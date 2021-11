Die digitale Risikolebensversicherung – eine Absicherung für die Hinterbliebenen

Die Beschäftigung mit dem Tod stellt für die Mehrheit der Menschen einen äußerst unangenehmen Gedanken dar, der am besten schnellstmöglich wieder verworfen wird. Die wenigsten widmen sich intensiv ihrem Ableben und den damit einhergehenden Folgen. Das Leben an sich birgt viele Risiken und eines ist gewiss: Sterben wird früher oder später jeder. Diese Tatsache zu ignorieren, führt daher nicht zu einem Entfliehen und der Tag X rückt dennoch stetig näher.

Politische Maßnahmen, die die Anzahl an Verkehrstoten stark reduzieren sollen, stehen zwar in Diskussion und werden bei Umsetzung die durchschnittliche Zahl der Verkehrstoten auch sinken können, spielen jedoch für das Leben des Einzelnen nur eine untergeordnete Rolle. Krankheiten, Unfälle aller Art sowie weitere Todesursachen können niemals zur Gänze ausgeschlossen werden, sondern stellen eine Gefahr dar, mit der gelebt werden muss. Aus diesem Grund sollte eine digitale Risikolebensversicherung abgeschlossen werden, sodass die Hinterbliebenen neben dieser emotionalen Belastung durch den Todesfall, nicht zusätzlich noch mit finanziellen Problemen in solch einer schweren Zeit konfrontiert werden müssen.

Die durchschnittliche Lebenserwartung wird in Deutschland mit 83,6 bzw. 78,9 Jahren bei Frauen bzw. Männern festgelegt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Abschluss einer Risikolebensversicherung erst ab 80+ sinnvoll ist. Junge Familien sowie Ehepaare, die sich gemeinsam einen Kredit aufgenommen haben, und sämtliche andere familiäre Konstellationen, die von der regelmäßigen Auszahlung ihrer Gehälter finanziell abhängig sind, sollten sich mit der Thematik der digitalen Risikolebensversicherung tiefer gehend auseinandersetzen. Denn diese stellt sicher, dass nach dem Ableben der versicherten Person die Auszahlung einer vertraglich festgelegten Versicherungssummer erfolgt.

Nach dem Tod wird zwar die gesetzliche Absicherung ausbezahlt, diese Zahlungen können jedoch die nun wegfallende finanzielle Unterstützung der verstorbenen Person nicht ausgleichen. Die Höhe der Auszahlungen orientiert sich an dem Zeitraum und der Höhe der zuvor einbezahlten Beiträge. In Deutschland erreicht jedoch jede siebte Person nicht das gesetzliche Rentenalter, wodurch es zu einer erheblichen Schmälerung der Zahlungen der gesetzlichen Absicherung kommt. Ein Todesfall führt jedoch nicht nur zu einer Veränderung der finanziellen Situation, sondern auch in Hinblick der zeitlichen Organisation, sobald Kinder von solch einem Schicksalsschlag ebenfalls betroffen sind. Hinterbliebene Alleinerziehende müssen dadurch nicht selten das Ausmaß ihrer Arbeitsstunden reduzieren, um Kinder nicht nur angemessen in ihrer Trauer zu begleiten, sondern auch ihrer Betreuung gerecht zu werden. Dies wirkt sich abermals negativ auf die finanzielle Situation aus, da Gehaltsbezüge durch die Stundenreduktion geschmälert werden. Dieser doppelten Belastung kann durch den Abschluss einer Risikolebensversicherung mit geringen Beiträgen effektiv entgegengewirkt werden, sodass die finanzielle Sicherheit der Familie für einen bestimmten Zeitraum gegeben ist. Auch die Aufnahme eines gemeinsamen Kredits repräsentiert in weiterer Folge durch die gleichbleibenden, regelmäßig fällig werdenden Kreditraten bei jedoch wesentlich geringeren Gehaltseinnahmen eine hohe Belastung, die durch solche Versicherungsleistungen erheblich reduziert werden kann.

Grundsätzlich werden bei einer Risikolebensversicherung geringere Beiträge als bei anderen Versicherungen fällig, da die Versicherungsleistungen nur im Falle des Ablebens, welches sich ohne eigenes oder fremdes Verschulden zuträgt, ausbezahlt werden.

Ein digitaler Abschluss dieser Versicherung bietet mehrere Vorteile: Zunächst kann diese zeit- und ortsungebunden abgeschlossen werden. Aufgrund dieser Flexibilität kann ein unkomplizierter, schneller Abschluss erfolgen, der sich dennoch auf die individuellen Begebenheiten anpasst. Darüber hinaus sind sämtliche diesbezüglichen Dokumente online abrufbar und lassen eine Informationseinholung jederzeit zu. Ebenso können Veränderungen der Lebenssituation, wie beispielsweise die Geburt eines weiteren Kindes oder die Kenntnisnahme über langfristige Erkrankungen, online bekannt gegeben werden und eine Anpassung der Versicherung innerhalb kürzester Zeit erfolgen. Dasselbe gilt beispielsweise für eine Verlängerung des Zeitraums der Versicherung, da dies ebenfalls mit wenigen Klicks durchgeführt werden kann. Durch die Inanspruchnahme dieser digitalen Services kann ebenso ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis erzielt werden, die sich wiederum in einem geringeren, zu zahlenden Versicherungsbeitrag äußern. Bei digitalen Versicherungsabschlüssen kann die Kundenberatung sowohl online als auch telefonisch erfolgen, um Kunden eine optimale Unterstützung, Beratung und Betreuung zukommen zu lassen.

Innerhalb einer Partnerschaft und vor allem als Elternteil muss Verantwortung für seine Liebsten übernommen werden. Verantwortung in dem Sinne, dass sie auch nach einem plötzlichen Todesfall ihr Leben weiterhin bestreiten können. Verantwortung in dem Sinne, dass sie in ihrer Trauerphase nicht zusätzlich von finanziellen Problemen geplagt werden. Verantwortung, die schlussendlich über den eigenen Tod hinausreicht und gewährleistet, dass sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, damit sich die Hinterbliebenen in Hinblick auf ihre finanzielle Absicherung nicht alleine gelassen fühlen.

