Jahresende 2019/2020: Ladenöffnungszeiten Silvester und Neujahr

+++ Bei der Google-Suche nach Öffnungszeiten an Silvester stoßen viele Leser auf unsere Artikel aus vergangenen Jahren. Hier unsere aktuelle Zusammenstellung für Silvester 2019 und Neujahr 2020 +++

Silvester ist ein sogenannter nichtgesetzlicher Feiertag. Damit ist er mit Sonderregeln bei den Ladenöffnungszeiten verbunden.

Grundsätzlich haben die Geschäfte in allen Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bremen, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen) zu Silvester 2019 geöffnet.

Der 1. Januar, der Neujahrstag, ist ein gesetzlicher Feiertag, alle Geschäfte bleiben grundsätzlich geschlossen (bis auf die berühmten Ausnahmen, siehe unten)

Der 2. Januar 2020, ein Donnerstag, ist kein gesetzlicher Feiertag, daher haben die Geschäfte normalerweise wieder zu ihrer normalen Öffnungszeit geöffnet.

Silvester, 31.12.2019

In Hessen, Bremen und Thüringen schließen zu Silvester die Geschäfte bereits 14 Uhr. Auch in anderen Bundesländern machen viele Läden früher zu, auch wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. In Kurzform:

Silvestereinkauf in den Supermärkten

Am 31.12.2019 haben die großen Supermärkte und Discount-Märkte meist ganz normal geöffnet. Zu Neujahr (1. Januar 2020) sind die Supermärkte grundsätzlich zu. Am Donnerstag, den 2. Januar 2020, ist alles wieder wie gewohnt geöffnet.

Die Silvesterangebote und exakten Öffnungszeiten finden sich hier. Die Geschäfte haben – bis auf die in Bremen, Thüringen und Hessen, die schon 14:00 Uhr schließen, – meist etwas kürzer geöffnet als üblich.

ALDI: https://www.aldi-sued.de/filialen/ – normalerweise 8:00 bis 16:00 Uhr offen – und http://www.aldi-nord.de/aldi_filialen_und_oeffnungszeiten_25.html – normalerweise von 8:00 bis 20:00 Uhr.

LIDL: http://www.lidl.de/de/filialsuche/s940 – Faustregel: In Thüringen, Hessen und Bremen bis 14:00 Uhr, sonst in kleineren Ballungsgebieten bis 16:00 Uhr, in gut frequentierten zentralen Märkten bis 18:00 Uhr.: bis

Netto: http://www.netto.de/Pages/StoreLocator.aspx – normalerweise von 8:00 – 16:00 Uhr.

Kaufland: http://www.kaufland.de/Home/index.jsp – normalerweise von 8:00 bis 16:00 Uhr.

Real: http://www.real.de/markt-aendern.html – Die Märkte schließen unterschiedlich. In Aachen ist der Real (Breslauer Straße 35) beispielsweise von 8:00 bis 14:00 Uhr offen, in Duisburg (real Duisburg – Berliner Straße) 8:00 – 15:00 Uhr oder in München (real Margot-Kalinke-Straße 4) 7:00 – 16:00. Der Real in Freising (Gutenbergstraße 2) öffnet ebenfalls 7:00 bis 16:00 Uhr.

REWE: https://www.rewe.de/marktseite/ – auch die REWE-Märkte öffnen normalerweise 7:00 bis 18:00 Uhr, in Hessen, Thüringen und Bremen 8:00 bis 14:00 Uhr.

EDEKA: http://www.edeka.de/marksuche_1.jsp – Laut Aussagen der Filialsuche öffnet der Edeka in Duisburg (Sternbuschweg 94-96, 47057 Duisburg – Neudorf) beispielsweise zwischen 7:00 und 21:00 Uhr. Andere Märkte öffnen zwischen 8:00 und 21:00 Uhr, manche schließen bereits 14:00, manche 16:00 Uhr.

Denn’s Bio-Märkte: https://www.denns-biomarkt.de/ – Denn’s Biomarkt hat mittlerweile 280 Standorte in Deutschland. Die meisten öffnen zu Silvester von 7:00 oder 8:00 bis 16:00 Uhr.

Einige, die sich in den Bahnhöfen befinden, öffnen auch sieben Tage die Woche und damit auch länger zu Silvester und Neujahr. Der Bio-Supermarkt im Bahnhof Gesundbrunnen bietet beispielsweise sieben Tage die Woche ökologisch produzierte Lebensmittel – von Obst und Gemüse, Milchprodukten und Müsli über Käse und Fleisch bis zu Süßwaren und Getränke. In der Bäckerei sind frische Bio-Backwaren erhältlich. Öffnungszeiten täglich 8-21 Uhr, der Bäcker wochentags ab 6:30 Uhr.

Sonderöffnungszeiten – Neujahr 2020

Im Regelfall kann man nur an großen Bahnhöfen, Tankstellen oder den Flugplätzen zu Neujahr einkaufen. Alle anderen Geschäfte haben geschlossen, da der 1. Januar ein gesetzlicher Feiertag ist. Die Geschäfte in den großen Flughäfen Deutschlands haben geöffnet, allerdings gibt es zeitliche Unterschiede.

Im Airport Frankfurt / Main liegen die Kernöffnungszeiten zwischen 10:00 und 21:00 Uhr.

Am Airport München haben Geschäfte und Restaurants geöffnet, hier die Öffnungszeiten.

Der Flughafen Düsseldorf bietet ebenfalls die Möglichkeit, am 1. Januar 2020 einzukaufen. Hier eine Übersicht.

Am Flughafen Hamburg kann gleichfalls eingekauft werden, die Kernöffnungszeiten sind 8:00 bis 21:00 Uhr.

Einkaufsbahnhöfe

Die Deutsche Bahn wirbt seit einiger Zeit mit „Einkaufsbahnhöfen“. Bei diesen haben einige Geschäfte 365 Tage im Jahr offen – und damit auch zu Neujahr.

Berlin (Alexanderplatz, Friedrichstraße, Gesundbrunnen, Hackescher Markt, Hauptbahnhof, Lichtenberg, Ostbahnhof, Südkreuz und Zoologischer Garten)

Die Hauptbahnhöfe in Bochum, Braunschweig, Bremen, Darmstadt, Dortmund, Dresden (auch der Bahnhof Dresden Neustadt), Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt (Main), Freiburg, Göttingen, Halle.

In Hamburg: Altona, Dammtor, Hauptbahnhof (Edeka) und Bergedorf

Weiterhin die Hauptbahnhöfe Hannover, Heidelberg, Hildesheim, Karlsruhe, Kiel, Lübeck, Mainz, Mannheim.

In München: Hauptbahnhof, Ost und Pasing.

Auch in den Hauptbahnhöfen Münster, Nürnberg, Stuttgart, Wiesbaden und Wuppertal sind einige Geschäfte offen.

Einige Beispiele aus Berlin, München, Hannover, Dresden, Essen

EDEKA im Bahnhof Friedrichstraße

Seit 1999 kann man bei Edeka in der Friedrichstraße so ziemlich an jedem Tag im Jahr einkaufen. Ob Adventssonntage, Heiligabend, Weihnachtsfeiertage, Silvester oder Neujahr: Der Markt im Bahnhof Friedrichstraße ist geöffnet. Edeka macht für Sie und die Touristen in Berlin von 8 bis 22 Uhr auf.

REWE im Berliner Hauptbahnhof

Der Supermarkt befindet sich direkt im Berliner Hauptbahnhof im 1. Untergeschoss und ist täglich geöffnet. An Neujahr hat er auch von 8 bis 22:00 Uhr offen.

Ullrich am U- und S-Bahnhof Zoologischer Garten

Wer an dem Neujahrstag in der City West einkaufen möchte, findet bei Ullrich am Zoo bis spät abends Lebensmittel, Getränke, Haushaltswaren und Zeitschriften. Der Ullrich-Supermarkt hat am 1.1.2020 von 11 bis 22:00 Uhr geöffnet. Das Geschäft liegt direkt am Bahnhof Zoologischer Garten (Erdgeschoss, südlicher Ausgang).

Edeka im Bahnhof Lichtenberg

Auch in Lichtenberg muss man nicht auf den Einkauf an Neujahr verzichten. Der Edeka-Supermarkt im S- und U-Bahnhof Lichtenberg hat 365 Tage im Jahr geöffnet. Am 1.1.2020 macht der Edeka-Supermarkt für Sie von 8 bis 22 Uhr auf.

Edeka am Bahnhof Südkreuz

Der Edeka Supermarkt im Bahnhof Südkreuz ist verkehrsgünstig gelegen und hat auch sonntags und an Feiertagen geöffnet. Die Adresse des Supermarktes ist Hildegard-Knef-Platz 1, 10829 Berlin, von 8 bis 22 Uhr.

Penny am Ostbahnhof

Auch im Ostteil in Berlin muss man am Neujahrstag nicht auf den Lebensmitteleinkauf verzichten. Mit REWE und Lidl haben am Ostbahnhof gleich zwei Supermärkte am 1.1.2020 von 8 bis 23:00 Uhr geöffnet.

Der Hauptbahnhof München bietet neben Bäckereien auch einen Edeka, der Mo-Fr von 7:00 bis 23:00 Uhr und am Wochenende von 8:00 bis 23:00 Uhr geöffnet ist.

In Hannover sind im Hauptbahnhof ebenfalls Geschäfte geöffnet, darunter die Denn’s Bioladenkette,

Lidl-Märkte gibt es in den Bahnhöfen Dresden Hauptbahnhof, Dresden Neustadt, Nürnberg Hauptbahnhof und Essen Hauptbahnhof. Diese öffnen zu Neujahr 2020 von 10:00 – 21:00 Uhr (Nürnberg und Dresden), in Essen öffnet laut der Webseite der „Einkaufsbahnhöfe“ der Lidl zwischen 6:00 und 22:00 Uhr.

Grenznahe Märkte: Venlo hat geschlossen

An der niederländischen Grenze ist das Center Maasblvd Venlo fast durchgehend 363 Tage im Jahr geöffnet (meist 9:30 bis 18 Uhr) – allerdings nicht am 25.12. und zu Neujahr.

Das Designer Outlet Roermond öffnet am 31.12. von 9 bis 16 Uhr, bleibt aber zu Neujahr geschlossen.

Das belgische Maasmechelen Village öffnet zu Silvester von 10-16 Uhr und bleibt zu Neujahr geschlossen.

Trotz unserer Recherche sind alle Termine und Sonderöffnungszeiten ohne Gewähr und höchstwahrscheinlich unvollständig. Auf Änderungen haben wir keinen Einfluss, denn in solchen Fällen informieren die Städte nur selten automatisch. (ks)