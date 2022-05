Kaminholz wird in Deutschland immer teurer

Kaminholz wird in Deutschland infolge gestiegener Energiepreise und des Ukraine-Krieges immer teurer. „Der Preissprung im Vergleich zu der Zeit vor dem Krieg in der Ukraine liegt bei mehr als 20 Prozent“, sagte Georg Schirmbeck, Präsident des Deutschen Forstwirtschaftsrates, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Die Entwicklung werde in den kommenden Monaten so weitergehen.

„Ich gehe davon aus, dass sich der Kaminholzpreis zum Ende dieses Jahres verdoppelt haben wird.“ Kaminholz sei ein Krisenindikator, so Schirmbeck: „Wenn Gas-, Öl- oder Kohlepreise steigen, steigt auch immer der Preis fürs Kaminholz an. Die Leute heizen eben mit dem Kamin und lassen die Gasheizung aus.“

Der Verbandschef forderte vor diesem Hintergrund „etwas mehr Fingerspitzengefühl“ bei Stilllegungen von Kaminen aus Emissionsschutzgründen. „Die Umstände sind derzeit außergewöhnlich“, so Schirmbeck. „Sollen die Menschen stricken, um warm zu bleiben?“ Statt Anlagen stillzulegen, solle besser die Umrüstung gefördert werden. (dts/red)