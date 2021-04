Deutschlands Chancen beim Song Contest

Wenn der Eurovision Song Contest dieses Jahr am 22. Mai stattfindet, ist Deutschland selbstverständlich wieder mit von der Partie. Alle sind gespannt. Wie wird Deutschland beim ESC 2021 in Rotterdam abschneiden? Wie stehen die Chancen? Das klären wir im Folgenden!

Welcher Song wird zu hören sein?

Der deutsche Beitrag steht schon längst fest: Dieses Jahr wird der junge Hamburger Jendrik Sigwart am Start sein, der den Song dafür eigens selbst geschrieben hat. Der Name des Songs: „I don’t feel hate“. Zugegebenermaßen ist der junge Mann bis dato noch nicht wirklich bekannt. Wohl den wenigsten Menschen dürfte sein Namen ein Begriff sein. Das macht aber nichts weiter aus – vielleicht sorgt er ja spätestens im Mai dafür, dass man ab dann öfter etwas von ihm hört.

Jendrik und sein Song „I don’t feel hate“

Jendrik gibt gerne Auskunft über den von ihm geschriebenen Song. Alles, was er schön findet, laut eigener Aussage, hat er in das Stück hineingepackt. Das bedeutet aber auch, dass der Song nicht einfach so in irgendein Genre passen würde.

Am ehesten, so meint der Komponist, passt er wohl in die Kategorie „Gute Laune Song“. In diesen Zeiten ist das ja gar nicht mal so eine schlechte Idee. Warum aber gute Laune Song? Wahrscheinlich deswegen: In dem Stück wird gepfiffen, ein Teil spielt Jendrik auf seiner Ukulele und sogar eine Trompete kommt dabei zum Einsatz. Ein passendes Musikvideo hat er übrigens auch gleich dazu gedreht.

Für alle, die es genauer wissen wollen: Wer ist er eigentlich der junge Mann? Wie hat er es geschafft, dass ausgerechnet er und sein Song für den ESC 2021 ausgewählt wurden? Geboren wurde er am 27. August 1994 in Hamburg und hat vier Geschwister. Er ist der zweitälteste und seine musikalische Begabung war schnell offensichtlich. So spielte er schon in jungen Jahren sowohl Geige als auch Klavier.

Auch die Ausbildung nach der Schule liegt im musikalischen Bereich. Jendrik studierte nämlich vier Jahre lang Musical an der Musik der Hochschule in Osnabrück. In dieser Zeit spielte er sogar bei den bekannten Stücken “My fair Lady” und “Hairspray” mit. Die nötige Erfahrung für seinen Auftritt im Mai dürfte er also mitbringen. Und: Jendriks Fröhlichkeit kann anstecken.

Der Werdegang von Jendrik Sigwart

Komponieren und das Schreiben von Stücken ist für Jendrik nichts Neues. Im Jahr 2016 hat er bereits einen eigenen Song auf YouTube veröffentlicht, in dem ebenfalls eine Ukulele, die eigentlich seiner Schwester gehört, zum Einsatz kommt. Dabei hat er sich regelrecht in dieses Instrument „verguckt“.

Mit der Ukulele hat er sich dann sogar noch eingehender auseinandergesetzt: Die Bachelor Arbeit, die er an der Uni schrieb, setzte sich nämlich genau mit diesem Thema auseinander: mit der Ukulele. Seine Liebe zu dem Instrument geht sogar so weit, das er seine eigene mit 4000 Strasssteinen beklebt hat. Somit ist dieses Instrument also definitiv kein Einzelstück.

Wie lief eigentlich das Auswahlverfahren zum ESC 2021?

In Zeiten von Corona war natürlich alles etwas anders als sonst. Aber: Trotz aller Widrigkeiten rund um Corona war der junge Mann auch während dieser Zeit nicht faul. Er schrieb erneut ein Lied, natürlich nicht ohne einen Part mit der Ukulele, und entschloss sich dazu, beim ESC 2021 mit von der Partie zu sein. Keine Frage, auch so kann man die Corona Zeit sinnvoll für sich nutzen, vorausgesetzt natürlich, man hat die Fähigkeiten dazu.

Immerhin, sein Versuch war von Erfolg gekrönt. Sein Song wurde ausgewählt, er ist mit von der Partie. Ob ihm das weiterhin zum Erfolg verhilft, bleibt abzuwarten.

Immerhin: Der NDR ist von dem deutschen Teilnehmer und seinem Song überzeugt. Die Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast ist sogar regelrecht euphorisch. Der Song hat das gewisse Etwas! – so ihre Meinung. Wer weiß, vielleicht behält sie ja Recht.

Die Jahre davor allerdings war der Erfolg von Deutschland beim ESC eher bescheiden. Im Jahr 2012 sprang der 8. Platz heraus, im Jahr 2018 der 4. Platz. Ansonsten allerdings bewegten sich die deutschen Teilnehmer dann meistens eher um den letzten Platz herum. Schade eigentlich.

Zurück aber zum Auswahlverfahren: Mittlerweile verhält es sich so, dass eine Jury aus 100 Personen plus ein 20-köpfiges Expertenteam darüber entscheiden, wer teilnehmen darf und wer nicht.

In einem internen Songwriting Camp wurde ein Auswahlverfahren veranstaltet. Die teilnehmenden Musiker haben dafür 160 Songs komponiert. Jeder musste seinen Song performen – dennoch konnte sich Sigwart mit seinem Song ganz eindeutig gegen die anderen behaupten und durchsetzen.

Das liegt vermutlich daran, dass seine Komposition alle möglichen Elemente beinhaltet – eine ideale Mischung also aus Performance, Song und Persönlichkeit. Elemente, die beim Song Contest schon immer von besonderen Bedeutung waren.

Somit stand also fest, dass Jendrik Sigwart mit seinem gute Laune Song „I don´t feel hate“ teilnehmen darf.

Wie stehen eigentlich die Chancen für Deutschland?

Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie die Chancen stehen für den Beitrag von Jendrik Sigwart. Wie wird die Öffentlichkeit darauf reagieren?

Auch wenn der Name des Stücks vielversprechend klingt: Man gibt dem deutschen Song eher weniger Chancen und tippt eher auf eine schlechte Platzierung, was natürlich schade wäre. Favoriten, so heißt es, sind wohl eher andere Nationen wie zum Beispiel Island, Schweden, Litauen, vielleicht auch Frankreich, Norwegen, Russland oder Finnland.

Und wie sehen es die ESC Foren? Schlechte Nachrichten: Auch hier wird der neue Song eher zerrissen als dass er als Hoffnungsträger gelten würde. Im Gegenteil, es wird sogar eher der letzte Platz vorhergesagt. Sigwart selbst ist das herzlich egal. Ihm geht es darum, Spaß zu haben – nach eigenen Aussagen.

Das Gastgeberland: Die Niederlande

Dieses Jahr findet der ESC in Rotterdam statt. Sowohl das Gastgeberland als auch Deutschland stehen in Bezug auf die Chancen eher im Mittelfeld. Heißt das, dass es aussichtslos ist für Deutschland? Nicht unbedingt. Es kann genauso auch alles anders kommen als vorhergesehen.

Auch ein Eurovision Contest kann ganz anders ablaufen als prophezeit. Das war nämlich in der Vergangenheit schon öfter mal der Fall. Es kommt nämlich ziemlich auf die Performance und die Botschaft des Liedes an. Und die ist auf jeden Fall schon mal positiv.

