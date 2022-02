Fußball Bundesliga Rekorde: Torjäger, die höchsten Klatschen, Meisterschaften und mehr

Für viele Fußballfans aus aller Welt gehört die Fußball Bundesliga zu den attraktivsten Ligen der Welt. Im Jahre 1963 wurde die erste Saison eingeführt, in welcher der Meister ohne Endrunde ermittelt wird. Zuvor wurde die Meisterschaft in Form einer Endrunde ausgespielt.

In den inzwischen vergangenen Jahren gab es einige Rekorde, die tatsächlich bis Heute bestandhaben. Andere hingegen werden durch die Torjäger der Bundesliga eliminiert und neu aufgestellt. Wir wollen einen Blick auf die größten Fußball Bundesliga Rekorde werfen. Die Geschichte der höchsten deutschen Spielklasse gibt einige interessante Einblicke auf die Top-Teams von damals und heute.

Deutsche Meisterschaften: Nicht immer gewinnt der FC Bayern München die Schale

Heute ist bereits vor einer neuen Spielzeit klar, welcher Verein als Favorit auf die Meisterschaft gilt. Der Blick auf den Rekordmeister zeigt schnell, dass der FC Bayern München die Liga dominiert. Bereits 30 Meistertitel konnte der glorreiche FCB einfahren. Hinzu kommt eine weitere Meisterschaft vor dem Start der offiziellen Fußball Bundesliga.

Hinter dem Rekord von Bayern München teilen sich die beiden Borussias aus Dortmund und Mönchengladbach mit je 5 Titeln den zweiten Rang. Auch beim Blick auf die meisten Meisterschaften in Folge ist der FC Bayern einsame Spitze. Seit 2013 konnten neun Titel in Folge eingefahren werden. In dieser Spielzeit sieht es wieder nach einem Titel aus, sodass man auf 10 Meisterschaften am Stück kommen würde.

Den größten Meistervorsprung mit sage und schreibe 25 Punkten vor dem zweitplatzierten erzielte der FC Bayern München in der Saison 2012/2013. In der darauffolgenden Spielzeit wurde ein weiterer Rekord geknackt und bereits nach 27. Spieltagen gelang es dem Team aus Bayern, die Meisterschaft einzutüten.

Was der FC Bayern nicht schaffte, war die Meisterschaft nach einem Aufstieg. In der Saison 1997/98 feierte man auf dem Betzenberg in Kaiserslautern den Sieg der Saison, nachdem man im Vorjahr noch Zweitklassig unterwegs war.

Eiskalt vorm gegnerischen Torhüter – Torjäger Rekorde

Besonders für Fans von Sportwetten, ist eine Wettabgabe auf einen Torschützen interessant. Auf wettenerfahrungen.com lässt sich alles über diese Wette und viele weitere Wettmöglichkeiten erfahren. Auf den Spieler mit den meisten Toren in der Bundesliga, lässt sich nicht mehr tippen.

Unglaubliche Spiele mit unfassbaren Rekorden

Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Spiel der Fußball Bundesliga einmal 12:0 endet? Was heute realitätsfremd wirkt, wurde im April 1978 geschafft. Mit 12:0 konnte sich Borussia Mönchengladbach damals in Düsseldorf gegen den Namensrivalen Borussia Dortmund durchsetzen und hält bis heute den Rekord des höchsten Sieges.

Auch beim Rekord „Die meisten Tore in einer Spielhälfte, wirkt die Borussia aus Dortmund mit. Am 6. November 1982 stand es zur Pause 1:1 im Spiel gegen Arminia Bielefeld. Was folgte waren 10 Buden in der zweiten Halbzeit für den BVB, sodass die Partie mit 1:11 endete.

Klub-Rekorde: Für die Ewigkeit aufgestellt?

Zum Ende der Rekorde wollen wir noch einmal einen Blick auf verschiedene Klub-Rekorde werfen. Die meisten Siege in einer Spielzeit konnte der FC Bayern verbuchen. Nahezu unschlagbar konnte man die Spielzeiten 2012/13 und 2013/14 gewinnen und erlangte in beiden Saisons 29x den Sieg.

In den Spielzeiten 1986/87 und 2012/13 konnte der FCB einen weiteren Rekord aufstellen, indem man nur ein einziges Mal den Kürzeren bei einer Begegnung der Fußball Bundesliga zog.

Für einige Fußballfans wird die Mannschaft von Tasmania Berlin ein Begriff sein. In der Seuchensaison 1965/66 erlangte der Klub traurige Bekanntheit durch Negativrekorde. Insgesamt acht Heimniederlagen in Folge standen am Ende der Saison auf dem Konto der Berliner. Mit 108 Gegentore wurde ein weiterer Rekord aufgestellt.