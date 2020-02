Die Herausforderungen von Banken im Digitalzeitalter

Banken müssen mit der Zeit gehen, um weiter erfolgreich zu sein. Die Digitalisierung stellt Banken vor besondere Herausforderungen. Dies gilt auch deshalb, weil sich die Erwartungen der Kunden im Rahmen dieser Entwicklungen an ihre Finanzinstitute verändert haben. Finanzexperten sind sich darin einig, dass Geschäftskunden heute von ihren Banken vor allem Transparenz, Komfort, Professionalität und Sicherheit mit Blick auf den Datenschutz erwarten. Was müssen Banken heute tun, um weiterhin erfolgreich zu sein und was leisten sie bereits in dieser Hinsicht?

Schnellere Abläufe in einem schnelllebigen Zeitalter

Kunden sind es heute gewohnt, einen Großteil ihrer Probleme bereits durch Googeln zu lösen. Dadurch ist auch die Erwartungshaltung nach schnellen Lösungen gestiegen, zumal Nutzer bereits im Internet kostenlos einen Geschäftskonto Vergleich anstrengen können. So erwarten Kunden zum Beispiel, schnell ein Geschäftskonto eröffnen zu können und das Konto online mit vielen Funktionen zu managen.

Dies ergab auch eine Studie von Bearingpoint. Der Studie nach seien Kunden bei komplexen Problemen zwar durchaus noch dazu bereit, Zeit für persönliche Kundengespräche zu investieren, um die Weichen für weitreichende Entscheidungen richtig zu stellen. Sie erwarten aber eine Flankierung durch möglichst viele digitale Lösungen, um sich auf das Kundengespräch vorzubereiten, dieses nachzubereiten und um sich darüber hinaus eigenständig mit der Materie auseinanderzusetzen.

Der Einfluss des persönlichen Kundenberaters sinkt und die Zahl hybrider Kunden, die keine ganzheitlichen, sondern eher punktuelle Lösungen anstreben, steigt. Kunden fühlen sich immer weniger einer Stammbank verbunden, weswegen sie heute schnell ihr Geschäftskonto wechseln. Aus diesem Grund schlugen die Verantwortlichen einer anderen Bankenstudie, der zeb-Studie, eine „digitale Aufladung“ des Kundenbetreuers vor, der auch über das Internet für seine Geschäftskunden da sein sollte. Schließlich nehmen die Anforderungen an den Kundenberater auch fachlich zu. Hier geht der Trend in Richtung Spezialisierung, detailliertes Fachwissen und interdisziplinäres Denken.

Umstellung der Banken-Software

An dieser Stelle geraten Banken nicht nur durch die Konkurrenz aus der Branche selbst unter Druck, sondern auch durch bankenfremde Unternehmen wie Fintechs. Fintechs agieren an der Schnittstelle zwischen finanziellen Dienstleistungen und modernen Technologien. Die Gründer sind als Kinder des Digitalzeitalters digitale Natives, nicht an die Grenzen veralteter Firmensoftware gebunden und hochgradig innovativ. Fintechs bieten Geschäftskunden immer neue interessante Tools in einer Geschwindigkeit, die Banken niemals leisten können, und sind Vorreiter in Sachen KI und Big Data.

Mehr Angebote durch die Banken

Es ist ein Merkmal des Digitalzeitalters, dass technische Geräte immer mehr Möglichkeiten erhalten. Durch den steigenden Funktionsumfang wachsen die Kundenerwartungen auch an Banken. Die Banken haben auf diese Veränderungen reagiert, sodass ein weiterer Trend im Banking darin besteht, auf den Kunden zugeschnittene Lösungen zu entwickeln anstatt sich zu strikt an die Leitlinien zu halten.