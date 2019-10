Geschäfts-Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit: Welche Geschäfte haben geöffnet?

Der 3. Oktober, der Tag der Deutschen Einheit, ist in allen Bundesländern ein offizieller Feiertag. Daher bleiben die Geschäfte grundsätzlich geschlossen.

Wer dennoch einkaufen will, hat unter anderem in diesen deutschen Großstädten Gelegenheiten dazu: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Stuttgart. Hier gibt es einige Supermärkte und Geschäfte, die 365 Tage im Jahr geöffnet haben. Auch manche Tankstellen haben geöffnet.

Berlin:

Ullrich Verbrauchermarkt Filiale am Zoo 11 – 22 Uhr

11 – 22 Uhr Lidl im U-Bahnhof Innsbrucker Platz 8 – 22 Uhr

8 – 22 Uhr Edeka im Bahnhof Friedrichstraße 8 – 22 Uhr

8 – 22 Uhr Kaisers im Hauptbahnhof 8 – 22 Uhr

8 – 22 Uhr Edeka im Bahnhof Lichtenberg 8 – 22 Uhr

8 – 22 Uhr Edeka am Bahnhof Südkreuz 8 – 22 Uhr

8 – 22 Uhr Rewe und Lidl am Ostbahnhof– Lidl: Montag bis Sonntag von 8 bis 22 Uhr- Rewe: Montag bis Sonntag von 7 bis 24 Uhr

Hamburg:

Am Hamburg Airport können Sie nach Herzenslust shoppen, und das 365 Tage im Jahr. Ob Bekleidung, Accessoires, Kosmetik, Geschenke, Lebensmittel, Duty-free-Artikel oder Bücher und Zeitschriften. Sie haben kein Bargeld bei sich? Kein Problem. In allen Geschäften können Sie mit EC-Karte sowie Kreditkarten der Marken Visa, Mastercard oder American Express bezahlen. Die Öffnungszeit am 03.10.2019 ist von 8 – 20 Uhr.

Der Supermarkt Edeka im Flughafen macht für Sie von 6 – 22 Uhr auf. Der Supermarkt ist in Flughafenstr. 1-3, 22335 Hamburg und unter 040-35965258 zu erreichen.

EDEKA Lars Tamme im Hamburger Hauptbahnhof

Der EDEKA im Hamburger Hauptbahnhof hat 365 Tage von 8 – 23 Uhr geöffnet, daher auch am Tag der Deutschen Einheit. Der Supermarkt befindet sich in Glockengießerwall 8-10, 20095 Hamburg. Telefonisch ist der Markt unter 040-30309880 erreichbar.

Düsseldorf:

Düsseldorf Flughafen Airport Arkaden

Wer sich ganz seiner Shopping-Lust hingeben möchte oder auch nur auf der Suche nach einem Last Minute-Geschenk ist, wird am Düsseldorf Airport garantiert fündig. Mehr als 60 exklusive Geschäfte bieten Ihnen jeden Tag der Woche ein umfangreiches Sortiment aus den Bereichen Mode, Lifestyle, Reiseutensilien, Bücher und mehr. Bei so viel Auswahl wird das Einkaufen in Düsseldorf zum puren Vergnügen – „enjoy the Airport“ an allen Tagen des Jahres von mindesten 7:30 – 21 Uhr.

Der Supermarkt REWE im Airport Arkaden macht am Tag der Deutschen Einheit von 5 Uhr – 24 Uhr auf.

Köln/Bonn:

REWE-Markt City am Konrad-Adenauer-Flughafen Köln/Bonn

Der REWE-Markt City am Konrad-Adenauer-Flughafen Köln/Bonn hat 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag geöffnet. Das heißt, dass der REWE-Markt auch am 3. Oktober 2019 von 0 bis 24 Uhr geöffnet hat. Der Supermarkt befindet sich in Kennedystraße, Terminal 1C, 51147 Köln.

Stuttgart:

Geschäfte am Flughafen Stuttgart sind 365 Tagen geöffnet

An 365 Tagen im Jahr kann man am Flughafen Stuttgart unter anderem in folgenden Geschäften einkaufen: Travel Value & Duty Free Shop, Bochmann & Pfendt Airport Optic, Bonita Mode, der Core Shop (Accessoires und Mode), der Schnäppchenshop, die Tabakbörse, Wolford, „Treffpunkt Buch“.

Darüber hinaus gibt es einen Vodafone Shop, eine Raucherlounge, das Airport Medical Center, die Airport Seelsorge, Bundesagentur für Arbeit, Fotoautomat, Friseur, Massage Point, Kiddieland, Post, Touristeninfo.

Leider gibt es dort keinen Supermarkt, wo man umfangreich Lebensmittel einkaufen kann.

Frankfurt:

Am Frankfurter Airport für Ihren Erlebniseinkauf



Täglich von 7 bis 22 Uhr, sieben Tage die Woche und 365 Tage im Jahr steht allen am Frankfurter Flughafen die einzigartige Shopping- und Erlebniswelt zur Verfügung. Auf einer Fläche so groß wie vier Fußballfelder entfaltet sich eine einzigartige Welt der neusten Trends und erlesenen Gaumenfreuden.

Von asiatischer Designermode bis zum Caramel Macchiato, bei dessen Genuss man die Start- und Landebahn bestaunen kann: Am Frankfurter Flughafen entdecken Sie Exklusivität, überwältigende Vielfalt und zahlreiche Schnäppchen, nicht zuletzt aufgrund der unschlagbaren Duty Free Preise. Hier finden Sie die Shops.

München:

Mini Markt im Hauptbahnhof München

Der Mini Markt direkt im Münchner Hauptbahnhof bleibt auch 365 Tage bis 22 Uhr geöffnet. Daher ist dieser Markt am Tag der Deutschen Einheit auch für Sie bis 22 Uhr offen. Unter der Adresse Arnulfstr. 1, 80335 München – Maxvorstadt finden Sie den Markt und unter dieser Nummer 089-82955885 können Sie den Markt telefonisch erreichen, falls Sie noch Frage haben.

Auch andere große Bahnhöfe der deutschen Bahn bieten offene Geschäfte:

Dortmund, Düsseldorf, Essen, Köln (NRW), Leipzig, Hannover (Niedersachsen), Mainz (Rheinland-Pfalz), Darmstadt, Kassel, Wiesbaden (Hessen), Nürnberg, Heidelberg und Stuttgart (Baden-Württemberg).

Red.: Trotz sorgfältiger Recherche sind alle Termine für die Geschäfts-Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit ohne Gewähr und möglicherweise nicht vollständig.