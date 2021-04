ETIAS für Bürger aus Drittstaaten

Das Europäische Parlament hat seine endgültige Zustimmung zur Einführung des Europäischen Reiseinformations- und Genehmigungssystems ETIAS gegeben. Die europäischen Behörden haben beschlossen, ab Ende 2022 ein dem ESTA-ähnlichen elektronisches Visa Waiver System einzuführen, um die Sicherheit und Grenzkontrollen im gesamten Schengen-Raum zu verbessern.

Im Rahmen des ETIAS-Antragsverfahrens können sich Staatsbürger aus 60 Ländern ganz einfach online für ETIAS bewerben. Eine ETIAS-Genehmigung gilt zunächst für diejenigen, die derzeit kein Visum für die Einreise nach Europa benötigen. Zu diesen Ländern gehören die Vereinigten Staaten, Neuseeland und Australien.



Was genau ist eigentlich das ETIAS und wie wird ETIAS international Reisen ab 2022 beeinträchtigen?

Bitte beachten Sie, dass ab Ende 2022 die Bürger aller visafreien Länder außerhalb der Europäischen Union verpflichtet sein werden, vor ihrer Reise in den Schengen-Raum einen ETIAS-Antrag einzureichen.

Das ETIAS steht für European Travel Information and Authorization System. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein europäisches Reiseinformations- und Autorisierungssystem. Das eigentliche Ziel des ETIAS für Europa besteht darin, mögliche Bedrohungen bzw. Risiken im Zusammenhang mit ausländischen Touristen und Besuchern zu identifizieren, die in eines der Schengen-Länder reisen.

Das ETIAS hat mehrere Vorteile. Die Einführung eines elektronischen Visa-Systems, wie es bereits in vielen Ländern wie die USA oder Kanada üblich ist, soll eine definitive Zeitersparnis mit sich bringen. Mit der vorherigen elektronischen Überprüfung, einem verbesserten und gestrafften Grenzübergang werden Reisende die Einwanderungskontrolle schneller durchgehen können. Auch die Grenzbeamte werden Zeit sparen, da die Besucher des EU-Landes schon vorab überprüft wurden.

Andere Vorteile sind u. a. eine mögliche Verhinderung illegaler Einwanderungen, verbesserte Sicherheit und besseren Grenzschutz.

Wer muss sich für ein ETIAS bewerben?

Zur Zeit gibt es 60 Länder, die ein ETIAS Visa Waiver beantragen müssen, falls man eines der Schengen-Länder besuchen will. Dies Zahl wird sich voraussichtlich in Zukunft erhöhen.

Besucher, die eines der Schengen-Länder besuchen möchten, können mit dem ETIAS Visa Waiver das Zielland 90 Tage lang besuchen.

Gehen Sie auf Nummer sicher und überprüfen Sie die Liste der Länder, die ein ETIAS benötigen. Wenn Ihr Land nicht aufgelistet ist, dann müssen Sie u. U. ein normales Reisevisum beantragen. Wenn Ihr Land Teil des Schengen-Raumes ist, dann benötigen Sie kein ETIAS.

Wie kann man ein ETIAS beantragen?

Das ETIAS-Antragsformular kann über ein relativ einfaches, schnelles und preiswertes Online-Verfahren erhalten werden. Ähnlich wie beim ESTA-Verfahren wird man innerhalb weniger Minuten eine Genehmigung erhalten.

Für einen ETIAS-Antrag, der auch genehmigt werden soll, müssen alle Antragssteller über einen gültigen Reisepass, Internetzugang und ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um die ETIAS-Gebühr zu bezahlen. Reisende aus visumfreien Ländern müssen eine ETIAS-Genehmigung vor Reiseantritt in das Schengen-Gebiet vorweisen können.

Warum wurde ETIAS eingeführt?

Die EU hat vor, ein Einreiseverfahren für Bürger aus Drittstaaten nach dem Vorbild der USA einzuführen. Das heißt, dass nicht-visumpflichtige Drittstaatenangehörige künftig auch für die EU eine Einreisegenehmigung beantragen müssen. Das ETIAS ist kostenpflichtig. Für Minderjährige unter 18 Jahren soll das ETIAS allerdings kostenlos sein. Die in ETIAS erfassten Informationen sollen unter anderem mit den Europol-Listen gesuchter Terroristen und Krimineller abgeglichen werden. Dadurch sollen u. a. illegale Einwanderungen verhindert sowie wirksamere Grenzkontrollen durchgeführt werden.

Welche Daten werden beim ETIAS-Antragsverfahren erfasst?

Ähnlich wie bei anderen Visa Waiver werden auch auf dem ETIAS-Antragsformular die persönlichen Daten wie Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Kontakt und Reisepassdaten des Antragstellers erfasst. Antragsteller aus den Ländern, in denen die Visumbefreiung gilt, müssen bei der Beantragung eines ETIAS-Visums die folgenden biometrischen Informationen angeben:

Vollständiger Name (Vor- und Nachname)

Geburtsdatum und -ort

Derzeitige Adresse

Informationen zu den Eltern

Reisepass und andere Angaben zur Staatsbürgerschaft

Neben den grundlegenden personenbezogenen Daten müssen die Antragssteller auch unter anderem Fragen zu folgenden Themen beantworten:

Drogenkonsum

Terrorismus

Menschenhandel

Reisen in Konfliktgebiete

Eventuelle Straftaten

Beruflicher Werdegang

Denken Sie daran: Alle Informationen müssen wahrheitsgetreu beantwortet werden. Falls im System eine Warnung bzw. Meldung erscheint, dann wird der ETIAS-Antrag manuell überprüft und ausgewertet. Die ETIAS-Anträge werden mit diversen Sicherheitsdatenbanken abgeglichen, u. a. die ETIAS-Überwachungsliste, VIS, SIS, EES usw. Diese ETIAS-Überwachungsliste ist im Prinzip nichts anderes als eine Liste von Personen, die eine (oder mehrere) Straftat(en) begangen haben oder auch terroristische Absichten haben könnten. Diese ETIAS-Überwachungsliste umfasst nicht nur Kriminelle, die verurteilt wurden, sondern auch Infos über Personen, bei denen Grund zur Annahme besteht, dass sie eine potenzielle Gefahr für die europäische Sicherheit darstellen könnten.

Wie lang ist ein ETIAS gültig?

Sobald ETIAS genehmigt ist, gilt die Autorisierung für 3 Jahre, bzw. bis zum Ablauf des Reisepasses. Allerdings muss man beachten, dass der Gültigkeitszeitraum unterschiedlich sein kann. Das hängt davon ab, wie das System die eingereichten Informationen sowie das Risiko des Antragsstellers bewertet hat.

Was passiert, wenn der ETIAS-Antrag abgelehnt wird?

Sie werden zunächst einmal benachrichtigt. Dies sollte innerhalb weniger Minuten nach dem Einreichen des Antrags geschehen. Entweder der Antragssteller bekommt eine Genehmigung oder wird benachrichtigt, dass der ETIAS-Antrag abgelehnt wurde. In dieser Meldung ist dann auch der Grund für die Ablehnung aufgeführt. Falls der ETIAS-Antrag abgelehnt wurde, hat der Antragsteller die Möglichkeit, eine Beschwerde einzulegen oder den Antrag anzupassen und es einfach noch mal zu versuchen.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!