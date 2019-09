Geld zurück bei der Abzocke durch einen Schlüsseldienst?

Wenn dieser dann auch noch deutlich teurer ist, als erwartet und die ersten Zweifel schon bei der eigentlichen Arbeit aufkommen, sollte man wissen, ab wann die Entlohnung Wucher ist und welche Kosten akzeptabel sind. Das es jedoch nicht nur bei Schlüsseldiensten schwarze Schafe gibt, zeigt dieses Beispiel eines Klempners.

Wie hoch, dürfen die Kosten für einen Schlüsseldienst sein?

Experten und Juristen würden auf diese Frage antworten, dass die Kosten den ortsüblichen Preisen entsprechen müssen. Der Experte vom DAV, dem Deutschen Anwaltsverein, Harald Rotter, formuliert es so: „Wenn telefonisch kein Festpreis vereinbart ist, wird automatisch der ortsüblichen Preise zugrunde gelegt“. Insofern ist es am Betroffenen selbst, sich bei der zuständigen Handelskammer oder im Internet, über die Preise zu informieren. Das dies in der Hektik der Situation nicht immer der erste Gedanke ist – selbstredend.

Klare Zahlen definiert der Bundesverband Metall BMV. Diese sehen 150 Euro für die Anfahrt samt Türöffnung eines einfachen Schlosses während der regulären Arbeitszeit als angemessen. Höhere Kosten sind nur gerechtfertigt, wenn die Dienstleistung am Abend, an Feiertagen oder am Wochenende stattfindet. Hier sind dann auch 250 Euro nicht unüblich.

Jedoch sind die an dieser Stelle genannten Preise nur Anhaltspunkte. Denn eine Türöffnung kann durchaus komplizierter ausfallen. So muss im Einzelfall geprüft werden, was ein vertretbarer Preis ist. Insofern unterscheiden sich die Kosten schon grundsätzlich darin, ob ein Einsatz in der Großstadt, wie etwa durch den Schlüsseldienst Augsburg, ausgeführt wird, oder im ländlichen Bereich. Dennoch ist der hier angesprochene Dienstleister ein Paradebeispiel für transparente Preise und verlässliche Kommunikation. Das lässt sich bereits über den Internetauftritt feststellen.

Ab wann ist die Arbeit des Schlüsseldienstes Wucher?

Laut § 291 StGB ist Wucher „die Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen (…) eines anderen durch Fordern oder Annahme von Vermögensvorteilen, die in auffälligem Missverhältnis zur Leistung oder deren Vermittlung stehen… “. Somit wäre eine Grenze an einem regulären Wochentag überschritten, wenn der Schlüsseldienst in der Stadt 500 Euro und mehr für 15 Minuten Arbeit verlangt. Eine „Notöffnung“ für 1.000 Euro mitten in der Nacht würde ebenfalls unter Wucher fallen. Diese Rechnungen, gilt es genau zu prüfen und anzufechten.

Jedoch zeigt sich in der Praxis, dass es schwierig sein kann, Wucher vor Gericht durchzusetzen. Denn im eigentlichen Sinne ist der Vertrag, der mit dem Schlüsseldienst zustande gekommen ist, aufgrund dessen unwirksam.

Jedoch besteht jederzeit die Option, diesen, wenn auch nur mündlich mit dem Handwerker vereinbarten Vertrag, zu kündigen. Wenn der „Schlüssel-Profi suspekt erscheint oder den Eindruck vermittelt, nicht zu „wissen“ was er tut, kann die Vereinbarung widerrufen werden. Die bisherige Leistung, als Beispiel die Anfahrt, muss jedoch bezahlt werden.

Ist es möglich, Geld zurückzufordern?

Hat der Betroffene die Rechnung einmal bezahlt, ist es schwierig, einen Teil des Geldes wiederzubekommen. Denn wer zwar zahlt, jedoch schon ahnt, dass mit dem Preis etwas nicht stimmt, kann kaum etwas zurückfordern. Selbst, wenn es sich wie in einem solchen Fall, um die ungerechtfertigte Bereicherung handelt.

Jedoch ist niemand dazu verpflichtet, die Rechnung direkt an Ort und Stelle zu begleichen. Wenn es nötig ist, kann lediglich eine Anzahlung geleistet werden.