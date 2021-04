Die unfreiwillige (R)Evolution der Online Casinospiele

Die europaweiten Diskussionen zum Spielerschutz in Sachen Online- Glücksspiel finden derzeit keinen Abklang. Die aktuelle Debatte stellt nicht mehr alleine die Frage in den Vordergrund, wie Online Casinos (zum Beispiel auf zamsino.com/de/casino-bonus/) künftig beworben werden dürfen, sondern widmet sich dem Spieldesign selbst. Im medialen Kreuzfeuer befinden sich vor allem Online-Slots.

Die Glücksspielbranche selbst reagiert gelassen, zeigt sich aber kooperativ. Großen Einfluss auf brancheninterne Vorbereitungen hat zweifelsohne der neue, im Juli 2021 in Kraft tretende Glücksspielstaatsvertrag Deutschlands. Durch diesen werden kommenden Sommer Online Casinos wie in der Übersicht von Adlerslots erstmals deutschlandweit legal. Diese Neuerungen werden den Glücksspielmarkt in Europa nachhaltig verändern und Auswirkungen auf das Spieldesign der angebotenen Glücksspiele mit sich ziehen.

Absehbare Zukunftstrends in Europa durch die Legalisierung von Online-Glücksspiel in Deutschland

Umsatzprognosen des regulierten Glücksspielmarktes in Deutschland beliefen sich für das Jahr 2020 jenseits der 18 Milliarden Euro Marke. Inhalte des neuen Glücksspielstaatsvertrages Deutschlands werden sehr wahrscheinlich zukunftsweisende Trends für die anderen EU-Staaten mit sich bringen.

Streng limitierte Einsatzlimits

Das neue Glücksspielgesetz in Deutschland sieht nicht nur eine Begrenzung der Einsätze auf 1 Euro pro Spielrunde, sondern auch ein maximales Einzahlungslimit pro Monat in Online Casinos vor. Der aktuelle Entwurf des Glücksspielstaatsvertrags beschreibt, dass deutsche Spieler im Sinne verantwortungsvollen Spielens pro Monat maximal 1.000 Euro auf Kundenkonten in Online Casinos einbezahlen können – dies gilt anbieterübergreifend.

Langsamere und kontrolliere Spielabläufe

Ein Großteil der kollektiven Kritik an virtuellen Spielautomaten gilt der rasanten Geschwindigkeit. Spielrunden dauern in extremen Fällen nur eine knappe Sekunde und können zusätzlich durch den Spieler beschleunigt werden. Eine sogenannte „Auto-Play-Funktion“ kann eingeschaltet werden, wodurch das Spiel am Slot automatisch fortgesetzt wird. Betreiber und Entwickler werden bedrängt, Mechanismen drastisch zu beschneiden, die das Suchtpotenzial fördern und das Spielgeschehen beschleunigen.

Hinzu kommt die Tatsache, dass Glücksspieler in ein und demselben Online Casino in mehreren Browsertabs gleichzeitig zocken. Alle diese Umstände können bald der Vergangenheit angehören, weil die entsprechenden Funktionen untersagt werden. Casino-Softwareschmieden wie Big Time Gaming sehen schon seit Jahren von derartigen Beschleunigungsmechanismen ab. Mit Zeiten pro Einsatz zwischen 2,5 bis 3 Sekunden wird versucht, in den einzelnen Spielrunden den Unterhaltungswert zu steigern.

Diese Reformen spiegeln nur die Spitze des Eisbergs an Forderungen und Kritik wider. In weiterer Zukunft ist unklar, ob andere europäische Glücksspielaufsichtsbehörden dem Trend aus Deutschland folgen und wie auf eventuellen Druck seitens des EU-Parlaments reagiert wird. Absehbar ist jedenfalls eine EU-weite Diskussion der einzelnen Staaten über ein grenzübergreifendes System.

