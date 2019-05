Die empfohlenen Cloud-Lösung für Kleinunternehmer im Jahr 2019

Durch Unfälle können Ihre Geräte verloren gehen oder zerstört werden. Infolgedessen gehen alle Dateien verloren und der Betrieb Ihres Geschäftes muss möglicherweise unterbrochen werden, wenn wichtigen Informationen fehlen, um notwendige Operationen durchzuführen. Aus diesem Grund sollten Unternehmen in Erwägung ziehen, in einen Cloud-Speicher zu investieren, in dem wichtige Daten gesichert werden.

Cloud-Speicherdienste gelten als sehr effektive Tools um Dokumente und Mediendateien zu speichern. Dadurch kann auf den Versand großer E-Mails verzichtet werden. Mit einer Cloud können diese Dateien einfach freigegeben werden. Hier ist eine kurze Vorstellung namhafter Cloud-Speicherdienste:

iDrive – die beste Lösung für kleine Unternehmen

iDrive bietet Pläne an, die sowohl für den persönlichen Gebrauch als auch für Unternehmer konzipiert sind. Die Kosten belaufen sich auf zwischen null und 75 Euro pro Jahr. Mit diesem Dienst können Sie Ihren Computer regelmäßig sichern, da dieser Dienst die Sicherung und Freigabe von Dateien in Echtzeit und von verschiedenen Geräten ermöglicht.

Acronis – eine ideale Lösung für ein virtuelles Backup

Dieser Service umfasst Datenschutz, Dateizugriffssicherheit, Synchronisierungs- und Freigabemethoden sowie viele Systemsteuerungstools, die für verschiedene Verwendungen konzipiert sind. Acronis wurde ursprünglich für den Betrieb sowohl vor Ort als auch in der Cloud entwickelt, die für alle Systeme von Kleinunternehmern geeignet sind, die mit mehreren Systemen arbeiten.

Acronis verfügt über sog. Disk-Imaging, mit dem Sie alles in nur einem Schritt schützen können. Darüber hinaus ist das System in der Lage, Systeme auf jeder Hardware wiederherzustellen, ohne dass Kompatibilitäten erforderlich sind. Acronis besitzt zwar Cloud-Server, kann jedoch je nach Wahl sowohl mit öffentlichen als auch mit privaten Hosts betrieben werden.

Carbonite – die beste Lösung für ein Hybrid-Backup

Carbonite hilft Kleinunternehmern und Heimbüros dabei, reibungsloser zu arbeiten. Dieses Unternehmen bietet seinen Kunden eine Vielzahl von Dienstleistungen zu vernünftigen Preisen an, um Daten zu schützen und sie jederzeit und an jedem Ort wiederherstellen zu können. Darüber hinaus bietet der Dienste auch eine automatische Sicherung, komfortable Wiederherstellungsfunktionen, einen 24/7-Ansatz und eine hohe Sicherheit. Carbonite kann Dokumente, E-Mails, Bilder, Videos usw. speichern. Nicht zuletzt ist geplant, dass sich sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmer den Dienst so einrichten können, dass er ihren Bedürfnissen entspricht.

Zoolz – eine ideale Lösung für dauerhafte Speicherung

Wenn Sie nach einem Cloud-Speicher suchen, der zu einem erschwinglichen Preis angeboten wird, können Sie sich Zoolz zu Gemüte führen. Zoolz unterscheiden sich von Konkurrenten, da es uneingeschränkte Benutzer und Server bietet, so dass Sie keine Schwierigkeit beim Skalieren des Services bekommen werden und sicher sein können, dass der Cloud-Speicher mit Ihren geschäftlichen Anforderungen wächst oder schrumpft.

Egnyte – eine Option für Zusammenarbeit

Wenn Sie nach einer Hybridoption suchen, ist Engyte der richtige Dienst für Sie. Egnyte kann als Speicherplattform verwendet werden, während Sie Daten sowohl lokal als auch in der Cloud speichern können. Mit diesem System können alle Datentypen in der öffentlichen Cloud gespeichert werden, während die empfindlichen Daten von der höheren Sicherheit und der höheren Zuverlässigkeit profitieren. Dieser Service eignet sich für jedes Gerät, sodass Sie an jedem Ort zusammenarbeiten können.

Nicht zuletzt bietet der Cloud-Speicher von Egnyte flexible und skalierbare Pläne für einen Preis von ca. 8 Euro pro Monat.

Backblaze – eine ideale Wahl für Mac-Nutzer

Backblaze gilt als einfache und kostengünstige Cloud-Speicherplattform. In erster Linie kann der B2-Cloud-Speicher zum Speichern, Freigeben von Dateien und zum Backup genutzt werden. Die Software wurde speziell für Mac-Geräte entwickelt und ist mit dem MacOS-Betriebssystem kompatibel, sodass Sie Ihr System sichern können um bei Datenverlust oder Systemschäden auf der sicheren Seite zu sein und alles ganz einfach wiederherstellen zu können. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Computer zu dem Moment zurückzubringen, an dem sie sich einen Monat zuvor befunden haben bzw. zu dem Zeitpunkt wo Sie das letzte Backup durchgeführt haben.

Der Preis hängt von der Datenmenge ab, die Sie besitzen möchten, sowie von der Bandbreite. Im Allgemeinen bietet Backblaze eine uneingeschränkte Cloud-Backup-Plattform für Computer mit Kosten von ca. 5 Euro pro Monat pro Computer.

Nun ist es an der Zeit, sich einige Cloud-Lösungsanbieter anzusehen, die Sie dabei unterstützen können, die richtige Lösung zu wählen.

ADrive

ADrive kann Online-Cloud-Speicherdienste für jedes Unternehmen bereitstellen. Benutzer erhalten so die Möglichkeit, Dokumente online zu bearbeiten, Konten verschiedener Benutzer zu verwalten und so weiter. Die Business-Option beginnt mit 200 Gigabyte Speicherkapazität.Weiterhin bietet ADrive Zusammenarbeit online, Bereitstellung gelöschter Dateien und technischen Support an.

Amazon Simple Storage Service

Für diejenigen, die Cloud-Speicherlösungen für große Unternehmen zu einem vernünftigen Preis suchen, ist Amazon Simple Storage Service genau das Richtige. Es bietet verbesserte Funktionen mit unterschiedlichen Rechenfunktionen zu einem angemessenen Preis. Kleine Unternehmer haben die Chance, auf die gleiche Cloud zuzugreifen, die von Amazon oder Netflix, usw. verwendet wird. Die angebotene Infrastruktur ist sehr sicher und zuverlässig und bietet eine hohe Geschwindigkeit, die den Vorraussetzungen von Großkunden entspricht. Unternehmer können Dokumente, Medien, Apps und andere Dateien sowohl speichern und bereitstellen als auch Backups installieren, archivieren und alles mögliche nach Verlusten wiederherstellen. Auch die Website kann auf Amazon-Servern bearbeitet und gesteuert werden.

Der Dienst ist kostenlos, wenn Sie mit 5GB Speicherplatz und 15GB Datenübertragung pro Jahr zufrieden sind.

Backup Vault

Die letzte Wahl ist Backup Vault. Auch mit diesem Dienst können Sie Ihr Daten speichern. Es werden viele Formate unterstützt, die Sie in Ihrem Backup sichern können. Dieses Unternehmen hat neben einer Telefon-Hotline auch einen 24/7 E-Mail Support.

