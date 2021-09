Diese Spiele gibt es in Online Casinos

Online Casinos sind für viele der Ort, in dem man sich zwischendurch gut ablenken und entspannen kann. Seit die Plattformen seit einiger Zeit auch auf dem Smartphone ohne App-Installation direkt im Browser öffnen, ist das „schnelle Zocken“ zwischendurch noch beliebter. Einer der Vorteile dieser Plattformen ist, dass es mehrere tausend Spiele zur Auswahl gibt und man in vielen virtuellen Spielhallen diese auch kostenlos ausprobieren kann.

Kategorien in Online Casinos

Bei der riesigen Spieleauswahl müssen diese Spiele selbstredend auch logisch kategorisiert werden, damit Besucher auch schnell zu ihren Favoriten finden. Auch wenn man die meisten Games im Demomodus kostenlos ohne Anmeldung testen kann, kommt echter Nervenkitzel natürlich erst auf, wenn man sich anmeldet und mit echten Geldeinsätzen spielt. Bei einigen Anbietern gibt es sogar schon für die Registrierung ein paar Freispiele ohne Einzahlung als Willkommensgeschenk. Diese gelten für ausgewählte Spielautomaten. Natürlich kann man aber als angemeldeter Spieler auch in allen anderen Abteilungen umsehen. Bei den meisten Anbietern sind die Casinospiele in Kategorien aufgeteilt. Die geläufigsten werden nachfolgend kurz vorgestellt.

Online Spielautomaten

Diese Abteilung dominiert in jedem Online Casino. Über 50 Spielestudios mit mehreren tausend Online Spielautomaten sind dabei an der Tagesordnung. Die modernen Slots haben nicht mehr viel mit den Daddelkisten zu tun, wie man sie aus der Dönerbude an der Ecke in Erinnerung hat. Moderne Videoslots bestechen nicht nur mit Grafik und Sound, auch die Bonusfunktionen sind so vielfältig, dass man auch bei langen Spielsitzungen immer etwas Neues entdecken kann.

Die Game-Engines sind so vielfältig, wie die Themen. Für Nostalgiker gibt es die beliebten Früchte- und Vegasslots mit nur wenigen Gewinnreihen. Die modernen Videoslots bieten Themen, welche vom Tal der Könige in Ägypten über Fernsehserien und Filme bis in den Weltraum reichen. Manche der hochmodernen Automaten besitzen über 100.000 Gewinnwege. Und wenn einem die Glücksgöttin so richtig ins Herz geschlossen hat, kann man an progressiven Jackpotautomaten auch mehrere Millionen Euro mit nur einem Dreh gewinnen.

Mit Ausnahme der progressiven Spielautomaten lassen sich bei den meisten Online Spielhallen die Automaten im Demomodus ohne Risiko testen.

Digitale Tisch- und Kartenspiele

In dieser Kategorie findet man die Klassiker unter den Casinogames. Hier gibt es Roulette, Baccarat und Blackjack in verschiedenen Varianten. Die meisten bekannten Entwickler haben eine Serie mit Tischspielen, bei denen es auch unterschiedliche Einsatzlimits gibt. Neben den hierzulande bekannten Games findet man auch einige Vertreter aus Asien. Das kommt daher, dass viele Casinos weltweit operieren und daher auch ihre Kunden in Asien entsprechend bedienen wollen. So findet man nicht selten Spiele wie Andar Bahar, Dragan Tiger oder Sic Bo. Auch hier besteht in der Regel die Möglichkeit diese Spiele im Spielgeldmodus zu testen und sich so an den Spielverlauf zu gewöhnen.

In ein paar wenigen Spielhallen findet man auch noch Video Poker Spiele. Hierbei handelt es sich jedoch um eine „aussterbende Rasse“. Oftmals sind die Video Poker Automaten mit einer älteren Programmiersprache erstellt worden und laufen nicht auf Smartphones. Vier Casinobetreiber verzichten daher komplett auf diese, einst so beliebte, Spielegattung.

Live Casino

Seit ein paar Jahren sind Live Casinos auf dem Vormarsch. Es handelt sich hierbei um Studios in denen professionelle Dealer und Croupiers an den Tischen stehen. Der Stream wird in HD Live übertragen. Der größte Anbieter, Evolution, hat über 200 Tische im Portfolio. Damit ist jedoch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Neben den klassischen Casinospielen gibt es auch Glücksräder und Gameshows, wie das aus dem Fernsehen bekannte „Deal or No Deal“.

Einige Studios haben auch Kameras in realen Spielbanken, zum Beispiel dem Casino Bad Homburg, installiert. An diesen Tischen spielen reale und virtuelle Besucher am gleichen Tisch.

Bingo, Keno und Rubbelkarten

Auch wenn diese Games in deutschen Online Casinos irrelevant erscheinen, haben sie dennoch ihre Berechtigung. In anderen Ländern, wie Großbritannien oder quer durch Asien erfreuen sie sich größter Beliebtheit. Wenn diese Spiele keine eigenen Kategorie haben, findet man Sie unter den „Tischspielen“ oder den „Sonstigen“.

Viele dieser Games sind sogar recht originell und mit witzige Grafiken ausgestattet. Sie haben gar nichts mit dem „Senioren-Bingo“ zu tun, welches sich die meisten wohl vorstellen.

Wir können diesen Beitrag jedoch nicht beenden, ohne darauf hinzuweisen, dass Glücksspiel um echtes Geld süchtig machen kann. Casinospiele machen Spaß. Wenn der Spaß aufhört, muss man auch mit dem Spielen aufhören!

