, Stadtführungen, Sportanlagen, Escape Games bis hin zu Nachtclubs und Casinos. Es wird Ihnen bestimmt gefallen, die Stadt durch all diese Aktivitäten zu entdecken, wobei Sie Spaß haben und auf Stadtpartys oder sogar beim Glücksspiel Kontakte knüpfen können. Und wenn Sie ein wenig Erfahrung in der Casinowelt sammeln möchten, können Sie zunächst einige Novoline Spiele spielen.

2. Berlinale Filmfestspiele, Berlin

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin, auch Berlinale genannt, sind eines der bekanntesten Medienereignisse und wichtigsten Filmfestivals der Welt. Sie werden seit 1951 in Berlin, Deutschland, veranstaltet. Seit 1978 findet es jedes Jahr im Februar statt.

Mit über 274.000 verkauften Eintrittskarten und 487.000 Zuschauern gilt es als das publikumsstärkste Filmfestival der Welt. Es werden bis zu 400 Filme aus verschiedenen Kinosektionen präsentiert. Rund 20 Filme wurden für die wichtigsten Preise nominiert: den Goldenen und den Silbernen Bären.

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin zeigen nicht nur einige der besten Filme, sondern sind inzwischen auch zur ultimativen Bühne für die Förderung neuer Filmprojekte geworden, insbesondere für vielversprechende junge Regisseure. Für jeden Filmliebhaber ist dieser große Auftritt unverzichtbar.

3. Kölner Karneval

Der Kölner Karneval ist bekannt als eine der größten Straßenpartys der Welt. Sie werden sehen, dass nicht nur die Südamerikaner wissen, wie man Spaß hat. Die Menschen haben viel Spaß, trinken, singen und tanzen.

Der Karneval ist die deutsche Antwort auf den Karneval von Rio in Brasilien. Dieses farbenfrohe Fest lockt über eine Million Besucher aus der ganzen Welt in die Stadt. Kneipen und zahlreiche Restaurants haben bis in den Morgen geöffnet. Der Geist des Karnevals durchflutet die Straßen, öffentlichen Plätze, Büros und Häuser der Stadt. Die Menschen tanzen, trinken und feiern.

Die Aktivitäten auf den Straßen werden von Einheimischen und Schulkindern organisiert, und Tausende von Menschen versammeln sich, um die Show zu sehen. Die Straßen sind voll von Farben und Kostümen, die von Märchen und Geschichten inspiriert sind. Mehr als 130 Truppen, Hunderte von Pferden und farbenfrohe Gruppen marschieren durch die Straßen der Stadt, während die Welt ihnen vom Rand aus applaudiert. Es ist auf jeden Fall eine ideale Zeit, um Köln zu besuchen.

