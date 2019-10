Forex Trading verstehen und Risiken begrenzen

Forex Trading für Einsteiger erklärt

Forex (FX) ist die Abkürzung für Foreign Exchange Market und bezeichnet jenen Finanzmarkt, auf dem Währungen gehandelt werden. Dass man vom Devisenhandel profitieren kann, wusste man bereits in der Antike. Händler aus dem Nahen Osten tauschten im alten Griechenland ihre Währungen, um mit Devisen Güter aus Europa zu kaufen. Ab dem 16. Jahrhundert wurde dann im großen Stil mit Währungen gehandelt. Familien wie die Medici und Nationen wie Großbritannien verdankten ihren Reichtum zum erheblichen Teil dem Währungshandel. Nach einer Zeit, in der die Notenbanken der Länder bei starken Währungsschwankungen eingriffen, wurden Beschränkungen immer weiter aufgehoben. Heute schwanken die Währungen relativ frei, sodass sich Möglichkeiten ergeben, mit dem Währungshandel Profite zu erzielen.

Die Dimensionen des Forex Trading

Der Devisenmarkt ist mit einem täglichen Volumen von etwa 5,3 Billionen US-Dollar der weltweit größte Finanzmarkt. Die Akteure dieses Markts sind sehr heterogen und reichen von milliardenschweren Hedgefonds bis zu privaten Tradern, die lediglich einige Tausend Dollar einsetzen. Beim Forex Trading werden Währungspaare gehandelt. Die Funktionsweise ist ähnlich wie beim Umtauschen von Devisen vor einer Urlaubsreise. Tauscht man vor einer Reise in die USA 1.000 Euro in Dollar um, bestimmt der Wechselkurs, wie viele Dollar man für die Ausgangswährung bekommt. Nach der Reise kann man übrig gebliebene Dollar zurücktauschen. Ist der Kurs nun günstiger, hat man von Währungsschwankung profitiert. Das Trading mit Devisen ist im Gegensatz zum Aktienhandel nicht zeitlich beschränkt, sodass Trader rund um die Uhr handeln können.

Gibt es verschiedene Währungspaare?

Auf dem Devisenmarkt wird zwischen Majors, Exotics und Minors unterschieden. Für Einsteiger sind Majors interessanter, da dies Währungen sind, die weltweit am häufigsten gehandelt werden:

EUR – Euro

USD – US-Dollar

GBP – Britisches Pfund

CHF – Schweizer Franken

JPY – Japanischer Yen

AUD – Australischer Dollar

CAD – Kanadischer Dollar

Major-Währungspaare bilden sich aus einer der oben genannten Währungen gegen den US-Dollar. Währungspaare aus den Hauptwährungen ohne US-Dollar-Bezug werden als Währungskreuze bezeichnet. Die Währung, die man kauft, trägt die Bezeichnung Basiswährung, wohingegen die andere Währung des Paars als Kurswährung bezeichnet wird.

Wie werden Forex Notierungen gebildet?

Charts zeigen die Währungspaare und den Verlauf der Werte an. Der Wert EUR/USD 1,38 bedeutet, dass der Trader für einen Euro 1,38 US-Dollar bezahlen muss. Diese Notierungen werden von den großen Akteuren auf dem Devisenmarkt beeinflusst: Banken, professionelle Devisenhändler, Industrieunternehmen und Handelshäuser. Die Einheit für den Devisenhandel wird als Pip (price interest point) bezeichnet. Als Anfänger kann man schon mit wenigen Hundert Euro in das Forex Trading einsteigen. Eine Rendite wird dadurch erzielt, dass eine Differenz zwischen dem Einkaufs- und Verkaufspreis besteht. Die Rendite zu berechnen, ist nicht einfach, zudem müssen Gebühren für den Handel am Devisenmarkt entrichtet werden, die den Gewinn schmälern.

Welche Risiken sind mit dem Forex Trading verbunden?

Private Trader dürfen nicht den Zeitbedarf unterschätzen, denn es ist erforderlich, sich permanent über die Entwicklungen auf dem Devisenmarkt zu informieren. Wer dazu keine Zeit hat, kann einen Forex Broker damit beauftragen, stellvertretend zu handeln. Diese Profis unterstützen außerdem bei der Generierung einer Strategie, die darauf abzielt, möglichst hohe Gewinne zu erwirtschaften, ohne dabei die Risiken zu vernachlässigen. Broker erheben für diese Dienstleistung eine Gebühr, die als Spread bezeichnet wird.