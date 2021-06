Haartransplantation Türkei: Behandlung durch den Chefarzt

Wer unter Haarausfall leidet, der sucht nach Möglichkeiten für eine langfristige Lösung des Problems. Haarwasser, Medikamente oder neue Frisuren haben meistens nur eine sehr begrenzte Wirkung. Mit der Haartransplantation können Sie sich dauerhaft über ein schönes und gleichmäßiges Haarbild freuen. Warum sich immer mehr Betroffene für eine Haartransplantation in der Türkei in Istanbul entscheiden, welche Kosten auf Sie zukommen und mit welchen Ergebnissen Sie rechnen dürfen, haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Kosten für die Haartransplantation in der Türkei

Es ist nicht möglich, pauschale Haartransplantations-Kosten für die Türkei zu nennen. Allerdings helfen Ihnen die Kosten pro Graft bei der Kalkulation, welche Gesamtkosten für die Haarverpflanzung in der Türkei auf Sie zukommen.

In Deutschland sind die Kosten für eine Haarverpflanzung bereits beim Auffüllen von Geheimratsecken immens. Vergleicht man die Angebote, dann zahlen Patienten oftmals das Dreifache für den gleichen Service. Oftmals ist es sogar so, dass in der Türkei wesentlich bessere und umfangreichere Leistungen geboten werden als in deutschen Kliniken.

Haartransplantation Türkei Preisvergleich

Kosten pro Graft Deutschland: 4 Euro

Kosten pro Graft in Istanbul: 1,25 Euro

Dieser Preisunterschied fällt vor allem dann ins Gewicht, wenn man bedenkt, wie viele Grafts in der Regel verpflanzt werden müssen. Allein für das Auffüllen von Geheimratsecken müssen Sie etwa 2500 Grafts einplanen. Oftmals werden sogar 4000 Grafts benötigt, so dass Sie bei einer Behandlung in der Türkei glatte 11.000 Euro sparen können.

Warum sind die Haartransplantation Kosten in der Türkei pro Graft so viel günstiger?

In der Türkei besteht eine ganz andere Kostenstruktur als in Deutschland. Die Lebenshaltungs- und auch die Personalkosten können daher ganz anders kalkuliert werden als in Deutschland. Diese Kostenvorteile werden direkt an die Kunden weitergegeben in Form von Preisvorteilen und auch durch einen erweiterten Service.

Welche Chefärzte in der Türkei sind die besten? Unsere Testsieger

Leider existieren keine unabhängigen Testurteile oder Rankings von TÜV Prüfinstituten, so dass Sie sich selbst über gute Ärzte in der Türkei informieren müssen. Einen Anhaltspunkt liefern die verschiedenen Foren und sozialen Netzwerke, in denen Patienten von ihrer erfolgreichen Haartransplantation berichten. Diese Ärzte für Haartransplantationen in der Türkei liegen in der Bewertung vorne. Das Besondere bei diesen Ärzten ist, dass sie die Haartransplantation eigenhändig durchführen. Der Patient genießt also eine Chefarztbehandlung.

Dr. Erkan Demirsoy

Dr. Kayihan Sahinoglu

Dr. Gökhan Gür

Laut den Erfahrungsberichten handelt es sich bei diesen Spezialisten für Haartransplantationen in der Türkei um gute Ärzte, die als seriöse Anbieter arbeiten, 100% Qualität bieten, nach modernsten Methoden transplantieren und damit auch zu den Top 10 der besten Ärzte für Haarverpflanzungen gehören.

Wie komme ich in Kontakt mit den besten Ärzten für Haarverpflanzung?

Wenn Sie Kontakt zu seriösen Anbietern und erfahrenen, guten Ärzten für die Haartransplantation suchen, dann wenden Sie sich am besten an Health Travels. Stellen Sie eine Anfrage, in der Sie direkt Bilder über Ihren aktuellen Haarzustand einfügen. Sie erhalten umgehend eine Einschätzung darüber, ob eine Haartransplantation möglich ist und welche Kosten dafür auf Sie zukommen werden.

Haartransplantation Türkei Vergleich: Daran erkennen Sie die besten Ärzte

Der Spezialist nimmt die Haarverpflanzung selbst vor

In vielen Kliniken in der Türkei werden wichtige Arbeitsschritte oftmals dem nicht unerfahrenen, medizinischen Personal überlassen. Bei dem Anbieter Health Travels werden alle entscheidenden Eingriffe vom Chefarzt persönlich durchgeführt.

Nur 1 Patient pro Tag

In der Klinik wird nur ein Patient pro Tag behandelt. Sie haben keine Wartezeiten und es findet auch keine Massenbehandlung statt.

Deutscher Ansprechpartner

Mit dem Experten für Haartransplantation Clemens Weber steht Ihnen in der Türkei immer ein deutscher Ansprechpartner zur Seite.

Sanfte FUE Haartransplantation ohne Narben

Während in Deutschland oftmals noch die veraltete und invasive FUT-Technik angewendet wird, arbeiten die besten Ärzte in der Türkei nach der neusten FUE-Behandlung. Diese erfolgt minimalinvasiv, ohne dass später Narben davon zurückbleiben.

Der Ablauf der FUE Haartransplantation

Bei dieser Technik werden mit einer Hohlnadel kleine Kanäle in die Kopfhaut gestochen, aus denen dann die einzelnen Grafts aus dem Spenderbereich entnommen werden. Dasselbe geschieht mit dem Empfängerbereich. Auch hier werden feinste Kanäle gestochen, in die die Haarwurzeln dann später eingesetzt werden. Der Eingriff erfolgt ohne Schnitte, so dass auch keine narben zurückbleiben. Wenn die Haare wieder wachsen, dann ist später von dem Eingriff nichts mehr zu erkennen.

Patienten sprechen über die Haartransplantation in der Türkei

Wer an Haarausfall leidet und sich für eine Haartransplantation entschieden hat, der hat oftmals schon einen langen Leidensdruck hinter sich. Umso wichtiger ist die Frage: Mit welchen Ergebnissen kann ich rechnen und welche Erfahrungen haben andere Patienten mit Haartransplantationen in der Türkei gemacht? Die gute Nachricht lautet: Es überwiegen sehr viele positive Berichte, die den Verlauf der Haarverpflanzung und auch die Ergebnisse genau dokumentieren.

Wann sind die Ergebnisse der Haartransplantation sichtbar?

Unmittelbar nach dem Eingriff fallen zunächst alle transplantieren Haare wieder aus. Das ist ein normaler Vorgang, der Sie nicht weiter beunruhigen muss. Nach ca. 3 Monaten wachsen die ersten Haare wieder und nach 12 Monaten ist das endgültige Ergebnis gut sichtbar.

Vorher-Nachher Ergebnisse einer Haartransplantation

Die meisten Kliniken für Haartransplantation in der Türkei veröffentlichen Bilder mit einem Vorher-Nachher Vergleich. Hier erhalten Sie bereits einen ersten Eindruck von der Qualität der Klinik und von dem, was Sie von einer Haartransplantation erwarten können. Über 99% der Patienten sind mit den Ergebnissen vorher und nachher zufrieden. Sie sprechen eine Weiterempfehlung der Praxis aus, was anderen Patienten wiederum dabei hilft, eine passende Praxis zu finden.

Haartransplantation in Istanbul in Corona-Zeiten?

Kann mein Termin für eine Haartransplantation auch unter Corona-Bedingungen stattfinden? Die gute Nachricht lautet: Ja. Sie können in die Türkei einreisen, wenn Sie am Flughafen einen negativen PCR Test vorzeigen können. Auch für Ihre Rückreise gilt dasselbe Prozedere, das Health Travels vor Ort für Sie organisiert. Es kann passieren, dass Sie sich zuhause 2 Wochen Quarantäne einhalten müssen. Diese Zeit können Sie dann dazu nutzen, sich von dem Eingriff zu erholen und Ihren neuen Haaren eine Schonzeit zu gönnen.

