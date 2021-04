Ist Bitcoin sicher und legal?

Die Kategorisierung von Bitcoin bleibt ein kontroverses Thema. Einige Leute betrachten ihn als Währung, während andere ihn als Zahlungsnetzwerk sehen. Für einige Menschen ist Bitcoin ein Vermögenswert, der Werte speichert. Aber die meisten Personen sehen Bitcoin als Software. Nichtsdestotrotz hat Bitcoin Nutzer auf der ganzen Welt.

Heute betrachten Tausende oder Millionen von Menschen Bitcoin als eine digitale Währung. Und das ist es auch, denn es ist ein digitales Phänomen und ein Satz von Prozessen und Protokollen. Diese Kryptowährung hat ein dezentralisiertes System, das alle Transaktionen in einem verteilten öffentlichen Hauptbuch aufzeichnet, das als Blockchain bekannt ist.

Menschen, die Miner genannt werden, betreiben Computeranlagen und erzeugen Münzen, indem sie komplexe mathematische Puzzles lösen. Im Wesentlichen bestätigen die Miner Bitcoin-Transaktionen oder Blöcke. Das erfolgreiche Hinzufügen von Blöcken bringt den Minern Bitcoins in kleinen Mengen ein.

Andere Bitcoin-Nutzer können diese Kryptowährung über Peer-to-Peer-Plattformen oder Krypto-Börsen wie bitcoin software kaufen oder verkaufen. Eine solche Plattform ermöglicht es Menschen, Bitcoin mit manuellen und automatisierten Modi zu handeln. Aber, wie sicher ist Bitcoin? Und wie ist sein rechtlicher Status in den meisten Ländern?

Die Sicherheit von Bitcoin

Genau wie der Kauf und Verkauf von Fiat-Währungen und Rohstoffen ist der Handel mit Bitcoin nicht risikofrei. Der Preis von Bitcoin ist volatil, und das macht ihn zu einem risikoreichen Vermögenswert. Allerdings kann ein Händler oder Investor die Preisvolatilität zu seinem Vorteil nutzen.

Darüber hinaus ist Bitcoin eine aufstrebende Technologie. Das Kaufen, Lagern und Verkaufen von Bitcoin erfordert auch einige Kenntnisse. All diese Faktoren fügen einige Risiken hinzu, wenn es um den Kauf und Verkauf dieser Kryptowährung geht.

Die Hauptrisiken, vor denen man sich beim Handel oder der Investition in Bitcoin in Acht nehmen sollte, sind:

Der Wert oder Preis von Bitcoin kann sinken, sobald Sie sie gekauft haben

Jemand kann auf Ihre Bitcoin-Brieftasche zugreifen und Ihre Gelder stehlen, wenn er den privaten Schlüssel erhält.

Sie können den privaten Schlüssel verlieren, den Sie für den Zugriff auf Ihr digitales Wallet verwenden, und beim Transfer von Bitcoin

Alle Vermögenswerte haben die Möglichkeit, dass ihr Preis oder Wert nach dem Kauf sinkt. Ob Sie sich für Investmentfonds, Aktien, Indizes, Anleihen oder das Verleihen von Geld entscheiden, der Wert Ihrer Investition kann sinken. Aber der volatile Preis von Bitcoin bedeutet, dass sich der Preis schneller nach oben und unten bewegen kann. Diese Volatilität kann jedoch auch von Vorteil sein. Sie können sie ausnutzen, indem Sie den Markt erforschen, Bitcoin zu einem niedrigen Preis kaufen und zu einem höheren Preis verkaufen.

Das Bitcoin-Netzwerk verwendet die Blockchain-Technologie, die es schwer macht, es zu hacken. Diese Technologie indiziert und zeichnet auch alle Bitcoin-Transaktionen auf. Dadurch entsteht eine durchsuchbare Datenbank wie ein typisches Hauptbuch. Allerdings unterscheidet sich die Blockchain von Bitcoin von der traditionellen Datenbank, weil sie dezentralisiert ist. So hat sie die Transaktionsdaten über ein riesiges Netzwerk verteilt, das nicht so leicht zu hacken ist.

Bitcoin’s Legalität

Viele Länder erlauben ihren Bürgern, Bitcoin als Tauschmittel zu verwenden. Zum Beispiel. Bitcoin ist legal in Großbritannien, Japan und den USA. Es ist auch legal in den meisten entwickelten Ländern. Allerdings variiert der rechtliche Status von Bitcoin in den meisten Schwellenländern dramatisch.

Bitcoin ist zum Beispiel in China stark eingeschränkt. Allerdings kriminalisiert dieses Land den Besitz von Bitcoin nicht. In Indien ist es Banken nicht erlaubt, sich an Bitcoin-Geschäften zu beteiligen. Darüber hinaus ist der rechtliche Status von Bitcoin und anderen Kryptowährungen generell unklar.

Die Quintessenz

Bitcoin nutzt die Blockchain-Technologie, um die Sicherheit aller Transaktionen zu erhöhen. Es wäre jedoch das Beste, wenn Sie Ihre Sorgfaltspflicht erfüllen, wenn Sie mit Bitcoin handeln oder in Bitcoin investieren. Sie sind auch für die Sicherheit Ihrer privaten Schlüssel verantwortlich, da jemand auf Ihre digitale Brieftasche zugreifen kann, wenn er sie bekommt und dann Ihre Bitcoins transferiert. Zusätzlich würde es helfen, wenn Sie die Krypto-Börse, bei der Sie Bitcoin kaufen und verkaufen, sorgfältig auswählen. Die Legalität von Bitcoin variiert von einem Land zum anderen. Bürger der meisten Länder können jedoch über Krypto-Börsen mit Bitcoin handeln oder in Bitcoin investieren.

