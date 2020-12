Erfolgreich bewerben: Was einen sehr guten Lebenslauf ausmacht

Während Anschreiben und Foto nicht mehr Pflicht sind, ist der Lebenslauf, in welcher Form auch immer, nach wie vor das zentrale Element einer Bewerbung. Das Problem: Das Leben geht weiter und damit verändert sich der Lebenslauf – das "Curriculum Vitae", wortwörtlich der Verlauf des Lebens – ständig.

Für die besten Job-Aussichten sollte ein Lebenslauf nicht nur stets aktuell sein, sondern auch auf die gewünschte Position und Firma und zugeschnitten werden. Was nützt es Ihnen schließlich, wenn der Personaler zwar Ihre Lieblingssportart(en) kennt, aber nicht weiß, dass sie 10 Jahre lang ehrenamtlich die Kasse des Sportvereins verwaltet haben. Dennoch gibt es wohl niemand, der freiwillig jeden Monat seinen Lebenslauf aktualisiert und für sämtliche Unternehmen in der Region anpasst.

Für die „Männer und Frauen der Tat“, die sich nicht unbedingt für einen Bürojob bewerben und vielleicht nicht einmal mit Word oder OpenOffice ihren Lebenslauf gestalten können, gibt es online Werkzeuge, die die Gestaltung übernehmen können. Wie bei anderen Angeboten im Internet – einschließlich Word 365 – gilt, wenn Sie einen kostenlosen Service nutzen, zahlen Sie mit ihren Daten. Doch egal, wie oder wo Sie Ihren Lebenslauf erstellen (lassen), bleibt die Frage die gleiche:

Was gehört eigentlich in einen sehr guten Lebenslauf? Und was gehört nicht rein?

Es heißt, ein sehr guter Lebenslauf erhöht die Chancen, den Traumberuf zu ergattern, um bis zu 65 Prozent. Wichtiger als die Gestaltung ist dabei der Inhalt. Grundsätzlich gilt hier, Schreiben Sie nur das auf, was für Ihren zukünftigen Arbeitgeber relevant ist. Zurück zum Sportverein, wenn Sie Risikosportarten wie Freeclimbing oder Motocross erwähnen, gehen Personaler (nicht zu Unrecht) davon aus, dass die öfters wegen Krankheit fehlen könnten.

Ein zweiter Grundsatz ist: Sie müssen nichts in Ihren Lebenslauf schreiben, dass sie belastet. Bestimmte Themen wie Religionszugehörigkeit oder die Familienplanung, müssen Sie auch im Lebenslauf nicht erwähnen. Im Bewerbungsgespräch wirkt eine ehrliche Antwort aber vielleicht besser als der Konter: „das dürfen Sie mich gar nicht fragen“.

Sinn und Zweck eines Lebenslaufes ist es, sich schnell einen Überblick über den oder die Bewerber zu machen: Welche Qualifikationen, Berufserfahrungen oder Fähigkeiten bringt er oder sie mit und passt er/sie ins Team?

Letztendlich entscheidet der Personalabteilung anhand der Angaben, ob sich ein Bewerbungsgespräch lohnt, oder nicht. Diese Entscheidung fällt oft binnen wenigen Minuten, also fassen Sie sich kurz. Ein Lebenslauf mit mehr als einer Seite ist daher nicht empfehlenswert.

Die wichtigsten Punkte

Persönliche Daten

Ohne Kontakt, kann Sie niemand zum Bewerbungsgespräch einladen. Pflicht sind Vor- und Zuname, sowie E-Mail und Telefonnummer. Eine Postanschrift hilft, wenn Arbeitnehmer möglichst aus der Umgebung kommen sollen.

Die persönliche Webseite oder Social-Media-Profile sind optional. Häufig ist auch das Foto nicht mehr Pflicht. Seien Sie sich aber bewusst, dass wenn ein Arbeitgeber Interesse an Ihnen hat, er danach sucht – und auf Facebook und Co mitunter auch Einblicke in Ihr Privatleben erhält.

Berufserfahrung

Selbst als Quereinsteiger sagt Ihre bisherige Laufbahn viel über Sie aus, schreiben Sie deshalb alle Berufserfahrungen auf. Beginnen Sie dabei mit dem Neusten und schreiben Sie keine undurchsichtigen Jobtitel. Der Personaler möchte wissen, was Sie getan haben, nicht, was auf Ihrer Visitenkarte stand.

(Aus)Bildung(en)

Auch hier gilt: Heben Sie die Sachen hervor, die für Ihren künftigen Arbeitgeber von Interesse sein könnten. Ihren Sporttauchschein ist im Büro unwesentlich, eine Führerschein (für LKW) hilft hingegen in Firmen mit Außendienst oder ähnlichem.

Bei der (schulischen) Ausbildung steht wiederum das Neuste ganz oben, Ihr Schulabschluss – einschließlich Name und Ort der Schule sowie Datum des Abschlusses – vermutlich ganz unten.

Die Bonuspunkte

Aus der Menge der Bewerber hervorstechen, können Sie zudem durch eine kurze persönliche Stellungnahme, früher das Anschreiben, aber in wenigen Sätzen. Was Sie sich wünschen, Ihre Qualitäten, Ambitionen, …

Ebenfalls nicht Pflicht aber durchaus hilfreich sind Fremdsprachenkenntnisse sowie Erfahrung, die Ihnen in Ihrem neuen Job helfen können. Auch wenn Sie Weiterbildungen oder Kurse bei ihrem früheren Arbeitgeber besucht haben, können Sie dieses Wissen in den neuen Betrieb mitnehmen. Führen Sie eventuelle Diplome, Zertifikate und Urkunden analog auf, wie Berufserfahrung und Ausbildungen, das Neuste – mit Datum und Einrichtung – oben.

Ehrenamtliche Tätigkeiten zeigen, dass Sie sich auch außerhalb des Berufslebens engagieren. Das KANN von Vorteil sein. Verlangt Ihr Arbeitgeber 24 Stunden Erreichbarkeit, sollten Sie derartige Tätigkeiten vielleicht verschweigen. Andere sogenannte „extracurriculare Aktivitäten“ sind unter anderem der Trainer im Sportverein (egal welche Sportart), sowie (relevante) Tätigkeiten während Schulzeit, Ausbildung und Studium.

Ihre To-do-Liste

Informieren Sie sich über Ihren zukünftigen Arbeitgeber! Nennen Sie nur Informationen, die für ihn einen Mehrwert darstellen oder von Interesse sind.

Nennen Sie keine Hobbys oder Interessen, die unangenehme Fragen aufwerfen.

Das Wichtigste zuerst. Wählen Sie – wenn nicht ausdrücklich anders gewünscht – eine chronologische Darstellung.

Stichpunkte und Listen können (!) dem Arbeitgeber den Überblick erleichtern.

Fassen Sie sich kurz …

und fallen Sie nicht durch übermäßige Kreativität aus. Es sei denn, Sie bewerben sich bei einer Kreativ-Agentur

Viel Erfolg!