Digitalisierung in allen Lebensbereichen:  Wie Smartphones, KI und Co. unser Leben verändern

Die Möglichkeiten, die uns durch das Smartphone geboten werden, sind nahezu grenzenlos. Von der Kommunikation mit Freunden und Familie bis hin zur Unterhaltung durch Musik, Filme oder Spiele – das Smartphone ist ein echter Alleskönner geworden. Smartphones und Künstliche Intelligenz (KI) sind nicht nur ein enormer Wirtschaftsfaktor, sondern haben in den letzten Jahren vor allem einen erheblichen Einfluss auf die Unterhaltungs-, Freizeit- und Sportbranche genommen.

Im Bereich der Unterhaltung haben Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ die Art und Weise verändert, wie wir Filme und Serien konsumieren. Bei all diesen Diensten kommen KI-Algorithmen zum Einsatz, um personalisierte Empfehlungen für die Benutzer zu erstellen. Diese Empfehlungen basieren auf individuellen Sehgewohnheiten, Vorlieben und Interessen. Darüber hinaus ermöglichen Smartphones eine einfache Handhabung und einen bequemen Zugriff auf diese Dienste von überall und jederzeit.

Sportbereich profitiert von mobilen Endgeräten und der KI

Das Smartphone durchdringt mit den zahlreichen Apps und Anwendungen sämtliche Freizeitbereiche. Das betrifft den gesamten D-A-CH Raum und das Telefonieren wird bei all dem großen Angebot immer mehr zur Nebensache. Besonders in der Unterhaltungs- und Sportbranche wurde dieser Trend früh erkannt, weshalb diese Branchen eine Vorreiterrolle einnehmen.

Bei Sportveranstaltungen haben Smartphones und die KI einen großen Einfluss auf die Art, wie Fans die Spiele verfolgen. Zudem ermöglichen diese Technologien es, dass die Leistungen der Athleten perfekt analysiert werden können. Fans können durch die Einführung von 5G-Netzen und die Entwicklung von mobilen Anwendungen Live-Übertragungen von Spielen in Echtzeit ansehen.

Die Vereine selbst nutzen die Technologien, um Analysen über die eigenen Spieler oder die der Gegner aufzustellen, in bisher nie dagewesener Präzision. So sind unter anderem Tablets auf der Trainerbank heute ein Standard, mit dem man in diesem Bereich vor 15 Jahren herzlich wenig hätte anfangen können.

Insgesamt hat dies zu erheblichen Fortschritten in der Branche geführt und sich auch auf andere Bereiche ausgewirkt, wie beispielsweise auf Sportwetten. Hier sind die Anbieter aus unserem Nachbarland, der Schweiz, besonders innovativ. Von unterwegs aus sind mobile Wetten in der Schweiz alltäglich geworden und Sicherheit sowie flexible Zahlungsmethoden gehören zu jedem seriösen Anbieter dazu.

Der Vorteil ist die überaus gute digitale Infrastruktur des Landes, die beispielsweise in puncto schnelles Internet in ganz Europa zur Spitze gehört. So lassen sich auch in Echtzeit Tipps abgeben und vervielfacht so die Möglichkeiten für die User.

Weitere Entwicklungen in der Unterhaltungs- und Sportbranche

Ein weiterer wachsender Bereich, in dem Smartphones und KI die Unterhaltungs- und Sportbranche beeinflussen, ist die E-Sport-Industrie. E-Sport ist eine Wachstums-Branche, bei denen Spieler in Videospielen im Wettbewerb gegeneinander antreten. Durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones haben sich E-Sport-Veranstaltungen verstärkt zu Online-Turnieren entwickelt, bei denen Fans aus der ganzen Welt teilweise millionenfach live zuschauen und mit ihren Teams mitfiebern.

KI-Technologien werden in E-Sports eingesetzt, um Leistungen der Spieler zu analysieren und das Gameplay zu optimieren und werden so auch hier zu einem unverzichtbaren technischen Hilfsmittel. Darüber hinaus haben Smartphones und die Künstliche Intelligenz auch die Zusammenarbeit der Unternehmen in der Unterhaltungs- und Sportbranche verändert.

Zum Beispiel nützt die Filmindustrie KI-Algorithmen, um die Bedürfnisse des Publikums zu analysieren und Filme und Serien zu produzieren, die auf diese Bedürfnisse zugeschnitten sind. Im Sportbereich werden KI-Technologien zunehmend eingesetzt, um Sponsoring- und Marketingentscheidungen zu treffen und das Fan-Engagement zu erhöhen.

Was erwartet uns künftig?

Viele Menschen assoziieren das Stichwort Digitalisierung unmittelbar mit dem Thema Smartphone, obwohl es inzwischen eine Fülle weiterer Entwicklungen gibt. Smarte Kühlschränke, selbstfahrende Autos und Sprachsteuerung im eigenen Zuhause sind nur einige Beispiele. Ebenso bietet die digitale Welt mit Virtual Reality zahlreiche Möglichkeiten zur Entspannung und zum Eintauchen in virtuelle Welten.

In naher Zukunft werden uns selbstfahrende Autos zur Arbeit bringen und der menschliche Körper wird vermehrt als Plattform für digitale Innovationen dienen. Fünf Beispiele für digitale Innovationen im Bereich der Technologie und Medizin verdeutlichen das:

Bezahlen durch Mikrochips unter der Haut

Fingerabdruck als Zugang zu privaten Daten

Augmented Reality Kontaktlinsen

Medizintechnik wie künstliche Gelenke oder Insulinpumpen

Implantierbare Mikrochips als Frühwarnsystem für Krankheiten

In Zukunft wird sich der Schwerpunkt im Bereich der Medizin verstärkt auf präventive Maßnahmen für gesunde Menschen richten. Apple nutzt bereits jetzt die Daten, die durch die Apple Watch gesammelt werden, um Empfehlungen für gesunde Ernährung und Sport zu geben, sowie auf mögliche physische und psychische Risiken hinzuweisen. Ziel ist es, Krankheiten zu vermeiden, bevor sie entstehen.

Durch den Einsatz von Telemedizin, Robotik und künstlicher Intelligenz wird das Gesundheitswesen einen erheblichen Wissenszuwachs erfahren. In Zukunft werden auch Personalengpässe, nicht nur im Gesundheitswesen, durch den Einsatz von Robotik gelöst werden. Beispielsweise werden Servierroboter bereits erfolgreich in der Gastronomie eingesetzt.

KI-Systeme können außerdem komplexe Prozesse automatisieren, Muster erkennen oder Entscheidungen treffen. Besonders im Bereich der Industrie 4.0 spielt KI eine immer größere Rolle. Durch die Vernetzung von Maschinen und Anlagen können Prozesse automatisiert und optimiert werden. Das erhöht die Effizienz und senkt die Kosten.

Fazit

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren einen regelrechten Siegeszug in Deutschland und im benachbarten Ausland Österreich und der Schweiz erlebt. Smartphones, Künstliche Intelligenz und Co. beeinflussen unser tägliches Leben immer stärker und sind mittlerweile aus vielen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet auch in der Arbeitswelt und in der Freizeit viele Chancen und Möglichkeiten.

Ein Thema, das in diesem Zusammenhang immer wieder diskutiert wird, ist die Veränderung der Arbeitswelt. Durch die Automatisierung von Prozessen und die zunehmende Nutzung von KI könnten in Zukunft viele Arbeitsplätze wegfallen. Gleichzeitig entstehen aber auch neue Berufsbilder, die eine hohe Affinität zur Digitalisierung erfordern.

Es wird daher wichtig sein, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die neuen Anforderungen vorzubereiten und ihnen die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln. Insgesamt haben Smartphones und KI die Unterhaltungs-, Freizeit- und Sportbranche grundlegend verändert.

Die Nutzung von personalisierten Empfehlungen, die Echtzeit-Übertragung von Spielen, die Analyse von Leistungen der Athleten und die Verwendung von KI in der Produktion und im Marketing haben alle dazu beigetragen, dass diese Branchen moderner und effektiver geworden sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Technologien weiterentwickeln und welche Auswirkungen sie in Zukunft auf unser Freizeitverhalten und die Arbeitswelt haben werden.