Deutschlands Online-Glücksspielregulierung: Eine ungewisse Zukunft

Angesichts der Verzögerungen, die viele Zweifel an der gesetzlichen Regelung des deutschen Online-Glücksspielmarktes im Juli 2021 aufkommen lassen, untersuchen wir hier nun die wichtigsten Punkte des bald kommenden Glücksspielstaatsvertrags.

Deutschland ist nun bereit, seinen neuen Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV 2021) endlich umzusetzen, welcher die Regulatorien unter einem bundeseinheitlichen Rahmen final zusammenführt. Bislang hatten die sechzehn Bundesländer jeweils verschiedene Glücksspielgesetze. Schleswig-Holstein hatte bislang als einziges Bundesland Online-Glücksspiel erlaubt. Dieser neue Staatsvertrag soll das Glücksspiel in Deutschland nicht nur effizienter, sondern auch sicherer machen. Die Ministerpräsidenten der Länder haben diesem Gesetz bereits im November 2020 zugestimmt.

Deutschland prescht mit neuen Glücksspielgesetzen vor

Als man den Staatsvertrag in seiner Rohfassung vorstellte, mussten noch dreizehn von insgesamt sechzehn Bundesländern diesem zustimmen, damit er schlussendlich auch ratifiziert werden konnte. Das deutsche Recht, welches sehr föderalistisch ausgelegt ist, sieht dies so vor. Damit soll sichergestellt werden, dass die Interessen der deutschen Bundesländer auch gewahrt bleiben.

Mit den Bundesländern Sachsen und Schleswig-Holstein, die ihre Namen auf diese Liste der Zustimmungen setzten, ist dies nun erfolgt. Nur das Saarland, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt halten sich immer noch zurück. Das Bundesland Sachsen, in dem sich die spätere Bundesregulierungsbehörde befinden wird, hat dem Staatsvertrag trotz interner Widerstände schlussendlich zugestimmt, verweigert allerdings noch die endgültige Unterschrift. Allerdings wird davon ausgegangen, dass der geplanten Implementierung nichts mehr im Wege stehen wird.

Es war für die Politik allerdings nicht sonderlich leicht, diesen finalen Punkt zu erreichen. Als der vorgestellte Gesetzesrahmen erstmals den Abgeordneten vorgestellt wurde, gab es in ganzen Deutschland massiven Widerstand und auch kritische Reaktionen von Glücksspielbetreibern sowie von einigen Abgeordneten der Landtage der einzelnen Bundesländer.

Manchen geht diese Liberalisierung zu weit, andere hätten gerne eine umfassendere Lizenz mit mehr Freiheiten und höheren Limits. Auch der Umstand, dass einzelne Online-Glücksspielaktivitäten sofort umgesetzt werden sollten, stieß auf Widerstand. Dies wurde infolge einer späteren Einigung mit der Einführung einer Übergangszeit mit einer höheren Akzeptanz der neuen gesetzlichen Regulierungen für diesen Sektor erleichtert.

Die Steuersätze sind immer noch eine Ursache von Debatten

Die Frage, was die Glücksspielanbieter schlussendlich noch an Steuern zahlen müssen, ist nach wie vor ein Diskussionspunkt, der die deutsche Glücksspiellandschaft auseinanderdividiert, ebenso wie die zeitliche und finanzielle Limitierung bestimmter Online-Glücksspielaktivitäten.

Da dieser Vertrag allerdings von dreizehn Bundesländern ratifiziert wurde, welches für eine Umsetzung auf Bundesebene die Mindesanforderung darstellt, wird es nicht mehr viele Möglichkeiten geben, was die vollständige Implementierung der neuen Regulierungen verhindern dürfte. Es gibt jedoch weiterhin diverse Debatten und Diskussionen. So es könnte durchaus noch einige weitere Jahre brauchen, bis das alles auch tatsächlich umgesetzt ist.

Sachsen ist demnach für die Installation der Aufsichtsbehörde verantwortlich, die das neue einheitliche Glücksspielrecht in der Bundesrepublik überwachen soll, und das ist eine enorme Aufgabe, welche es für die Behörden noch zu bewältigen gilt. Immerhin müssen durch diese neue Behörde dutzende Anbieter überprüft und überwacht werden, damit sie sich an die neuen Regulierungen halten.

Die Unternehmen im Glücksspielsektor hoffen nun, dass der neue juristische Rahmen realistisch und vor allem auch gerecht ist. Die Steuersätze werden weiterhin ein Debattenpunkt diesbezüglich sein. Immerhin weisen Studien darauf hin, dass eine zu hohe Besteuerung zu einer erhöhten Schwarzmarktaktivität führen wird. Die vorgeschlagenen 8 Prozent für Spielautomaten und 5,3 Prozent für Poker sind unter Beschuss geraten, da sie zu hoch seien. Marktbeobachter und Experten halten es für wahrscheinlich, dass zu hohe Steuersätze Deutschlands Versuche, einen wohlgeformten, gut regulierten Glücksspielmarkt zu schaffen, untergraben könnten.

Einige Änderungen werden bald eintreffen

Die Ratifizierung des Staatsvertrages wird neue Regulierungen unterstützen, die bereits in diesem Jahr eingeführt werden sollen. Mit 1. Juli dieses Jahres wird der GlüStV 2021 nun offiziell in Kraft treten, obwohl noch einige Kritikpunkte geklärt werden mussten. Dies wird es Deutschland ermöglichen, Glücksspiellizenzen leichter zu checken und die Betreiber zu beaufsichtigen, während zur gleichen Zeit neue Verbraucherschutzmaßnahmen eingeführt werden.

Die Bundesrepublik hat bereits damit begonnen, das Glücksspiel und die Verantwortung der Betreiber direkter anzusprechen und wird durch die neuen Glücksspielregelungen einen deutlich proaktiveren Ansatz diesbezüglich verfolgen. In ganz Europa gehen die Länder hart gegen uneinsichtige Betreiber von Online-Glücksspiel vor, die sich nicht strikt an die geltenden Regeln halten. Alleine im vergangenen Jahr wurden Bußgelder in Höhe von über 50 Millionen Euro deshalb verhängt. Während die Bundesrepublik damit beginnt, seinen national einheitlichen Ansatz für das Glücksspiel auszurollen, können die Betreiber solcher Angebote erwarten, von Beginn an sehr genau unter die Lupe genommen zu werden.

Wichtigste neue Regelungen für Glücksspielanbieter

Das Hauptziel der anstehenden Liberalisierung und gesetzlichen Rahmenregelung in Deutschland ist es, den natürlichen Spieltrieb in kontrollierte Bahnen zu lenken. Damit einher gehen neue Lizenzierungsmöglichkeiten für private (kostenpflichtige) Glücksspielangebote im Internet, und zwar für:

– Virtuelle Spielautomaten

– Online-Poker

– Online-Casino-Spiele

Während virtuelle Spielautomaten und Online-Poker in allen Bundesländern und für eine nicht limitierte Anzahl von privaten Anbietern lizenziert werden können, gibt es bei Online-Casinospielen nur eine eingeschränkte Auswahl. Die Bundesländer können entweder selbst Online-Casinospiele im staatlichen Monopol anbieten oder eine bis maximal so viele Lizenzen pro Bundesland vergeben, wie es reale (physische) Casinos im jeweiligen Bundesland gibt. Bislang hat jedoch noch kein Bundesland von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, privaten Betreibern die Lizenzierung von diversen Online-Casinospielen zu eröffnen.

Darüber hinaus werden bestehende Lizenzierungsmöglichkeiten für Internetangebote privater Betreiber fortgeführt (Soziallotterien, Lottovermittlung) oder in ein dauerhaftes Lizenzierungsmodell überführt (Sportwetten). Damit entsteht auch eine gewisse Rechtssicherheit für die Anbieter solcher Wetten und Spiele, die bislang in dieser Form nicht existiert hat.

Allerdings ist die Liberalisierung auch mit neuen restriktiven Anforderungen an die Betreiber verbunden, wie zum Beispiel:

– ein anbieter- und spielformübergreifendes Spielersperrsystem

– ein anbieterübergreifendes Einzahlungslimit

– eine zentrale Datei zur Verhinderung des parallelen Spielens bei mehreren Betreibern im Internet sowie die Verpflichtung zur Verbindung mit einem sicheren Server.

Unbezahlte Angebote, insbesondere von virtuellen Spielautomaten und Online-Casino-Spielen, werden ebenfalls einer glücksspielrechtlichen Regulierung unterliegen. So muss unter anderem ein Spielerkonto eingerichtet werden.

