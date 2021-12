Ein schönes Haus und Solarenergie ‒ Solardächer von SunRoof sind die perfekte Lösung

In Bezug auf Strom autark und unabhängig zu leben, sein Eigenheim ausschließlich mit der Kraft der Sonne zu beheizen ‒ mit diesem Wunsch liebäugeln viele Hausbesitzer. Neben dem Vorzug, dass sich die Nutzung von Solarenergie langfristig positiv auf die Finanzen auswirkt, wird gleichzeitig noch die Umwelt entlastet. Insbesondere in Zeiten der Klimakrise erleben erneuerbare Energien vermehrte Aufmerksamkeit. Überlegen auch, Sie Ihr Heim in ein Eco House zu verwandeln? Wir stellen Ihnen in diesem Artikel die Solardächer von SunRoof als perfekte Lösung für ein nachhaltigeres Wohnen vor.

Die Sorge um das Aussehen des Hauses

Ein wesentlicher Aspekt, der Hausbesitzer von der Umsetzung eines Eco House abhält, liegt in der optischen Veränderung. Riesige klobige Solarpaneele auf dem Dach anzubringen sieht alles andere als schön aus auf dem idyllischen Eigenheim. Doch diese Zeiten sind vorbei. Moderne Solaranlagen wie die von SunRoof sind nicht nur effizient, sondern auch ästhetisch. Das Geheimnis liegt in einer innovativen Dachkonstruktion. Die Paneele wird nicht mehr auf das vorhandene Dach montiert, sondern anstelle der Ziegel verwendet. In der Folge verfügt Ihr Haus weiterhin über eine Dachziegeloptik, hinter denen sich allerdings die modernste Technologie verbirgt. Die unauffällige Optik ist nur möglich, weil das Solardach von SunRoof im Gewicht äußerst leicht ist und in der Ausführung sehr dünn. Ästhetisch müssen Sie folglich keinerlei Abstriche machen.

Wartung und Sicherheit

Neben der Optik müssen Sie sich beim Eco House mit einem Solardach von SunRoof auch über die Pflege und Sicherheitsvorkehrungen keine Gedanken machen. Die spezielle glatte Nanobeschichtung hat die Eigenschaft, schmutzabweisend und somit stets sauber zu sein. Dabei handelt es sich um einen wesentlichen Aspekt, da verschmutze Paneele nicht die volle Leistung erbringen können. Um eine Brandgefahr zu vermeiden, ist das Solardach so konzipiert, dass Luft im Innenbereich zirkulieren kann, wodurch diese feuerfest werden.

Das gewisse Extra

Die Solardächer von SunRoof sind so effizient, dass sie weit mehr Energie produzieren können, als für die durchschnittliche Hausversorgung benötigt wird. Warum also nicht noch einen Schritt weiter denken? Mit SolarRoof können Sie sich eine E-Zapfsäule in Ihre Garage holen, die Ihr Elektroauto mit der Kraft der Sonne betankt. Auf diese Weise verringern Sie Ihren CO2-Fußabdruck gleich doppelt. Zu Hause umweltfreundlich leben und selbst die Autofahrten schaden dem Planeten nicht.

Fazit ‒ Ein schönes Eco House

Die Zeiten, in denen nachhaltige Baumaßnahmen die Optik des Hauses veränderten, sind lange vorbei. Heute sind die modernen Solarsysteme so ausgefeilt, dass Sie gleichzeitig ästhetisch und effizient sein können. So effizient, dass neben der Hausversorgung auch noch das Auto aufgeladen werden kann.

