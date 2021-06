Die Auswirkungen der Bitcoin-Einführung für Zentralbanken

Die Akzeptanz von Bitcoin nimmt zweifelsohne auf der ganzen Welt zu. Und die anhaltende Akzeptanz und Nutzung dieser digitalen Währung könnte erhebliche und tiefgreifende Auswirkungen auf die traditionellen Finanzsysteme haben. Noch wichtiger ist, dass sich die Praktiken der Zentralbanken zweifelsohne ändern werden, wenn mehr Menschen diese Kryptowährung nutzen.

Einige Leute haben sogar argumentiert, dass Fiat-Währung schließlich obsolet werden könnte. Und das impliziert, dass Bitcoin den Euro, den Yen, den Dollar und andere Fiat-Währungen in der Zukunft ersetzen könnte. Vielleicht sollte diese Implikation die Zentralbanken dazu veranlassen, ihre digitalen Währungen herauszugeben. Aber, welche Risiken und Chancen bieten Bitcoin und andere Kryptowährungen?

Geld ist größtenteils elektronisch

In den meisten Ländern der Welt verwenden die Menschen immer noch physisches Geld. Allerdings nimmt die Verwendung von physischem Bargeld in Ländern wie Schweden rapide ab. Viele Verbraucher auf der ganzen Welt tätigen routinemäßig Transaktionen ohne physisches Geld. Mobiltelefone und Kreditkarten sind die gängigsten Zahlungsmittel in der heutigen Welt. Hinzu kommt, dass der größte Teil des Bargelds von Banken oder Zentralbanken in elektronischer Form vorliegt. Insofern stellen Kryptowährungen oder digitale Währungen keine völlig neue Idee für die Großbanken dar.

Bitcoin wird Zeit brauchen, um staatlich ausgegebene Währungen zu ersetzen

Kryptowährungen wie Bitcoin werden zweifelsohne immer beliebter. Allerdings müssen digitale Währungen erst noch das Vertrauen der meisten Menschen gewinnen. Fiat-Währungen wie der US-Dollar, der japanische Yen und der Euro sind immer noch die beliebtesten Optionen. Das liegt daran, dass sie von den Zentralbanken gestützt werden.

Obwohl die Menschen das Vertrauen in staatliche Institutionen verloren haben, bevorzugen sie immer noch Fiat-Geld, weil es von den Zentralbanken gestützt wird. Und das könnte noch lange Zeit so bleiben.

Bitcoin könnte das Finanzsystem noch verändern

Digitale Währungen sind ein Teil der Innovationen, die die Funktionsweise der globalen Zahlungssysteme verändern. Die Fähigkeit von Bitcoin und anderen Kryptowährungen, grenzüberschreitende Transaktionen in Echtzeit zu ermöglichen, könnte traditionelle Banken dazu bewegen, an ihrer Ineffizienz zu arbeiten. Wenn sich zum Beispiel mehr Menschen dafür entscheiden, Bitcoin für grenzüberschreitende Transaktionen zu nutzen, könnten Banken schließlich nach Wegen suchen, ihre Transaktionen zu beschleunigen. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass traditionelle Banken den Zugang zum Finanzsystem für ländliche und arme Haushalte erweitern werden.

Neue Technologien kommen mit großen Herausforderungen

Wie bereits angedeutet, sind Bitcoin und andere digitale Währungen Teil der innovativen Technologien, die das Leben vereinfachen. Bitcoin nutzt zum Beispiel die Blockchain-Technologie, die Zwischenhändler ausschaltet. Und das reduziert die Transaktionskosten erheblich. Da immer mehr Plattformen Informationen über Bitcoin und andere digitale Währungen veröffentlichen, haben die Menschen einfachen Zugang zu Informationen. Und das klingt gut für die Verbraucher.

Allerdings können einige dieser Technologien die Ansteckung zwischen Märkten verstärken und sogar einige Finanzmarktplätze destabilisieren. Das liegt daran, dass sie die Geschäftsmodelle der konventionellen Banken untergraben könnten, wodurch es für sie schwierig wird, über ein Bankensystem zu operieren. Und das könnte ihre finanzielle Stabilität beeinträchtigen.

Banken könnten ihre Kryptowährungen ausgeben

Einige Banken erwägen bereits die Idee, ihre digitalen Währungen auszugeben. So könnten einige Banken der Öffentlichkeit erlauben, elektronische Einlagen bei ihren Zentralbanken zu tätigen. Derzeit haben die Zentralbanken von Ländern wie Tunesien und Ecuador digitale Währungen an ihre Kunden ausgegeben. In Schweden nimmt die Verwendung von Bargeld rapide ab. Daher erwägt auch dieses Land, seinen Bürgern digitales Geld zu geben. Auf diese Weise wird die Zentralbank dieses Landes ihren Marktanteil nicht an Kryptowährungen verlieren.

Kurz gesagt, die Einführung von Bitcoin könnte erhebliche Auswirkungen auf die Zentralbanken haben. Nichtsdestotrotz arbeiten diese Finanzorganisationen an Wegen, um die negativen Auswirkungen der Einführung von Kryptowährungen auf sie abzumildern.

