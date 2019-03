Haartransplantation in der Türkei: Knapp 1500 Kunden täglich

Mit einer solchen Einschätzung würde die Türkei weltweit an dritter Stelle stehen, was die Durchführung von Haartransplantationen betrifft. Doch woran genau liegt das? Dass die Anzahl der Haartransplantationen weltweit ansteigt, ist im Grunde kein Wunder: Ständig verfeinerte und weiterentwickelte Techniken ermöglichen natürlichere Ergebnisse, längst stellt die Haartransplantation eine gute Alternative zum Toupet oder der sich lichtenden Kopfbehaarung dar. Gerade für Männer wird es immer mehr zur echten Option, der Alterserscheinung und genetisch bedingtem Haarausfall auf diese Weise entgegenzuwirken. Robert Geiss hat beispielsweise 2014 verraten, dass er sich in der Türkei einer Haartransplantation unterzogen hat. Doch warum genau entscheiden sich immer mehr Patienten für die Behandlung in der Türkei?

Professionalität und Preise machen die Türkei interessant

Für Kunden – die übrigens aus aller Welt zur Haartransplantation in die Türkei reisen – gibt es einige Gründe, sich für türkische Chirurgen zu entscheiden. Wichtig ist vor allem, sich für erfahrene Ärzte zu entscheiden. “Das medizinische Team von Dr. Etoz und Dr. Kayiıran haben Haartransplantationen weltweit an Patienten durchgeführt. Wir verwenden derzeit die FUE Saphire-Technik, welche momentan die fortschrittlichste der Welt ist.”, so der Pressesprecher von CapilClinik.de, einem Anbieter aus der Türkei.

Auch bequeme Zahlungsmöglichkeiten, eine lebenslange Garantie, ein anwesender Dolmetscher und die passende Nachsorge gehören zum Service im Ausland, sofern sich ein Patient für eine empfehlenswerte Klinik entscheidet. Ein erfahrener Arzt sollte die Patienten zudem über die verfügbaren Transplantations-Methoden aufklären, zu denen laut menshealth.de die Strip- und FUE-Methode gehören.

Auch der deutlich niedrigere Preis der Behandlung, der sich auch trotz der Reisekosten für die meisten Patienten noch rechnet, ist lukrativ. Reizvoll für deutsche Patienten ist zudem die Professionalität der Kliniken. Die Technik und natürlichen Ergebnisse der Behandlungen können sich in der Türkei teilweise besser sehen lassen, weil die Ärzte deutlich mehr Operationen dieser Art durchführen – und das tagtäglich. Gleichzeitig wird der Kunde einem sehr guten Service unterzogen und genau nach seinen Wünschen behandelt. Eine kraftvolle Kombination, die sich schnell rumspricht und das Renommee der türkischen Schönheitschirurgen entsprechend wirken lässt.

Nicht alle Anbieter sind seriös

Gerade weil die Beliebtheit der türkischen Chirurgen in Sachen Haartransplantation so groß ist, versuchen sich auch einige schwarze Schafe – also nicht zertifizierte Haartransplantationszentren – als Anbieter für die Behandlung mit einzureihen und von unwissenden Kunden Profit zu schlagen. Daher ist es für den Erfolg der Haartransplantation besonders wichtig, umfassende Recherche zu betreiben. Patienten sollten sich beispielsweise nur an Kliniken wenden, deren Registrierungsnummern und Zulassungen transparent einsehbar und nachprüfbar sind. Auch gilt Istanbul längst als Zentrum der ästhetischen Chirurgie, sodass sich Patienten hier guten Gewissens an einige Anbieter wenden können.

Interessant ist gleichzeitig, dass die Türkei nicht nur in Bezug auf Haartransplantationen mehr und mehr Besucher aus aller Welt verzeichnen kann: Auch der Gesundheitstourismus allgemein scheint mit knapp 2,5 Millionen Besuchern im Jahr alles andere als abzunehmen. Könnte die Türkei also zum neuen Gesundheitszentrum für Patienten mit Beschwerden aller Art werden?