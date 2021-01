Die Vor- und Nachteile des CFD-Handels

Je nachdem wen Sie fragen, könnte der Eindruck entstehen, dass der CFD-Handel einzig Vorteile bringt und ganz und gar lohnenswert ist. Doch entspricht dies den Tatsachen? Wir geben Ihnen in diesem Artikel eine Einführung in den CFD-Handel und zeigen Ihnen sowohl die Vor- als auch die Nachteile.

Um was es sich bei CFD handelt

CFD steht für das englische contract for difference, auf Deutsch für einen sogenannten Differenzkontrakt. Ein Differenzkontrakt ist wiederum eine Form eines sogenannten Total Return Swaps, bei dem zwei Parteien den Austausch der Erträge und der Wertentwicklung eines bestimmten Basiswertes gegen definierte Zinszahlung während einer bestimmten Laufzeit vereinbaren.

Somit gehören Differenzkontrakte zur Gruppe der derivativen Finanzinstrumente und können einerseits zur Spekulation eingesetzt werden, andererseits jedoch auch zur Absicherung gegen Kursschwankungen eingesetzt werden.

Für Privatanleger dürfte hierbei interessant sein, dass die bei Differenzkontrakten das bestehende Risiko von erheblichen Nachschusszahlungen seit 2017 nicht mehr besteht. Dies führt jedoch gleichzeitig dazu, dass CFD-Handelsplattformen bzw. CFD-Broker offene Positionen, bei denen die von Kunden hinterlegte Sicherheit auch nur kurzfristig und durch Kursschwankungen bedingt verbraucht ist, sofort schliessen. Dies obwohl aufgrund kurzfristiger Kursschwankungen die Deckung solcher Anlagen sehr volatil ist und eine kurzfristige, kleine Unterdeckung vor der Neuerung der BaFin eigentlich kein Grund zu handeln war.

Vorteile von CFD-Trades

Kommen wir nun zu den Vorteilen, die der CFD-Handel mit sich bringt:

#1 Liquidität

Da die Preise von CFDs direkt den zugrundeliegenden Markt spiegeln, ermöglichen sie es Ihnen nicht nur Zugang zur vom CFD-Vermittler angebotenen Liquidität zu erhalten, sondern darüber hinaus auf die Liquidität eben dieses zugrundeliegenden Marktes.

#2 Margin

CFDs ermöglichen es Ihnen die Rendite und das Niveau des Marktrisikos erhöhen. Die weil es sich um ein gehebeltes Produkt handelt und Sie nur einen Prozentsatz des Gesamtwerts des Handels zu hinterlegen brauchen. So besteht die Möglichkeit, bei geringeren Kosten pro Handel das 10-fache an Gewinn erzielen. Somit ist gelingt Ihnen mit CFDs eine effiziente Investition Ihres Kapitals.

#3 Steuereffizienz

Da Investitionskosten wie beispielsweise Zinsrückzahlungen abzugsfähig sind, ist der Handel mit CFD auf in punkto Steuern effizient. Hinzu kommt, dass Sie den Kapitalgewinn kontrollieren können, indem sie ihn über den Verkauf eines CFD realisieren, anstatt potenziell steuerpflichtig in einer Aktienposition zu kristallisieren.

#4 Niedrige Transaktionskosten

CFDs bzw. deren Handel ist in der Regel viel kostengünstiger als beispielsweise der Kauf von Aktien über einen Full-Service-Makler. Zudem kommen beim Handel mit CFD nur die Zinskosten hinzu, während beim traditionellen Aktienkauf eine Stempelsteuer anfällt. Da beim CFD-Kauf die Aktie nicht tatsächlich gekauft wird, fällt hingegen auch keine Stempelsteuer an.

Nachteile von CFD-Trades

Natürlich haben CFDs bzw. der Handel mit CFDs auch einige Nachteile:

#1 Zweischneidige Hebelwirkung

Unabhängig von den Vorteilen, die die Hebelwirkung bei CFDs bewirkt, kann eben diese auch zum Nachteil werden. Denn wo Gewinne durch das Margin Trading vergrößert werden können, können auch die Verluste entsprechend größer werden. Es ist daher wichtig, dass Sie geeignete Geldmanagement-Techniken anwenden

#2 Erhöhtes Risiko

Im Vergleich zum Handel mit Aktien ist der Handel mit CFDs risikoreicher. Denn auch wenn Sie nicht den gesamten Wert hinterlegen müssen, besteht die Möglichkeit, dass Sie dennoch Ihre anfängliche Margin verlieren. Wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, müssen Sie zudem möglicherweise auch einem Margin Call nachkommen, bei dem Sie entweder mehr Geld einbringen müssen oder gezwungen sind, Vermögenswerte zu verkaufen.

#3 Überhandel & Zinsproblematik

Der Zugang zum CFD-Handel ist relativ einfach und die verbundenen Kapitalanforderungen niedrig. Dies kann schnell zu einem Überhandel führen. Gleichzeitig unterliegen Positionen, die über Nacht gehalten werden, einer sogenannten “Übernachtfinanzierung”. Auch ziehen Geschäfte, die über einen längeren Zeitraum gehalten werden, immer höhere Zinszahlungen nach sich. Die Zinsen für Long-Positionen, die über große Zeiträume (6 Monate +) gehalten werden, können die Wirksamkeit der Erträge in vielen Fällen erheblich verringern, so dass die erzielte Hebelwirkung in vielen Fällen mit dem vollständigen Kauf eines Kontrakts oder einer Aktie auf dem Markt vergleichbar ist.

#4 Margin Call

Bei Differenzkontrakten werden offene Positionen „zum Marktpreis bewertet“. Sollte sich daher die Position gegen Sie bewegen, wird sich Ihr Barguthaben verringern. Sollten die Sicherheiten auf dem Konto nicht ausreichen, um die Verluste der offenen Position auszugleichen, wird der CFD-Händler einem „Margin Call“ unterworfen, was bedeutet, dass Sie zusätzliche Mittel auf das Konto einzahlen müssen oder die Position schießen müssen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass CFDs dazu beigetragen haben, dem Einzelhandelsmarkt ein großzügiges Maß an Verschuldung zu verschaffen und den Einzelhändler wie nie zuvor in den Devisen- und Indexhandel eingeführt haben. Wie oben beschrieben, gibt es jedoch einige Nachteile.

Gleichzeitig haben CFDs für den kurzfristigen Handel und die längerfristige Absicherung im Vergleich zum traditionellen Aktienhandel jedoch einen klaren Vorteil, und beide sind für diejenigen von Vorteil, die, was die Handelskosten betrifft,