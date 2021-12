Glücksspiel in Deutschland: Wann kommt die Rechtssicherheit für alle?

Im Sommer 2021 wurde mit dem neuen Glücksspielvertrag endlich eine rechtssichere Grundlage geschaffen, mit der das Online-Glücksspiel in Deutschland legal wurde. Betreiber von Online-Casinos können unter einer deutschen Lizenz operieren und schaffen auf diese Weise eine Vertrauensbasis für ihre Kunden.

Online Casinos mit deutscher Lizenz stehen für Sicherheit, einen regulierten Raum sowie Verlässlichkeit – alle diese Attribute wissen Glücksspielfans zu schätzen. Schließlich will sich niemand Gedanken darum machen müssen, ob das eigene Geld beim Anbieter sicher ist, ob der Gewinn wirklich ausbezahlt wird oder ob die generelle Spielaktivität zu Problemen führen könnte.

Glücksspielvertrag seit 2021 – doch wo bleibt die neue Behörde?

Als im Sommer 2021 der neue Glücksspielvertrag an den Start ging, sah die Branche einen großen Umbruch auf sich zukommen. Schließlich operierten viele Casinos bisher unter europäischem Recht und somit in rechtlichen Grauzonen und mussten sich nun auf neue Gegebenheiten einstellen.

Für die Betreiber selbst bedeutet eine deutsche Lizenz viele Vorgaben, die erfüllt werden müssen, um die Konzession auch wirklich zu erhalten. Doch was auf der einen Seite mit der neuen Gesetzesgrundlage bereits geschaffen wurde, lässt auf der anderen Seite in der Umsetzung noch auf sich warten.

Was kommt auf Glücksspielanbieter in Deutschland künftig zu?

So soll künftig in Deutschland eine neue Glücksspielbehörde als Kontrollinstanz dafür sorgen, dass die Vorgaben auch wirklich eingehalten werden. Die Anbieter sollen mit dieser Behörde kooperieren, die somit den Verbraucherschutz stärken will.

Neue Casino-Betreiber müssen sich vor ihrem Start mit der deutschen Glücksspielbehörde auseinandersetzen, wenn sie unter deutscher Lizenz arbeiten wollen und müssen ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen mit den Vorgaben abgleichen lassen.

Langsamer Start, dafür durchdacht

Die Behörde soll ihren Sitz in Sachsen-Anhalt haben und wird viele IT-Fachleute, Juristen und Branchenkenner beschäftigen. Der Plan ist, dass mit dieser Behörde beim Thema Glücksspiel alles aus einem Guss kommt. Die Realität sieht so aus, dass die Behörde aber erst im Jahr 2023 ihre Arbeit aufnehmen wird.

Die Vorbereitungen beginnen bereits im Jahr 2022 und auch die Büroräumlichkeiten in Halle an der Saale wurden bereits angemietet. Solange sich aber alles noch im Aufbau befindet, ist die Vergabe der Lizenzen sowie die Kontrolle bestehender Glücksspielanbieter immer noch eine Frage der einzelnen Bundesländer. Und das sorgt wiederum für einen Flickenteppich, wie er auch in den letzten Jahren bereits bestand.

Ab 2022 wird auch Glücksspielwerbung überprüft

Der Verwaltungsrat der Behörde wurde bereits gegründet und auch zwei Vorstände wurden bereits benannt. Sie sollen nun zunächst den Markt sondieren, analysieren und verstehen. Im Jahr 2022 soll dann auch die bestehende Glücksspielwerbung in Deutschland auf den Prüfstand kommen, um auch dafür künftig einheitliche und rechtssichere Regelungen zu finden.

Anbieter, die in Deutschland Werbung machen, ohne eine deutsche Lizenz zu besitzen, sollen ausfindig gemacht und belangt werden. Ab dem 01. Juli 2022, also ein Jahr nach Inkrafttreten des neuen Glücksspielvertrags, soll die Behörde die Befugnisse dazu erhalten, diesen Prozess letztendlich zu beginnen.

Welche Aufgaben wird die neue Glücksspielbehörde ab 2023 haben?

Ab 2023 sollen dann die Bundesländer ihre Kompetenzen an die Behörde vollumfänglich abgeben, die dann nicht nur Online-Glücksspiel-Anbieter kontrolliert, sondern auch unter anderem:

Spielerdateien überwacht

Die Sicherheit der Server sicherstellt

Lizenzen vergibt

Sperrdateien überprüft

Limit-Dateien überwacht

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!