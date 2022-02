Die 10 besten Bitcoin Casinos Deutschlands

Bitcoins sind gekommen, um zu bleiben – auch in der Online Casino Welt. Haben Sie sich getraut und in Bitcoin investiert? Spielen Sie gerne in Online Casinos? Wenn sie auf all diese Fragen mit “ja” geantwortet haben, sind Sie hier richtig!

Immer mehr Online Casinoanbieter akzeptieren Bitcoin und Co. und wir wollen in diesem Artikel eine detaillierte Übersicht über die besten Bitcoin Casinos in Deutschland geben, die verschiedene Kryptowährungen akzeptieren.

Entdecken Sie gemeinsam mit uns die besten Anbieter, die Vor- und Nachteile und sonst noch allerhand Wissenswertes über diese Art der Online Casinos. Am Ende dieses Artikels sollten Sie das ideale Online Casino für sich selbst gefunden haben und einen erleichterten Einstieg in diese Art der Ein- und Auszahlung haben.

Welche sind nun die besten Bitcoin Casinos in Deutschland?

Jeder muss für sich selbst die wichtigsten Voraussetzungen für sein ideales Bitcoin Casino festlegen, wir möchten unsere Leser hierbei allerdings unterstützen und unsere Favoriten vorstellen:

Die Top 10 Bitcoin Casinos in 2022

Wir geben uns natürlich nicht mit einer einfachen Auflistung der besten Casinos zufrieden. Dieser Artikel soll Ihnen dabei helfen, das perfekte Bitcoin Casino für Ihre Anforderungen zu finden. Deshalb werden wir Ihnen unsere besten Online Bitcoin Casinos genauer vorstellen. Neben einer schnellen Übersicht aller Vor- und Nachteile sprechen wir auch über Bankmethoden, Boni und Spielauswahl der einzelnen Webseiten.

1. Cloudbet – Unser Favorit in allen Belangen

Vorteile

mehr als 2500 Spiele

keine Ein- und Auszahlungslimits

große Auswahl an Live-Spielen

viele verschiedene Kryptowährungen akzeptiert

bis zu 5 BTC Einzahlungsbonus

Nachteile

manche Spiele nur als Kryptoversion verfügbar

bei Auszahlung können Gebühren anfallen

kein deutschsprachiger Kundenservice

Cloudbet ist als Casino Anbieter vor allem für High Roller interessant, da dieses Casino weder bei Einzahlungen noch bei Auszahlungen eine Obergrenze hat. Sollte dies also für Ihr Spielvergnügen wichtig sein, dann können wir Ihnen versichern, dass Cloudbet Ihnen hier keine Probleme machen wird.

Spielauswahl: 4.9/5

Die Spielauswahl bei Cloudbet ist eindeutig Spitzenklasse. Dank der engen Zusammenarbeit mit diversen Entwicklern kann dieses Bitcoin Casino seinen Spielern eine riesige Auswahl an Spielen und Wetten bieten. Derzeit werden mehr als 2500 verschiedene Slotmaschinen, Live Spiele etc. geboten. Dank der erwähnten Kooperation mit Spieleentwicklern wird dieser Katalog ständig erweitert.

Cloudbet bietet seinen Kunden nicht nur die Möglichkeit, Online Casino Spiele zu spielen, sondern auch Online Wetten zu setzen. Dieser Anbieter hat also alles, was das Herz begehrt.

Bonus & Belohnungen: 4.8/5

Der zu Beginn überzeugendste Bonus ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Neukundenbonus. Cloudbet bietet hier 100% Bonus von bis zu 5 BTC oder einer anderen Kryptowährung. Zusätzlich zu diesen monetären Verlockungen bietet Cloudbet außerdem 200 Free Spins für seine Slotmaschinen an.

Cloudbet vergisst natürlich auch seine treuen Kunden nicht. Wer sein Konto wiederholt aufladen möchte, um die Angebote weiter nutzen zu können, sollte dies an einem Montag oder Donnerstag tun. Hier bietet Cloudbet nämlich jede Woche einen Bonus von 50% der Einzahlung. Die genauen Konditionen finden Sie beim Anbieter selbst, da diese regelmäßig angepasst werden.

Mobile Version: 4.3/5

Cloudbet möchte seinen Kunden natürlich auch zur Verfügung stehen, wenn sie viel unterwegs sind. Aus diesem Grund wurde eine mobile HTML5 Web App entwickelt, um den Spielern dasselbe Erlebnis zu bieten, das sie auch zu Hause vor ihrem PC hätten.

Prinzipiell gelingt dem Provider auch hier eine tolle Arbeit, allerdings muss gesagt werden, dass in der mobilen Variante der Webseite leider nicht das gesamte Portfolio zur Verfügung steht. Aus diesem Grund können wir hier leider nicht die vollen 5 Punkte vergeben.

Bankmethoden: 4.9/5

Cloudbet ist ein reines Krypto-Casino, das diverse Kryptowährungen wie Ethereum, Litecoin, Dogecoin etc. akzeptiert.

Die Ein- und Auszahlungen erfolgen prinzipiell kostenlos, Auszahlungen können allerdings in bestimmten Fällen von geringen Transaktionskosten betroffen sein. Es empfiehlt sich, sich über die Auszahlungskosten vor jeder Überweisung zu informieren.

Fazit: 4.8/5

Cloudbet ist nicht umsonst unser Favorit. Neben tollen Angeboten für Neukunden und treuen Spielern besticht dieses Online Casino mit einem großartigen Spielekatalog, der für jeden Geschmack etwas zu bieten hat und das alles in einer sicheren und seriösen Umgebung. Der einzige wirklich negative Punkt, den wir hier sehen, ist, dass der Kundensupport derzeit nicht auf Deutsch zur Verfügung steht.

2. Bitstarz – Unbegrenzter Spielspaß

Vorteile

mehr als 3000 Spiele verfügbar

keine Einzahlungslimits bei Bitcoin & Co.

große Auswahl an Live-Spielen

interner Tausch von Bitcoin zu Euro (und umgekehrt) möglich

bis zu 5 BTC Einzahlungsbonus

Nachteile

keine deutsche Version verfügbar

kein deutschsprachiger Kundenservice

strenge Umsatzbestimmungen

Obwohl Bitstarz auf den ersten Blick genau dieselben Vorteile hat als sein Konkurrent Cloudbet, hat dieser Anbieter es für uns nicht auf Platz eins geschafft. Aus dem einfachen Grund, dass es bisher leider keine deutsche Variante der Seite gibt. Deutsche Spieler müssen auf eine fremdsprachige Version zurückgreifen.

Spielauswahl: 5/5

Was die Spielauswahl bei Bitstarz anbelangt, ist hier ganz klar, dass eine riesige Palette an Spielen geboten wird. Insgesamt arbeiten die Betreiber dieser Webseite mit mehr als 42 Software Providern zusammen. Ein Fakt, der ihnen die besten Möglichkeiten für einen großen Produktkatalog gibt.

Neben den traditionellen Slots bietet Bitstarz, so wie die meisten anderen Online Casinos mittlerweile auch, Live Casino und Tischspiele wie Roulette und Blackjack an.

Bonus & Belohnungen: 4.5/5

Der Neukundenbonus für alle, die sich für Bitstarz entscheiden, liegt, wie bei Cloudbet bei 100% und maximal 5 BTC. Nebenbei schenkt der Casinobetreiber seinen Neukunden 180 Free Spins. Ein paar weniger als andere Anbieter, allerdings immer noch viel, wenn man den Bonus von 5 BTC bedenkt.

Auch für treue Kunden gibt es Boni, die je nach Einzahlung variieren. Von der zweiten bis vierten Einzahlung gibt es jeweils zwischen 50% und 100% des Einzahlungsbetrags als Bonus auf Ihr Konto gutgeschrieben.

Mobile Version: 4.3/5

Bitstarz hat zur Zeit keine eigene App, allerdings ist die Desktop Version der Webseite sehr gut entwickelt. Einen kleinen Punkteabzug gibt es allerdings dafür, dass einige Funktionen, wie Filter in der mobilen Version nicht verfügbar sind und man dadurch nur durch scrollen oder direkt durch die Suche zu den gewünschten Spielen gelangt.

Die mobile Version steht seiner Desktop Variante aber sonst in nichts nach und kann ohne Probleme von jedem auf einem Smartphone oder Tablet genutzt werden.

Bankmethoden: 4.9/5

Bei Bitstarz handelt es sich im Gegensatz zu Cloudbet nicht um ein reines Kryptocasino. Dieser Anbieter akzeptiert auch andere Währungsarten wie Euro und Dollar. Neben Kryptowährungen und deren Wallets werden also auch traditionelle Bankmethoden wie Skrill und Paysafecard angeboten.

Bitte beachten Sie, dass bei Einlagen mit Bitcoin, Dogecoin und so weiter keine Beschränkungen gelten. Sollten Sie allerdings lieber mit Euro spielen, so liegt das Limit bei 4000€ pro Transaktion. Auch bei der Auszahlung gelten in manchen Fällen Limits.

Fazit: 4.5/5

Alles in allem kann man sagen, dass Bitstarz ein sehr empfehlenswertes Portal für Spieler ist, die Krypto Casinos bevorzugen, da es sowohl einen hohen Willkommensbonus als auch hohe Folgeboni verschenkt. Der größte Nachteil für deutsche Spieler besteht mit Sicherheit darin, dass derzeit keine deutsche Version angeboten wird. Sollten Sie sich allerdings mit der englischen Sprache wohlfühlen, so können wir Ihnen dieses Casino wärmstens empfehlen.

3. mBit Casino – Boni über Boni

Vorteile

mehr als 2000 Spiele

keine Einzahlungslimits

große Auswahl an Live und Tischspielen

keine Transaktionsgebühren

großartiges Willkommenspaket

VIP Programm

Nachteile

Auszahlungslimits

keine Umrechnung in Euro möglich

nicht alle Spiele sind überall verfügbar

FAQ momentan nur auf Englisch verfügbar

kein telefonischer Support vorhanden

mBit ist ein reines Krypto Casino, das vor allem durch die Tatsache auffällt, dass es kein Einzahlungslimit gibt. Außerdem bietet es seinen Spielern neben einem großzügigen Willkommenspaket auch ein VIP Programm. Sollten Sie eine große Auswahl an Slots und Tischspielen suchen, sind Sie hier richtig.

Spielauswahl: 4.3/5

Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten bietet mBit zwar eine kleinere Auswahl an Spielen, aber die bekanntesten und beliebtesten Spiele sind auch bei diesem Anbieter verfügbar. Außerdem sind auch Live Spiele verfügbar, für alle jene Kunden, die das Gefühl eines richtigen Casinos in ihre eigenen vier Wände bringen möchten.

Bonus & Belohnungen: 4.8/5

Wenn es nach dem Neukundenbonus gehen würde, wäre mBit unter unseren absoluten Favoriten. Dieser bietet nämlich neben 110% des Einzahlungsbetrags, bis maximal 1 BTC bzw. je nach Kryptowährung, das Äquivalent. Außerdem besticht mBit mit 300 Freispielen für jeden neuen Spieler, der eine Ersteinzahlung vornimmt.

Aber auch mBit Casinos lassen es sich nicht nehmen, wiederkehrenden Spielern Boni zu gewähren. Für die zweite und dritte Einzahlung gewähren die Betreiber ebenfalls reizvolle Boni von 50-75% der Einlage, allerdings maximal 1,5-2,5 BTC.

Zusätzlich bietet mBit Challenges, Races und Quizzes, durch die Kunden Freispiele und andere Boni gewinnen können. Neben all diesen Extras gibt es einen Zusatzbonus von 25% für Einlagen, die an einem Montag getätigt werden.

Mobile Version: 4.3/5

Die mobile Version von mBit ist fast identisch zu seiner Desktop Version. Kleinigkeiten wie das Menü zum Beispiel sind etwas versteckter. Dies aber rein aus Platzgründen und bietet dadurch auch eine verbesserte Übersicht.

Derzeit ist keine eigene App vorhanden, allerdings stört dies kaum. Sie müssen sich nicht extra eine Applikation herunterladen, um alle Vorteile des mBit Casino nutzen zu können.

Bankmethoden: 4.9/5

Derzeit werden sechs Kryptowährungen von mBit akzeptiert. Diese können über fast alle gängigen Wallets auf das Kundenkonto geladen werden. Andere Bankmethoden werden derzeit von mBit nicht unterstützt.

Definitive Vorteile dieser “Crypto-Only”-Methode ist, dass keine Transaktionsgebühren anfallen und Ihnen Ihre Gewinne in Echtzeit zur Verfügung stehen.

Fazit: 4.5/5

Als Fazit können wir über mBit Casino sagen, dass dieser Anbieter zwar weniger Spiele zur Verfügung hat, allerdings diverse Boni und Angebote ihn in unsere Top 3 Krypto Casinos gehoben haben.

4. Bets.io – riesige Spielauswahl

Vorteile

gigantische Spieleauswahl mit monatlichen Neuheiten

über 40 Games-Provider

viele Kryptowährungen werden akzeptiert

Nachteile

Website nicht in Deutsch verfügbar

kein Willkommensbonus für deutsche Kunden

Kein FAQ-Bereich vorhanden

Auch bei Bets.io handelt es sich um ein reines Krypto-Casino, das uns vor allem mit seiner riesigen Spieleauswahl beeindruckt hat. Die Qualität der Titel wird durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen führenden Softwareprovidern gewährleistet.

Spielauswahl: 4.5/5

Egal ob Sie ein Fan von Slots, klassischen Tischspielen oder Live-Dealer-Spielen sind, hier kommen Sie garantiert auf Ihre Kosten. Mehr als 40 Games-Provider sorgen für eine bunte Abwechslung und jeden Monat kommen neue Titel hinzu. Hier wird es also so schnell garantiert nicht langweilig. Unter den vielen Softwareanbietern haben wir allerdings ein paar populäre Namen wie NetEnt oder Microgaming vermisst.

Bonus & Belohnungen: 3.9/5

Nehmen wir die schlechte Nachricht direkt vorweg: Bei Bets.io gibt es für deutsche Spieler keinen Willkommensbonus. Das ist sehr schade, doch scheint der Anbieter wohl überzeugt zu sein, die Kunden auch ohne ein solches Angebot für sich begeistern zu können. Und tatsächlich können sich die Promotionen für treue Kunden durchaus sehen lassen.

Einmal angemeldet können Sie sich als Bestandsmitglied auf tägliche Cashbacks von 20% freuen und jeden Donnerstag gibt es bis zu 50 Freispiele. Auch das Wochenende hat es in sich, denn hier werden Sie mit einem 50% Reload-Bonus bis zu 100 mBTC belohnt.

Mobile Version: 4.3/5

Beim mobilen Spielen können Sie zwischen einer App zum Download oder dem Zugang über den mobilen Browser wählen. Für welche Variante Sie sich auch entscheiden, können Sie sich auf eine übersichtliche Version für die kleineren Bildschirme freuen. Viele der Spiele und alle Funktionen sind mobil nutzbar.

Bankmethoden: 4.4/5

Als reines Krypto-Casino benötigen Sie für die Transaktionen ein Wallet. Neben Bitcoin werden noch sechs weitere Kryptowährungen akzeptiert.

Für die Auszahlungen stehen Ihnen dieselben Optionen zur Verfügung wie für Einzahlungen. Sämtliche Transaktionen sind frei von Gebühren.

Fazit: 4.4/5

Alles in allem hat das Casino auf uns einen guten Eindruck gemacht, bei dem Sie sicherlich stundenlangen Spielspaß erleben können. Deutliche Punktabzüge gibt es durch den fehlenden Willkommensbonus sowie die Tatsache, dass die Seite nur in englischer Sprache verfügbar ist.

5. Lucky Days – fabelhafte Live Spiele

Vorteile

Bis zu 1000€ Bonus für Neukunden

2200+ Casinospiele

viele bekannte Titel der führenden Spieleentwickler

ausführlicher FAQ-Bereich

Nachteile

keine laufenden Bonusangebote für Bestandskunden

kein VIP-oder Treue-Programm

etwas unübersichtliche Website

Das Lucky Casino verströmt durch sein sorgenfreies Auftreten gleich gute Laune. Die rekelnde Katze, von der man auf der Homepage vor dem Hintergrund einer Karibikinsel begrüßt wird, versetzt einen direkt in Urlaubsstimmung. Der Wohlfühlfaktor ist also schon mal garantiert!

Spielauswahl: 4.4/5

In der Spielelobby können Sie sich dank der Unterteilung in verschiedene Kategorien schnell zurechtfinden. Sie können hier nach Neuheiten, Spielautomaten, Jackpots, Tischspielen und mehr filtern. Unter den mehr als 2200 Spielen finden Sie garantiert noch nie gespielte Titel, doch auch die Klassiker wie Starburst oder Book of Dead sind mit im Sortiment. Einen Live-Bereich mit echten Dealern gibt es leider nicht.

Bonus & Belohnungen: 3.6/5

Neue Kunden dürfen sich über ein wahnsinnig großzügiges Willkommenspaket bis zu 1000€ und 100 Freispiele freuen. So macht der Einstieg Spaß! Umso trauriger ist es jedoch, dass Lucky Days für seine treuen Kunden nichts mehr in petto hat. Es gibt weder laufende Promotionen noch einen VIP-Club mit dem regelmäßige Spieler belohnt werden. Das gibt ganz klar Punktabzug!

Mobile Version: 4.3/5

Auf eine breite Spielauswahl müssen Sie auch von unterwegs nicht verzichten. Auf mehr als 2000 Spiele können Sie auch über die mobile Version zugreifen. Dafür können Sie die Website einfach über den mobilen Browser Ihres Smartphones oder Tablets aufrufen. Alle Funktionen wie Kundenservice oder Zahlungsoptionen stehen Ihnen ebenfalls wie gewohnt zur Verfügung. Eine App zum Download gibt es nicht.

Bankmethoden: 4.6/5

Neben Kryptowährungen können Sie in diesem Casino auch mit Fiat-Währung bezahlen. Dafür stehen Ihnen von der klassischen Banküberweisung bis hin zu modernen E-Wallets zahlreiche Zahlungsmethoden zur Verfügung. Transaktionsgebühren fallen nicht an.

Fazit: 4.3/5

Das Lucky Casino hat uns in seinem Erscheinungsbild sowie der Auswahl an Spielen und Zahlungsmethoden überzeugt. Einen ordentlichen Dämpfer gibt es allerdings aufgrund der fehlenden Bonusangebote für treue Kunden. Da kann man nur hoffen, dass hier bald welche hinzugefügt werden.

6. PlayAmo – besonders hohe Auszahlungsraten

Vorteile

300€ + 150 Freispiele Willkommensbonus

3500+ Spiele von über 40 Entwicklern

Schnelle Auszahlungen in bis zu 2 Stunden

Nachteile

keine progressiven Jackpot-Slots vorhanden

kein Bonus für Kryptowährung

Live-Chat nicht in deutscher Sprache

7. Roobet – exzellente Spielauswahl

Vorteile

Zahlreiche Bonusangebote, Promotionen und Belohnungen

sehr schnelle Auszahlungen innerhalb von wenigen Minuten

Keine Limits für Ein- und Auszahlungen

Nachteile

eher geringe Spieleauswahl mit 600+ Titeln

Website und Support nur in englischer Sprache

kein Willkommensbonus

8. bc.game – besonders rasche Auszahlungen

Vorteile

180% Bonus auf die erste Einzahlung

mehr als 20 Kryptowährungen werden akzeptiert

2100+ Spiele

Nachteile

Website und Kundendienst nicht in deutscher Sprache

verhältnismäßig wenig Tischspiele

Keine Telefonhotline

9. 7Bit Casino – täglicher Cashback

Vorteile

1,5 BTC Willkommensbonus + 100 Freispiele

5000+ Spiele

15 % Cashback täglich

Nachteile

Teilweise hohe Umsatzbedingungen bei Bonusangeboten

Für Auszahlung gleiche Methode erforderlich wie für Einzahlungen

keine Support via Telefon

10. Crypto Wild – viele Jackpot-Spiele

Vorteile

1000+ Spiele, darunter zahlreiche Jackpot-Titel

alle beliebten Kryptowährungen werden akzeptiert

vielfältige Bonusangebote

Nachteile

Top Softwareprovider wie NetEnt, Microgaming etc fehlen

sehr hohe Umsatzbedingung für Einzahlungsboni

geringe Anzahl an Live-Dealer-Spielen

Wie wir Krypto Casinos bewerten

Natürlich werden Sie sich fragen, wie wir diese Krypto Casinos bewertet haben. Im Rahmen unserer Recherche haben wir alle wichtigen Anbieter besucht und uns einen Überblick verschafft. Außerdem haben wir diverse Foren durchforstet und so unsere Bewertung untermauert.

Für unsere Bewertung haben wir uns Dinge wie die Spielauswahl und Neukundenbonus angesehen. Auf Basis dieser Informationen und Kommentaren darüber in diversen Foren haben wir unsere Bewertung geschrieben. Uns war auch wichtig, die Nutzerfreundlichkeit der mobilen Version in unsere Bewertung aufzunehmen, da immer mehr Spieler auch unterwegs auf ihr bevorzugtes Krypto Casino zugreifen wollen und dies deshalb, unserer Meinung nach, auch in die Bewertung einfließen sollte.

Natürlich haben wir uns auch die Bankmethoden angesehen, obwohl der Name an sich schon sagt, dass es sich hauptsächlich um Krypto Wallets handelt. Manche Casinos, wie zum Beispiel Bitstarz bieten auch Spiele für andere Bankmethoden an. Dies ist ebenfalls in unsere Bewertung eingeflossen und hat sich positiv auf diese ausgewirkt.

Wie Sie sich vorstellen können, ist jedem unserer Leser ein anderer Punkt unserer Bewertung wichtig. Sollte Ihnen der Bonus besonders wichtig sein, so können wir Ihnen versichern, dass der große Unterschied zwischen den einzelnen Anbietern vor allem im Folgebonus liegt. Also in jenem, der bei einer weiteren Einzahlung auf den Kunden wartet.

Wir raten Ihnen also, sich nicht allzu sehr von Willkommensboni blenden zu lassen, sondern Ihre Auswahl auf Basis von Folgebonus und anderen Aktionen zu treffen, sollte Ihnen dies wichtig sein.

Wichtige Fragen zu Bitcoin Casinos

Wir wissen, dass auch nach dieser Übersicht noch einige Dinge unklar sind. Deshalb haben wir ein paar der wichtigsten Fragen in diesem FAQ zusammengefasst.

Sind Bitcoin Casinos legal?

Ja, Bitcoin Casinos an sich sind legal. Es sollte natürlich immer Vorsicht geboten sein. Trauen Sie keinem Online Casino, das keine gültige Lizenz für Ihr Land hat. Diese Information können Sie normalerweise der Seite selbst entnehmen. Sollten Sie unsicher sein, können Sie uns vertrauen. Die Krypto Casinos, die wir auf unserer Seite empfehlen, verfügen alle über eine gültige Lizenz und sind zu 100% seriös.

Gibt es eine Mindesteinlage?

Das ist von Online Casino zu Online Casino unterschiedlich. Einige, vor allem Bitcoin Casinos, verlangen keine Minimaleinzahlung. Andere wiederum bestehen auf mindestens 1 BTC oder dem jeweiligen Äquivalent einer anderen Kryptowährung. Bevor Sie sich also bei einem Krypto Casino anmelden, stellen Sie sicher, dass Sie mit den Konditionen für eine Ersteinlage einverstanden sind.

Kann ich das Bitcoin Casino auch auf meinem Mobiltelefon besuchen?

90% der Anbieter haben eine adaptierte mobile Version ihres Desktop Casinos. Sie können also in den meisten Online Casinos ohne Probleme auch unterwegs spielen. Einige wenige Betreiber verfügen zudem über eine eigene App, dies ist allerdings die Ausnahme.

Werden nur Bitcoin in Krypto Casinos akzeptiert?

Nein. In den meisten Bitcoin Casinos werden verschiedene Kryptowährungen akzeptiert. Sollten Sie über eine andere gängige Art wie Doge oder Litecoin verfügen, machen Sie sich keine Sorgen, auch diese werden vom Betreiber angenommen.

Wie hoch ist der Willkommensbonus in Bitcoin Casinos?

Bitte informieren Sie sich hierzu bei dem Bitcoin Casino Ihrer Wahl. Unserer Erfahrung nach ist der Neukundenbonus in Bitcoin Casinos nie mehr als 5 BTC. Ab und an gibt es aber bestimmt besondere Angebote und in diesem Fall könnte er schon mal höher ausfallen. Wichtig ist, dass Sie sich nicht von einem sehr hohen Bonus alleine überzeugen lassen und im Zweifel auf jeden Fall die Legalität des Anbieters überprüfen.

Fallen Transaktionskosten an bei Bitcoin Casinos?

Im Normalfall fallen bei Bitcoin sehr geringe bis gar keine Transaktionskosten an. Meistens gibt es bei der Einzahlung keine und bei der Auszahlung einen geringen Betrag. Einige Casinos werben damit, dass Sie weder bei Ein- noch bei Auszahlungen Transaktionskosten haben. Wir empfehlen Ihnen, sich bei dem Online Casino Ihrer Wahl zu informieren.

Wie finde ich das ideale Bitcoin Casino für mich?

Dies ist eine schwierige Frage. Sie sollten auf jeden Fall wissen, welche Punkte für Sie wichtig sind und im Idealfall unserem Guide folgen und sich in Foren informieren. Machen Sie eine Liste mit all den Dingen, die Ihnen an einem Online Casino wichtig sind und finden Sie so das ideale Bitcoin Casino für sich selbst.

Top 10 Bitcoin Casinos im schnellen Vergleich

Bitcoin Casino Willkommensbonus Spielauswahl Transaktions-gebühren Einzahlungslimit Cloudbet 5 BTC + 200 Freispiele 2500 + nein nein Bitstarz 5 BTC + 180 Freispiele 3000+ ja nein mBit 5 BTC + 300 Freispiele 2000+ nein nein Bets.io derzeit kein Willkommensbonus 3000+ nein nein Lucky Days 1000€ + 100 Freispiele 2200+ nein nein PlayAmo 300€ + 150 Freispiele 3500+ nein nein Roobet derzeit kein Willkommensbonus 600+ ja nein bc.game bis zu 180% 2100+ nein nein 7bit Casino 1,5 BTC + 100 Freispiele 5000+ nein nein Crypto Wild 150% bis 1BTC + 150 Freispiele 1000+ nein nein

Wie beginnt man in einem Bitcoin Casino zu spielen?

Um in einem Bitcoin Casino spielen zu können, müssen Sie sich klarerweise erst ein Kundenkonto anlegen. Wir wollen Sie hier unterstützen und werden deshalb kurz auf die Anmeldung bei Cloudbet eingehen.

1. Registrieren

Um sich als Neukunde zu registrieren und den Willkommensbonus zu kassieren, müssen Sie zunächst ein Profil anlegen. Um dies zu tun, klicken Sie auf die Anmeldung, überlegen Sie sich einen Benutzernamen und ein sicheres Passwort und starten Sie die Registrierung.

2. Kundenkonto anlegen

Geben Sie in einem weiteren Schritt alle wichtigen persönlichen Daten an. Dies ist eine Voraussetzung, damit Sie nicht nur einzahlen und spielen können, sondern im Anschluss auch Ihre Gewinne ausgezahlt bekommen.

3. Verbinden Sie ihr Bitcoin Wallet

Nun müssen Sie Ihr Bitcoin Wallet mit dem Online Casino verbinden, damit Sie Ihre erste Einzahlung tätigen können. Bitte beachten Sie, dass Ihr Wallet von Cloudbet unterstützt werden muss, damit Sie diese verknüpfen können. Außerdem vergewissern Sie sich bitte, dass Ihre Kryptowährung von Cloudbet akzeptiert wird.

4. Legen Sie los und genießen Sie Ihren Willkommensbonus

Nun steht dem Spielspaß nichts mehr im Weg. Beginnen Sie zu spielen und genießen Sie neben dem Willkommensbonus auch die Freispiele, die Ihnen als Neukunde geschenkt wurden.

Also sind Bitcoin Casinos wirklich toll?

Auf jeden Fall. Nach dieser Übersicht über all die Vorzüge von Bitcoin Casinos sollten Sie keinen Zweifel mehr haben. Wenn Sie über Bitcoins oder ähnliche gängige Kryptowährungen verfügen und gerne in Online Casinos spielen, zögern Sie nicht und melden Sie sich noch heute in dem Bitcoin Casino Ihrer Wahl an.

Die Willkommensboni und auch jene für weitere Einzahlungen sind bei weitem großzügiger als in herkömmlichen Online Casinos, die Handhabe ist auch um einiges einfacher und nebenbei können Sie nicht nur einiges an Geld gewinnen, sondern auch jede Menge Spaß haben.