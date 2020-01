Dokumente online unterzeichnen 

Der Einsatz einer digitalen Signatur bringt Internetnutzern viele Vorteile. So profitieren hiervon vor allem die Wirtschaft und Behörden, da die Nutzung einer digitalen Signatur eine große Entlastung darstellt.

Die digitale Signatur eines Dokuments vermittelt dem Empfänger, dass der:

Verfasser als natürliche oder juristische Person identifiziert werden kann.

Verfasser nicht behaupten kann, dass er oder sie das Dokument nicht verschickt und selbst unterschrieben hat.

Inhalt nach der geleisteten Unterschrift nicht modifiziert wurde.

Digitale Unterschriften werden oftmals als gewöhnliche elektronische Signaturen bezeichnet, aber diese Bezeichnung ist so eigentlich nicht richtig. Eine digitale Unterschrift ist eine spezielle Art der elektronischen Signatur, die weitaus mehr kann als nur ein Dokument zu unterschreiben.

Eine digitale Signatur ist eine Ansammlung von Daten, welche an ein elektronisches Dokument gebunden sind. Sie wird angewendet, um die Rechtmäßigkeit einer Nachricht, Software oder digitalem Dokument zu verifizieren. Als Grundlage für digitale Signaturen dient das Prinzip der Kryptographie bzw. das asymmetrische Krypto-Verfahren. Unter Kryptographie versteht man die Wissenschaft der Verschlüsselung von Informationen.

Digitale Unterschriften verhindern beispielsweise unnötige Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen jeglicher Art, ein schnelles Abschließen und Unterzeichnen der einzelnen Dokumente wird hiermit garantiert.

Hier finden Sie die wichtigsten Vorteile einer digitalen Signatur:

Zum einen werden Geschäftsabschlüsse oder Behördengänge stark vereinfacht. Sowohl Firmen als auch Behörden gewinnen mit der Einführung einer digitalen Unterschrift sehr an Flexibilität. Mit der Digitalisierung aller administrativen Vorgänge werden nicht nur die Abwicklung der Vorgänge als solches vereinfacht, sondern auch der Versand, die Verteilung und die Lagerung der Dokumente. Es entfallen Kopier- und Sortiertätigkeiten, die Abwicklung der Vorgänge geht zügiger voran.

Im Gegensatz zu einem handschriftlich unterschriebenen Dokument, garantiert eine digitale Unterschrift, dass es nicht mehr möglich ist, dieses zu modifizieren, sobald es unterschrieben wurde. Diese Sicherheit ist einer der wichtigsten Aspekte dieser Form der Zertifizierung, da so ebenfalls Dokumentenfälschungen weitestgehend verhindert werden können. Digitale Signaturen beinhalten außerdem sogenannte Zeitstempel. Dieser Zeitstempel garantiert dass die Inhalte eines Dokuments nach der in der digitalen Unterschrift angegebenen Zeit und Datum nicht mehr verändert wurde. Dieser Zeitstempel ist nicht modifizierbar. So stellt der Zeitstempel, der normalerweise mit dem Sicherheitszertifikat der digitalen Unterschrift mit abrufbar ist, einen Mehrwert dar.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kostenersparnis. Da nichts mehr ausgedruckt werden muss, kann völlig auf Papier und Druckmaterial verzichtet wird, womit bis zu 80% der Kosten pro Dokument eingespart werden können.

Aus dem gleichen Grund, nämlich der völlige Verzicht auf Drucker und Papier, trägt die digitale Unterschrift auch noch zum Umweltschutz bei. Auch wenn man recyceltes Papier benutzt, ist doch die Vermeidung die bessere Alternative.

Wenn Unternehmen oder Behörden die digitale Signatur ordnungsgemäß umsetzen, können sie an Agilität vor allem im Bereich des Kundenservices gewinnen.

Ist die digitale Signatur rechtlich bindend?

Gemäß eIDAS-Verordnung sind alle Arten von elektronischen Signaturen rechtsgültig und durchsetzbar.

Zertifizierte Drittanbieter werden von der EU-Kommission benannt, um nach der aktuellen EU-Verordnung zu elektronischen Signaturen eIDAS (elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG) digitale Signaturen bereitzustellen. So sind digitale Signaturen in allen EU-Mitgliedsstaaten rechtsgültig.