Digitale Zahlungsmethoden werden immer häufiger verwendet – wie wirkt sich das auf die Casinobranche aus?

Schon seit langem erleichtern digitale Zahlungsmethoden den Alltag. Doch welche Methoden gibt es und welche werden in Online-Casinos am liebsten genutzt?

Die wichtigsten digitalen Zahlungsmethoden

Nicht in jedem Online-Casino findet man alle digitalen Zahlungsmethoden. Einige sind dabei jedoch häufiger anzutreffen als andere bzw. besonders beliebt.

Direktüberweisung

Direktüberweisungen gehören zu den digitalen Bezahlmethoden des alltäglichen Gebrauchs. Ein Vorteil der Direktüberweisung ist, dass kein Zahlungsdienstleister zwischengeschaltet ist, bei dem ein Benutzerkonto angelegt werden muss.

Direktüberweisungen über Giropay oder Sofortüberweisung können auch in vielen Online-Casinos genutzt werden.

Trustly für Casinos ohne Anmeldung

Beim Zahlungsanbieter Trustly handelt es sich um ein schwedisches Unternehmen, das vom deutschen TÜV geprüft wurde. Trustly ist bei Casino-Spielern beliebt, weil Guthaben dank automatisierter Abläufe innerhalb weniger Minuten auf dem Bankkonto verbucht werden. Und die sogenannte Pay N Play-Technologie führt dazu, dass Spieler sich nicht direkt im Casino anmelden müssen und Casinos ohne Registrierung nutzen können. Mehr Informationen erhalten Sie hier.

Alleine aufgrund der Sicherheit und des schnellen Geldtransfers in beide Richtungen steht zu erwarten, dass Trustly im Bereich Online-Casino einer der zukunftsträchtigsten digitalen Zahlungsanbieter ist.

PayPal – einer der beliebtesten Anbieter

In Deutschland gehört ebenfalls PayPal zu den vielgenutzten digitalen Zahlungsmethoden. Bei der Anmeldung werden eine E-Mail-Adresse und ein Bankkonto benötigt. Für Transaktionen bedarf es lediglich der E-Mail-Adresse und eines Passworts.

PayPal gehört zu den sogenannten E-Wallets. Weitere E-Wallets sind Skrill und Neteller.

Prepaid Karten wie PaySafeCard

In Internet Spielbanken werden gerne Prepaidkarten wie die PaySafeCard eingesetzt. Diese können im Einzelhandel erworben werden und sind nicht zuletzt aufgrund der Anonymität, die sie bieten, ausgesprochen beliebt.

So nutzt man digitale Zahlungsmethoden in Online-Casinos

Viele Online-Spielbanken bieten ihren Kunden unterschiedlicher Zahlungsmethoden an. Wer um Echtgeld spielen möchte, zahlt zunächst Geld auf sein Casino-Konto ein. Auch die „klassischen“ Zahlungsmethoden wie eine Banküberweisung und Kreditkartenzahlung sind dabei nutzbar. Der Schwerpunkt liegt in den Online-Casinos jedoch eindeutig bei den digitalen Zahlungsmethoden.

Dabei spielt nicht zuletzt eine größtmögliche Sicherheit bei der Zahlung eine wichtige Rolle. Spieler sind daher gut beraten, wenn sie darauf achten, ob Zahlungsmethoden zertifiziert sind und einen guten Datenschutz bieten.

Übrigens: Aktuell werden Casinos, die Kryptowährungen akzeptieren, immer beliebter.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist für die Nutzer digitaler Zahlungsmethoden in Online-Casinos die Geschwindigkeit des Geldtransfers.

Besonders schnell in der Auszahlung sind E-Wallets und Anbieter wie Trustly. Bei Letzterem vergehen von der Beantragung der Auszahlung bis zur Buchung auf das eigene Bankkonto nur wenige Minuten.

Darüber hinaus spielen bei der Wahl eines passenden Zahlungsanbieters die Gebühren bei der Auszahlung von Guthaben eine Rolle. Die Gebühren bestehen entweder aus einem Pauschalbetrag oder aus einem prozentualen Anteil der Auszahlungssumme. Hier kann es sich lohnen, zu vergleichen.

Fazit

Zahlungsanbieter mit Zukunft sollten für die Nutzung im Online-Casino im Idealfall sicher, schnell und gebührenfrei funktionieren. Umgekehrt sind Casinos zukunftsfähig, die ihren Nutzern eine breite Auswahl an guten Bezahlmethoden bieten und auf die steigenden Bedürfnisse und Erwartungen in Bezug auf moderne Bezahlmethoden reagieren. Denn nur so ist ein umfassender Service gegeben.